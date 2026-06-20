Horoscope Today 20 June 2026: आज 20 जून 2026, दिन शनिवार को ज्येष्ठ द्वितीय (शुद्ध) शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो दोपहर 03 बजकर 47 मिनट तक रहेगी. इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और पूरे दिन इसी राशि में विचरण करेगा. आज सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा. तिथि, चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए आइए जानें आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.
पॉजिटिव - काफी समय से चल रही किसी समस्या का हल मिल जाएगा. निवेश संबंधी योजनाएं भी बनेंगी.
नेगेटिव- मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं. व्यर्थ की बहसबाजी में समय नष्ट न करें.
व्यवसाय- व्यवसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें.
लव- पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. प्रेम संबंध मान-हानि का कारण भी बन सकते हैं.
स्वास्थ्य- ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज विशेष सावधानी रखें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
पॉजिटिव- अचानक कोई उलझा हुआ काम बन जाएगा. भाई-बहनों के साथ संबंध और मजबूत होंगे.
नेगेटिव - दूसरों का कार्यभार अपने ऊपर न लें. वाकपटुता और चतुराई से काम लेने की आवश्यकता है.
व्यवसाय- लेनदेन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. ऑफिस में अटका हुआ कार्य पूरा होगा.
लव- वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.
स्वास्थ्य- खांसी-जुकाम से राहत के लिए आयुर्वेदिक उपचार लाभकारी रहेंगे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और पुजारी जी का आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- तकाजा करने पर फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत होगा.
नेगेटिव- लापरवाही की वजह से लक्ष्य से भटक सकते हैं. महत्वपूर्ण चीजों और दस्तावेजों को स्वयं संभालें.
व्यवसाय- जल्दबाजी और आवेग में कोई निर्णय न लें. रुका हुआ आय का कोई स्रोत पुनः शुरू होगा.
लव- घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से उत्सव जैसा माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य- गैस और एसिडिटी की समस्या रह सकती है. हल्का और सुपाच्य भोजन लें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय- दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें.
पॉजिटिव - सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. जनसंपर्क मजबूत होंगे. युवा वर्ग कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकता है.
नेगेटिव- भाइयों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. महिलाएं अपने मान-सम्मान को लेकर विशेष सजग रहें.
व्यवसाय- कर्मचारियों के साथ चल रही समस्या का समाधान मिलेगा. अधिकारियों की ओर से कार्यभार बढ़ सकता है.
लव- विवाहेतर संबंधों से दूर रहें. दांपत्य जीवन को प्रभावित होने से बचाएं.
स्वास्थ्य- ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक-6
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल और मिठाई बांटें.
पॉजिटिव- अपनी योग्यता के बल पर बड़ा निर्णय ले सकेंगे. किसी पुराने तनाव से राहत मिलेगी.
नेगेटिव- मशीनरी उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें. किसी रिश्तेदार से जुड़ा अप्रिय समाचार मिल सकता है.
व्यवसाय- मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों को फिलहाल स्थगित रखें. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है.
लव- पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें.
स्वास्थ्य- संतुलित दिनचर्या और खान-पान आवश्यक है.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय- प्रातःकाल नंगे पैर मंदिर जाकर देव दर्शन करें.
पॉजिटिव- योजनाओं को कार्यरूप देने का उचित समय है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों का समाधान मिलेगा.
नेगेटिव- रिश्तेदारों के आगमन से महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं. युवा वर्ग करियर को लेकर लापरवाही न करे.
व्यवसाय- कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखें. प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील हाथ से निकल सकती है.
लव- वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है.
स्वास्थ्य- उदासी और डिप्रेशन से बचने के लिए योग और ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय- किसी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई सेवा अवश्य करें.
पॉजिटिव- उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. पुराने मतभेद दूर होंगे.
नेगेटिव- संतान की गतिविधियों पर नजर रखें. महिलाएं अपने मान-सम्मान को लेकर जागरूक रहें.
व्यवसाय- अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे. शेयर्स आदि में निवेश के लिए समय अनुकूल है.
लव- परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा. लव पार्टनर से मुलाकात के योग बनेंगे.
स्वास्थ्य- अत्यधिक जिम्मेदारियां थका सकती हैं. अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्यभार लें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव- तनाव से मुक्ति मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के प्रयास सफल रहेंगे.
नेगेटिव- पड़ोसी के साथ वाद-विवाद की आशंका है. खर्चों की योजना बनाने से पहले बजट तय करें.
व्यवसाय- प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी. कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाने की जरूरत है.
लव- मित्रों से मुलाकात संबंधों में और अधिक निकटता लाएगी.
स्वास्थ्य- गैस और बदहजमी के कारण जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- किसी भी शुभ कार्य से पहले घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- लक्ष्य और योजनाओं को कार्यरूप देने का अनुकूल समय है. संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है.
नेगेटिव- नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रखें. जल्दबाजी में बना-बनाया काम बिगड़ सकता है.
व्यवसाय- नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है. पब्लिक डीलिंग में कुछ परेशानियां आ सकती हैं.
लव- दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित होने के योग बना रहे हैं.
स्वास्थ्य- मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय- सफाई कर्मचारियों को भोजन कराएं.
पॉजिटिव- ससुराल पक्ष के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा. राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.
नेगेटिव- सफलता के लिए गलत रास्ता न अपनाएं. युवा वर्ग अपनी नादानी के कारण परेशानी में पड़ सकता है.
व्यवसाय- पुरानी पार्टियों और ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें. आपकी कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित रहेंगे.
लव- परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में अहंकार और गुस्से से बचें.
स्वास्थ्य- गर्मी और प्रदूषण से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय- किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव – वरिष्ठ लोगों का सहयोग बना रहेगा. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी.
नेगेटिव – अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी वाद-विवाद की स्थिति में समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ सकता है.
व्यवसाय – व्यवसाय में अच्छे प्रोजेक्ट हासिल होंगे. ऑफिस का काम समय पर पूरा न होने से कुछ समस्याएं रह सकती हैं.
लव – वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. प्रेमी-प्रेमिका को मुलाकात के अवसर मिलेंगे.
स्वास्थ्य – चोट लगने या गिरने जैसी स्थिति बन रही है.
भाग्यशाली रंग – लाल
भाग्यशाली अंक – 9
उपाय – जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा साफ-सफाई का भी ध्यान रखें.
पॉजिटिव – कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी. बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर चल रही चिंता भी दूर होगी.
नेगेटिव – ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. किसी भी तरह की उधारी ना करें.
व्यवसाय – कारोबार में कई शुभ अवसर सामने आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में कुछ समस्याएं रहेंगी.
लव – वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. मित्रों के साथ गेट-टूगेदर का कार्यक्रम बनेगा.
स्वास्थ्य – जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग – गुलाबी
भाग्यशाली अंक – 4
उपाय – अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)