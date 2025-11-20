Aaj Ka Rashifal 20 November 2025: वृषभ वालों का बढ़ेगा पद, सिंह के जातकों को होगा आर्थिक लाभ! पढ़ें आज का पूरा राशिफल!

Aaj ka Rashifal 20 November 2025, Horoscope Today: 20 नवंबर 2025, गुरुवार यानी आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व सकारात्मक हो सकता है तो कुछ राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है. आइए इस कड़ी में 20 नवंबर 2025 गुरुवार का दैनिक राशिफल जानें.

20 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल

मेष राशि

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आपके प्रयासों से कार्यों में गति आएगी और सफलता प्राप्त होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में रोमांस और निकटता बढ़ेगी. परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. यात्रा लाभदायक रहेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में अपनापन और स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. विद्यार्थी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन रचनात्मकता और प्रगति से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में समझ और विश्वास बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ आयोजन की संभावना है. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. यात्रा या निवेश लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क राशि

आज आपके लिए नई संभावनाओं का दिन है. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी. प्रेम जीवन में नयापन और उत्साह रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में नई दिशा प्राप्त करेंगे. किसी पुराने मित्र से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

सिंह राशि

आज का दिन आपके आत्मबल और नेतृत्व क्षमता को उजागर करेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक मामलों में लाभ संभव है. प्रेम जीवन में खुशी और आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में निपुणता दिखाएंगे. किसी यात्रा से लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

कन्या राशि

आज आपके निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और संतुलन रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन संतोष से भरा रहेगा.

तुला राशि

आज का दिन सौभाग्यशाली रहेगा. कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं. प्रेम जीवन में मिठास और समझदारी बनी रहेगी. परिवार में सुख और एकता का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. किसी यात्रा या मीटिंग से फायदा हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

धनु राशि

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में आनंद और स्थिरता रहेगी. परिवार में सामंजस्य और खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाएंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि

आज आपकी मेहनत का उत्तम फल मिलेगा. कार्यस्थल पर सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. विद्यार्थी अपनी मेहनत से श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

आज आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और योजनाएंपूरी होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में निपुणता दिखाएंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सामाजिक कार्यों में भागीदारी से सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन आत्मविश्वास और रचनात्मकता से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति रहेगी. प्रेम जीवन में सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में प्रगति करेंगे. किसी नए अवसर की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

