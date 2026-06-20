Horoscope Today 20 June 2026: आज 20 जून 2026, दिन शनिवार को ज्येष्ठ द्वितीय (शुद्ध) शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो दोपहर 03 बजकर 47 मिनट तक रहेगी. इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और पूरे दिन इसी राशि में विचरण करेगा. आज सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा. तिथि, चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए आइए जानें आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.