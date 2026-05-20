20 May 2026 Horoscope: आज रात 10:39 बजे चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे, जिससे लोगों इमोशनल सेंसिटिविटी, पारिवारिक जुड़ाव और मानसिक गहराई बढ़ेगी. दिन में मिथुन राशि के चंद्रमा लोगों को व्‍यस्‍त रख सकते हैं.

वहीं सूर्य वृष राशि में रहकर फायनेंशियल स्‍टेबिलिटी देंगे और प्रैक्टिकल एप्रोच को मजबूत बनाएंगे. शुक्र और गुरु मिथुन राशि में रहकर प्रेम संबंधों, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक जीवन में नई सक्रियता बनाए रखेंगे. मंगल मेष राशि में साहस और ऊर्जा देंगे लेकिन जल्दबाजी और क्रोध से बचें.

मेष राशिफल 20 मई 2026

आज आपका मन कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाने में लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, हालांकि छोटी बातों पर नाराजगी भी संभव है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. स्वास्थ्य में थकान और मानसिक तनाव रह सकता है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

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वृष राशिफल 20 मई 2026

आज आपकी बातचीत और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और रुके हुए कार्यों में गति आएगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर लेखन और अध्ययन से जुड़े कार्यों में. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी यात्रा या किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात का योग बन सकता है.

मिथुन राशिफल 20 मई 2026

आज आपका ध्यान धन और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलने लगेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है. प्रेम जीवन में विश्वास और स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास जारी रखना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर विशेष ध्यान दें. यात्रा सामान्य रहेगी.

कर्क राशिफल 20 मई 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में आने से भावनात्मक संवेदनशीलता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने या छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है.

सिंह राशिफल 20 मई 2026

आज आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी-छोटी बातें चिंता बढ़ा सकती हैं. कार्यक्षेत्र में किसी विषय को लेकर असमंजस बना रह सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है. स्वास्थ्य में नींद की कमी या मानसिक थकान रह सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

कन्या राशिफल 20 मई 2026

आज मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए मार्ग खुल सकते हैं. प्रेम जीवन में प्रसन्नता और सहजता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विशेषकर समूह अध्ययन करने वालों के लिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मित्रों के साथ घूमने या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है.

तुला राशिफल 20 मई 2026

आज आपका ध्यान कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों पर अधिक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें समझदारी से संभाल लेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण साथी को शिकायत हो सकती है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्य से थकान महसूस हो सकती है. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

वृश्चिक राशिफल 20 मई 2026

आज आपके विचार सकारात्मक और दूरदर्शी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नई योजना या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा या किसी विशेष स्थान पर जाने का योग बन सकता है.

धनु राशिफल 20 मई 2026

आज आपको अपने आर्थिक और निजी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में किसी छुपे हुए विषय को लेकर चिंता बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता विवाद पैदा कर सकती है. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अधिक मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य में कमजोरी या आलस्य महसूस हो सकता है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

मकर राशिफल 20 मई 2026

आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग और समझदारी से कार्य सफल होंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. प्रेम जीवन में नजदीकियां और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन संतुलित रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य है. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कुंभ राशिफल 20 मई 2026

आज आपको अपने कार्यों और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका परिणाम संतोषजनक मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. प्रेम जीवन में व्यवहारिक सोच अधिक रहेगी, जिससे भावनात्मक गर्मजोशी थोड़ी कम महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास जारी रखना होगा. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. छोटी यात्रा संभव है.

मीन राशिफल 20 मई 2026

आज आपके भीतर उत्साह और रचनात्मकता दोनों बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और नया अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोरंजन या घूमने का अवसर मिल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)