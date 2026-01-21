Aaj ka Rashifal : कर्क राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा, धनु को कड़ी मेहनत से मिलेगी सफलता, पढ़ें 21 जनवरी 2026 का राशिफल

Horoscope in Hindi : आज 21 जनवरी 2026 को चंद्रमा गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही 21 जनवरी को शुक्र ग्रह गोचर करके श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इन ग्रह गोचरों का सभी 12 राशियों पर असर होगा. जानें 21 जनवरी 2026, बुधवार का राशिफल.

मेष राशिफल

आज धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध रूमानी रहेंगे और बड़े भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना लाभकारी रहेगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे.

वृष राशिफल

आपको अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग व्यापार विस्तार की योजना बनाएंगे. विद्यार्थियों को अध्ययन में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी. जीवनसाथी प्रसन्नचित्त रहेंगे. बच्चों के व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय की संभावना है.

मिथुन राशिफल

आज का दिन सफलता प्राप्ति के लिए अनुकूल है. संतान उन्नति की ओर बढ़ेगी. विद्यार्थी आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमीध्प्रेमिका से भेंट का अवसर मिलेगा. सट्टे या निवेश के लिए समय शुभ है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क राशिफल

रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. सट्टेबाजी पर निवेश के लिए दिन अनुकूल है. श्रेष्ठ परिणाम से मन प्रफुल्लित रहेगा. जरूरतमंदों की सहायता करें. वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है. भावुकता में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. संतान का सहयोग मिलेगा.

सिंह राशिफल

आज परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन का अवसर बन सकता है. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है. मित्र या जीवनसाथी को उपहार देकर प्रसन्नता बढ़ाएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मूत्र संबंधी या अन्य गुप्त रोगों से सतर्क रहें. कुल मिलाकर दिन आनंद और सुख-सुविधा के लिए उत्तम रहेगा.

कन्या राशिफल

संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. सट्टे से लाभ के योग हैं. विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमीध्प्रेमिका से भेंट होगी. व्यापारी व्यापार में वृद्धि देखेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

तुला राशिफल

आज दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में सफलता और नए संबंध स्थापित होने की संभावना है. कार्य में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें. सट्टे या जुआ में निवेश के लिए दिन शुभ है. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. व्यापारियों और नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशिफल

आज घर में प्रसन्नता, उल्लास और तालमेल का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए समय लाभकारी है. सभी क्षेत्रों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं, इसलिए ध्यान आवश्यक है.

धनु राशिफल

आज कड़ी मेहनत की आवश्यकता है. किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष आवश्यक होगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वे सहायता करेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेमी युगलों का मन प्रसन्न रहेगा. नए व्यापार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

मकर राशिफल

आज का दिन संग्रह और निवेश के लिए शुभ है. नए घर में निवेश करना लाभकारी रहेगा. घर में मेहमान आगमन के योग हैं. वाणी से लोगों को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा. छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. विरोधी से विवाद सुलझाने की कोशिश सफल होगी.

कुंभ राशिफल

आज पूर्णता का दिन है. विद्यार्थी एकाग्रचित अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास से कार्य करेंगे और धन कमाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों की संतुष्टि प्राप्त होगी. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुरतम रहेंगे और सहयोग मिलेगा.

मीन राशिफल

मीन राशि वालों के लिए दिन अच्‍छा है. कारोबार अच्‍छा चलेगा. नौकरी करने वालों के लिए भी समय लाभकारी है. वहीं आर्थिक लाभ मिलने के भी योग हैं. जीवनसाथी और संतान के साथ प्‍यार भरा समय बिताएंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)