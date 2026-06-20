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Aaj Ka Rashifal: व्यर्थ की बहसबाजी से बचें मेष राशि के लोग, धनु राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal in Hindi: आज यानी 20 जून 2026 को चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह में संचरण कर रहा है. चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आइए जानें किस राशि के लिए दिन शुभ रहने वाला है और कौन सी राशि के लिए दिन अशुभ हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 20, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:00 AM IST
Aaj Ka Rashifal: व्यर्थ की बहसबाजी से बचें मेष राशि के लोग, धनु राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी! पढ़ें आज का राशिफल
Image Credit: Aaj ka Rashifal

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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