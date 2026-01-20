आज का राशिफल : तुला-मकर राशि वालों की जिंदगी में आज बढ़ेंगी खुशियां-पैसा, कर्क को मिलेगा लव प्रपोजल

Advertisement
Aaj Ka Rashifal 20 January 2026 : आज का दिन तुला और मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. उनके जीवन में धन और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. वहीं कुछ राशियों के लिए दिन उदासी भरा और तनावपूर्ण रह सकता है. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:53 AM IST
Today Horoscope in Hindi : ज्‍योतिष के अनुसार 20 जनवरी 2026 को मंगल और शनि एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहेंगे. साथ ही नक्षत्र परिवर्तन करके उत्‍तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में संचरण करेंगे. इन ग्रह-गोचर का सभी 12 राशियों पर कैसा असर होगा, जानिए आज का राशिफल. 

मेष राशि टुडे

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को अच्छे लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. सट्टा या जोखिम वाले निवेश से भी लाभ संभव है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नता और संतोष प्रदान करेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने से भविष्य में लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: उच्‍च राशि में पहुंचकर महाबली हुए ग्रहों के सेनापति मंगल, 5 राशियों को मिलेगा पैसा और तेजी से तरक्‍की

वृषभ राशि टुडे

आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. बच्चों का सहयोग और उनकी प्रगति आपको प्रसन्नता देगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने अथवा विस्तार करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है.

मिथुन राशि टुडे

आज मन थोड़ा उदास रह सकता है और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में निवेश किया जा सकता है, परंतु विवेक आवश्यक है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बाईं टांग में दर्द या थकान संभव है. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

कर्क राशि टुडे

अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए साझेदार या आकर्षक व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहयोग संभव है. संतान साहसिक निर्णय लेगी. विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्‍छा होगी पूरी

सिंह राशि टुडे

आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. अपनी योजनाएं और रणनीति दूसरों से साझा करने से बचें, अन्यथा धोखा मिल सकता है. उधार लेन-देन से दूर रहें. प्रतियोगी परीक्षा में संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं. अनावश्यक विवादों से बचें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

कन्या राशि टुडे

विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में रुचि लेगा और एकाग्रता बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी अपने व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

तुला राशि टुडे

माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. आज ए.सी., फ्रिज, वाशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी लाभकारी रहेगी. सिनेमा या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे खर्च बढ़ेंगे. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. घर में निर्माण या साज-सज्जा से जुड़े कार्य संभव हैं. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य चंद्रमा की युति ने 5 राशियों के लिए बनाया धन योग का संयोग, मालामाल कर देगा यह सप्‍ताह

वृश्चिक राशि टुडे

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम करना पड़ेगा. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा. किसी रिश्तेदार के यहां समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहर के भोजन से बचें. पुराने मित्र से संपर्क या अचानक मुलाकात संभव है.

धनु राशि टुडे

आज संघर्षपूर्ण दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मबल बढ़ाएगा. आप अपने साहस से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए भरपूर मेहनत करेंगे. धैर्य बनाए रखें. धन की प्राप्ति कठिन परिश्रम से ही संभव होगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

मकर राशि टुडे

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे. आपकी मधुर वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी. खरीद-फरोख्त की योजना रद्द कर घर पर समय बिताना पसंद करेंगे. दाहिनी आंख में हल्की समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

यह भी पढ़ें : सोने का दिन और चांदी की होंगी रातें, इन 4 राशियों के लिए महाशुभ हैं अगले 3 दिन, शनि को सलामी ठोक रहे 5 ग्रह

कुंभ राशि टुडे

आज का दिन अपव्यय और मानसिक उदासी को दर्शाता है. कई क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. धैर्य रखें और शनि ग्रह की शांति हेतु मंत्र  ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः का जप करें. यात्रा करते समय सावधानी आवश्यक है. प्रेमी-प्रेमिका के लिए एक-दूसरे का संग सुखद रहेगा.

मीन राशि टुडे

निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. कठिन समय में आज किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे. अचानक मेहमानों के आगमन के योग हैं, उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. हालांकि अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

