आज मंगल अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में आ रहे हैं. वहीं चंद्र गोचर करके कन्या राशि में आएंगे. वहीं आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिद्धि योग रहेगा. 21 जून 2026 के राशिफल के अनुसार आज मेष राशि वाले व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं.
वहीं वृष राशि वालों को जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. कर्क राशि वाले ऑफिस में सीनियर्स से न उलझें, वरना मामला बिगड़ सकता है. पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का 21 जून का राशिफल.
अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे. अपनी बोलचाल का लहजा नर्म रखें. गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब हो सकते हैं. कारोबार में उचित आर्डर और नए अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरी पेशा लोगों को बदलाव संबंधी कुछ अवसर मिलेंगे. दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. परिवार के साथ मनोरंजन प्रोग्राम बनेंगे. आलस और तनाव जैसी स्थिति आपके कार्यों में बाधा डाल सकती है. संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक-4
निवेश जैसी योजना को कार्य रूप देने के लिए समय अनुकूल है. संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. अनजान लोगों से संपर्क ना बढ़ाएं. अपने महत्वपूर्ण पेपर्स संभाल कर रखें. व्यवसाय संबंधी कुछ नई योजनाएं बनेगी. नौकरी में मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिलने से राहत मिलेगी. घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव रह सकते हैं. जोड़ों के दर्द, एसिडिटी जैसी समस्या परेशान करेगी. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग-बादामी
भाग्यशाली अंक- 8
किसी भी चुनौती का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे. विशेष मुद्दों पर भी वार्तालाप होगा. वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें. कोई पैतृक मसाला उठ सकता है. कारोबार में कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान देना आपसी प्रेम प्यार को बढ़ाएगा. तनाव जनक परिस्थितियों से बचें तथा आत्मविश्वास बनाए रखें. शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
आप खुद में भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे. किसी नजदीकी संबंधी के यहां जाने का भी निमंत्रण मिलेगा. किसी के साथ भी वाद-विवाद में ना उलझे. अनावश्यक खर्चों की अधिकता रहेगी. पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े क्षेत्रों में फायदा होगा. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ नोकझोंक में ना पड़े. पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दें. विपरीत लिंगी लोगों के साथ परिचय ना बढ़ाएं. किसी भी तरह का इंफेक्शन बढ़ सकता है. किसी भी धर्म स्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और ध्यान उपासना आदि करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक-7
ससुराल पक्ष के साथ चल रही कोई समस्या दूर हो जाएगी. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर फोकस रहेगा. ज्यादा खर्चा होने से चिंता की स्थिति बनेगी. किसी सार्वजनिक स्थल पर वाद विवाद होने जैसी स्थिति से बचें. काम की गति कुछ मंद रहेगी. नौकरी में स्त्रियों को विशेष सफलता हासिल होगी. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने दांपत्य जीवन पर न होने दे. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की नियमित जांच करवाएं. प्रातः काल सूर्य भगवान के दर्शन करें तथा उनकी किरणों का स्नान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक-6
आपका गरिमामय भाषा का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करेगा. महिलाओं के लिए आज का दिन कोई खास उपलब्धि ले कर रहा है. पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें तथा दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप न करें. अपनी व्यावसायिक योजनाएं अपने तक ही सीमित रखें. सरकारी कार्यालय में माहौल कुछ नकारात्मक रह सकता है. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी. अनियमित खान पान की वजह से पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी. श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
अतिरिक्त कार्यभार से आज कुछ राहत मिलेगी. अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का सानिध्य भी मिलेगा. अपना काम निकालने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना चाहिए. युवाओं को अपने कैरियर के प्रति और अधिक मेहनत करने की जरूरत है. कारोबार में सभी काम अपनी देखरेख में करवाएं. नौकरी में प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है. पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. थकान का असर स्वास्थ्य पर रहेगा. मंदिर या गुरुद्वारे में आटा, दाल वगैरह रखकर आएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
कुछ राजनैतिक अथवा प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आज कामयाब हो सकता है. किसी कार्य में रुकावट आने से कुछ उदासी महसूस होगी. इगो और अति आत्मविश्वास जैसी आदत पर काबू रखें. अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सीक्रेट रखें. सरकारी नौकरी में किसी तरह की राजनीति हो सकती हैं. घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका को डेटिंग के अवसर मिलेंगे. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं. हनुमान जी की उपासना करें. हनुमान चालीसा का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
व्यक्तिगत जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा. आपकी प्रतिभा उभर कर लोगों के सामने आएगी. दूसरों के प्रभाव में ना आए तथा अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखें. प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी रहेगी. कार्य क्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है. अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें. पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. अत्यधिक मेहनत व भागदौड़ की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा. गाय को हरी चरी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 8
खुद को अपडेट रखने से भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. उधार लिया हुआ पैसा समय पर चुकाने की कोशिश करें. युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है. व्यवसाय में नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल समय है. गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना मुसीबत में डाल देगा. लव पार्टनर को कुछ उपहार देना उन्हें खुशी प्रदान करेगा. स्वास्थ्य के प्रति नियमबद्ध रहना जरूरी है. लापरवाही ना करें. किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
आर्थिक योजना से संबंधित कोई लक्ष्य आसानी से फलीभूत होगा. धार्मिक कार्यों में भी रुझान रहेगा. पैसा आने के साथ-साथ खर्चे भी सामने आएंगे. गुस्से और आवेश पर काबू रखें. किसी नए कार्य को शुरू करने में जल्दबाजी न करें. ऑफिस में आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में सफलता मिलेगी. घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंध उजागर होने से मुश्किल में पड़ सकते हैं. खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या रहेगी. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
किसी पड़ोसी के साथ बिगड़े हुए संबंध ठीक हो जाएंगे. युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी. समय अनुसार अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. कारोबार में किसी कर्मचारी की वजह से समस्या आ सकती है. नौकरी में आपका मैनेजमेंट बेहतर बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य रहेगा. लव पार्टनर के साथ डेटिंग का प्रोग्राम बनेगा. ज्यादा गरिष्ठ और तली-भुनी चीजों के सेवन से परहेज रखें. किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)