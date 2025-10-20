Advertisement
trendingNow12968016
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: ऊर्जावान महसूस करेंगे वृष के जातक, धनु वालों को मिलेगा सम्मान, पढ़ें मेष से मीन तक पूरा राशिफल!

Today Horoscope 20 October 2025: आइए आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार में जानें जिसमें हम जानेंगे कि किन राशि वालों के लिए दिन चुनौतीपूर् रहने वाला है और किन्हें सफलता मिल सकती है. किन जातकों को धन लाभ और किन्हें हानि होगी. आइए आज का राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal 20 October 2025
Aaj Ka Rashifal 20 October 2025

Aaj ka Rashifal 20 October 2025, Horoscope Today: आज कई राशि का जातकों के लिए चुनौतियां आ सकती हैं. कुछ राशि के जातक धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. विचारों में स्पष्टता आएगी और संवाद में प्रभावशील हो सकता है. आज का दिन योजनाओं को सिद्ध करने का है. आज चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा जिससे कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से लाभ मिलेगा. आइए 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का राशिफल जानें.

मेष राशि
आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। अपने मन की बात तथा अपने कार्य करने की रणनीति को किसी अन्य के साथ साझा न करें। अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। जहां तक सम्भव हो किसी से उधार धन या वस्तु न लें, वापसी करने में मुश्किल आ सकती है। आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। किसी अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। विपक्षी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास करेंगे।

वृष राशि 
विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा। यदि आप सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आजका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ट रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि
आपको अपनी माता जी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आज के दिन एयर कंडिशनर, रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन, टी.वी. व कम्प्यूटर आदि खरीदना शुभ रहेगा। आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने निकलेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी से मधुरतम संबंध रहेंगे। घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होगा। किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के भी संकेत हैं।

कर्क राशि
आज आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। आपका कोई नया मित्र बन सकता है। पड़ोसियों से सम्बन्धों में सुधार होगा। सम्भव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर में किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं दुर्घटना का डर है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक व बाहरी भोजन करने से बचें। किसी पुराने मित्र से सम्पर्क बनेगा या अचानक मुलाकात हो सकती है।

सिंह राशि
आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं। आपके छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाये रखेगा। आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे। इसलिए धैर्य बनाये रखें और अपना कार्य चालू रखें। पैसा कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे।

कन्या राशि
आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे। आर्थिक पøा से संतुष्ट रहेंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी वाणी से दूसरों का मन मोह लेंगे। आज आप खरीद-फरोख्त का विचार और कार्यक्रम रद्द करके घर पर ही रहेंगे। आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्या आ सकती है। आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है। आपको पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

तुला राशि
आज का दिन अपव्यय व उदासी को दर्शा रहा है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए धैर्य धारण करें और समस्याओं के निदान हेतु चंद्रमा ग्रह के मंत्र: ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का जप करें। यात्रा पर जाते समय सावधान रहें। प्रेमी प्रमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है।

वृश्चिक राशि
आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं। आप उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। परंतु  अथक परिश्रम करने से बचें क्योंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं दिखती।

घनु राशि 
आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है। आप आत्मनिर्भर रहेंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा।

मकर राशि
आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता व उत्साह से भर देगा। उनकी पढ़ाई संतोषजनक होगी। आज का दिन आपके प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक रहेगा। आपका अपने जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य  सामान्य रहेगा। व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठतम है।

कुम्भ राशि
आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं। काम में रूकावटें आएंगी। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ रहेगा। आपकी बांई टांग में दर्द हो सकता है। अपनी भाषा में संतुलन रखें अन्यथा आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि
अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा। व्यापारी को किसी नए सांझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जीवनसाथी से संबंध अच्छा होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति या आर्थिक सहायता के संकेत हैं। आपके बच्चे अधिक साहसी बनेंगे। विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shukra Gochar 2025: मंगल के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 4 राशिवालों के जीवन में बढ़ेगा प्रेम और मिलेगा अथाह पैसा, जातकों के सौंदर्य में लगेगा चार चांद!

और पढ़ें- Vaibhav Lakshmi Rajyog: दिवाली पर बन रहे वैभव लक्ष्मी राजयोग से 4 राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत, मिट्टी छूकर सोना करेंगे जातक!

और पढ़ें- Ratna Astrology: मां लक्ष्मी के अति प्रिय रत्न को धारण कर पाएं पैसों की तंगी से मुक्ति, इसके लिए शुक्रवार दिन सबसे शुभ!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

aaj ka rashifal

Trending news

दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, ग्रैप स्टेज-2 प्रतिबंध लागू
AQI delhi
दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, ग्रैप स्टेज-2 प्रतिबंध लागू
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा