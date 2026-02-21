Horoscope 21 February 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज वृषभ राशि के लोग जिद से बचें. यह आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है. वहीं मिथुन राशि के प्रोफेशनल्‍स आज मीटिंग में जलवा बिखेरेंगे. आपकी तारीफ होगी. कन्‍या राशि वालों को काम में सफलता मिल सकती है. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल 21 फरवरी 2026.

मेष

आज ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे. कार्यक्षेत्र में नई पहल करने से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और वरिष्ठ आपकी सक्रियता को सराहेंगे. आर्थिक मामलों में अवसर प्राप्त हो सकता है, विशेषकर पुराने संपर्क लाभ दे सकते हैं. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और निर्णय प्रक्रिया में आपकी भूमिका मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद संबंधों को नई मजबूती देगा. हालांकि, आवेश या उतावलापन स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें. अनावश्यक खर्च से बचें और किसी से वाद-विवाद में न पड़ें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अत्यधिक परिश्रम थकान दे सकता है.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

वृष

आज धैर्य और स्थिरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे. कार्यस्थल पर दी गई जिम्मेदारी भविष्य में उन्नति का मार्ग खोल सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और बचत की योजना सफल हो सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भरोसा और सरलता से निकटता बढ़ेगी. किन्तु जिद या परिवर्तन से डर प्रगति में बाधा बन सकता है. कार्यों को टालने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है. स्वास्थ्य के लिए भारी भोजन और आलस्य से दूरी रखें.

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें.

मिथुन

आपकी वाणी और तर्क क्षमता आज विशेष प्रभाव डालेगी. कार्यक्षेत्र में मीटिंग या प्रस्तुति में सफलता मिल सकती है. धन से जुड़ी योजनाओं पर विचार लाभकारी रहेगा. परिवार में भाई-बहनों का सहयोग प्रेरणा देगा. प्रेम जीवन में खुलापन और सहजता से संबंधों में मिठास आएगी. लेकिन अधिक सोच-विचार या अस्थिरता निर्णय में देरी करा सकती है. ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम आवश्यक है.

उपाय: हरी मूंग का दान करें.

कर्क

आज भावनात्मक समझदारी से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिति अनुकूल बनेगी. आर्थिक मामलों में संतुलित योजना लाभ दे सकती है. परिवार में बुजुर्गों का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता संबंधों को गहराई देगी. हालांकि, अधिक भावुकता या अपेक्षाएं निराशा दे सकती हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. स्वास्थ्य के लिए ठंडी वस्तुओं से परहेज करें और पर्याप्त विश्राम लें.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें.

सिंह

आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. व्यापार में लाभ के संकेत हैं. परिवार में उत्साह और सकारात्मकता का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में आत्मीयता बढ़ेगी और संबंध मजबूत होंगे. किन्तु अहंकार या दिखावा आलोचना का कारण बन सकता है. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हृदय और रक्तचाप संबंधी सावधानी रखें.

उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें.

कन्या

आज आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली सफलता दिला सकती है. अधूरे कार्य पूरे होने से संतोष मिलेगा. आर्थिक मामलों में व्यावहारिक सोच लाभकारी रहेगी. परिवार का सहयोग मानसिक शांति देगा. प्रेम जीवन में ईमानदारी संबंधों को स्थिर बनाएगी. लेकिन अत्यधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विवाद खड़ा कर सकता है. छोटे मुद्दों को बड़ा न बनाएं. स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला

आज संतुलित व्यवहार से आप कार्यों में सफलता पा सकते हैं. साझेदारी या सहयोग से लाभ संभव है. आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में सौहार्द बना रहेगा. प्रेम जीवन में मधुर संवाद संबंधों को सुदृढ़ करेगा. हालांकि, निर्णय में देरी अवसर खो सकती है. दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं की उपेक्षा न करें. कमर या त्वचा संबंधी समस्या उभर सकती है.

उपाय: सुगंधित पुष्प मंदिर में चढ़ाएं.

वृश्चिक

आज आपकी रणनीतिक सोच कार्यक्षेत्र में लाभ दे सकती है. गोपनीय योजनाएं सफलता की दिशा में बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में सतर्क दृष्टिकोण लाभकारी रहेगा. परिवार में विश्वास और समझ बढ़ेगी. प्रेम जीवन में गहराई और समर्पण अनुभव होगा. परंतु शंका या अधिकार भावना संबंधों में दूरी ला सकती है. जोखिम भरे निवेश से बचें. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान आवश्यक है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु

आज उत्साह और सकारात्मक सोच से कार्य आगे बढ़ेंगे. नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और योजनाओं पर काम आरंभ होगा. आर्थिक लाभ के संकेत हैं. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में पारस्परिक समझ मजबूत होगी. लेकिन अति-आत्मविश्वास या लापरवाही हानि दे सकती है. यात्रा में सावधानी रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर खान-पान नियंत्रित रखें.

उपाय: पीली वस्तु का दान करें.

मकर

आज अनुशासन और मेहनत का फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रयास सराहे जाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और बचत बढ़ेगी. संपत्ति से जुड़े कार्य सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं. परिवार का सहयोग मनोबल देगा. हालांकि, अधिक कार्यभार तनाव दे सकता है. जिद छोड़कर सहयोग की भावना रखें. जोड़ों के दर्द या थकान की संभावना है.

उपाय: काले तिल का दान करें.

कुंभ

आज रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है. टीमवर्क से कार्य सफल होंगे. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलेगा. मित्रों का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा. लेकिन अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य प्रभावित कर सकती है. भावनात्मक दूरी से संबंधों में गलतफहमी संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

उपाय: शनि मंत्र का जप करें.

मीन

आज आपकी संवेदनशीलता और कल्पनाशक्ति सफलता का मार्ग बनाएगी. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक प्रयास सराहे जाएंगे. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध दृष्टिकोण लाभ देगा. परिवार का भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता से संबंध मजबूत होंगे.किन्तु भावनात्मक निर्णय आर्थिक हानि दे सकते हैं. भ्रम या कल्पना में बहने से बचें. स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम आवश्यक हैं.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

