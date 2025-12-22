Rashifal 22 December 2025 : हफ्ते के पहले ही दिन तुला-मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, पढ़ें आज का राशिफल

Advertisement
Aaj Ka Rashifal 22 december 2025 : नए सप्‍ताह का पहला ही दिन तुला और मीन समेत कुछ राशि वालों को धन लाभ कराने वाला है. वहीं वृषभ राशि वालों को कामों में सफलता मिल सकती है. पढ़ें सभी 12 राशि वालों का 22 दिसंबर 2025 का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:00 AM IST
Horoscope 22 december 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार आज 22 दिसंबर 2025 को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे. जिसका असर सभी राशियों पर होगा. सप्‍ताह का पहला दिन किस राशि को लाभ देगा और किसे नुकसान, जानें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल. 

मेष राशि

आज आपको अपने अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय के विस्तार को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगेगा, इसलिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता रहेगी. जीवनसाथी प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण अनुकूल बना रहेगा. हालांकि संतान के व्यवहार से कुछ असंतोष हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य और भावनाओं पर विशेष ध्यान दें. अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा. संतान की प्रगति आपको प्रसन्न करेगी. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर बने रहेंगे और प्रेमीदृप्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. कुल मिलाकर जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

मिथुन राशि

आज लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है. सट्टा निवेश से लाभ मिल सकता है. अच्छे परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से मानसिक संतोष मिलेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बन सकती है. भावुक होकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. संतान का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

कर्क राशि

आज परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए समय अनुकूल है. मित्र या जीवनसाथी को उपहार देकर संबंधों को और मधुर बना सकते हैं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा गुप्त या मूत्र संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है. कुल मिलाकर दिन आनंद और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा.

सिंह राशि

आज संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. सट्टे से लाभ होने के योग हैं. विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और लाभ में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण बने रहेंगे.

कन्या राशि

आज का दिन अत्यंत प्रसन्नतादायक रहेगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और नया प्रेम संबंध स्थापित होने की भी संभावना है. आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, बुद्धिमता और निष्ठा के साथ करेंगे. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में भाग्य का साथ मिलेगा. विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी वर्ग नए उद्योगों में निवेश करेंगे और नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

यह भी पढ़ें : साल 2026 में किन राशि वालों का होगा विवाह? लव कपल्‍स को मिलेगी परिवार की हरी झंडी

तुला राशि

आज का दिन घर-परिवार में प्रसन्नता, उल्लास और आपसी सामंजस्य लेकर आएगा. गुप्त स्रोतों से धन लाभ हो सकता है. यदि आप घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी का हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है.

वृश्चिक राशि

आज कड़ी मेहनत और संघर्ष का दिन है. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे. आपकी हिम्मत और धैर्य आपको सफलता दिलाएंगे. छोटे भाई-बहनों से मधुर संबंध रहेंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा. संतान से शुभ समाचार मिलने के योग हैं. प्रेमी युगलों के लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. हालांकि किसी नए व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.

धनु राशि

आज का दिन संग्रह और निवेश के लिए शुभ है. नए घर में निवेश करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है. घर में किसी मेहमान का आगमन होगा. आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. छोटे बच्चे की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. यदि किसी विरोधी से तनाव समाप्त कर संबंध सुधारना चाहते हैं, तो आज पहल करने से सफलता मिलेगी.

यह भी पढ़ें: बुध-शुक्र के गोचर और राजयोग लुटाएंगे बेहिसाब धन, साल 2026 में इन राशियों पर मेहरबान होंगी मां लक्ष्‍मी, नोटों के बिस्‍तर पर सोएंगे

मकर राशि

आज का दिन पूर्णता और संतोष प्रदान करने वाला रहेगा. विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और अच्छा धन लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे. अविवाहित लोगों को रिश्तेदारों या पड़ोसियों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा.

कुंभ राशि

आज आपको प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, लेकिन आत्मविश्वास में कुछ कमी रह सकती है. खर्च आय से अधिक रहेगा, इसलिए धन प्रबंधन पर ध्यान दें. खानपान में लापरवाही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. आर्थिक नुकसान की भी संभावना है. जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है. विद्यार्थी समय को व्यर्थ गतिविधियों में नष्ट कर सकते हैं. व्यापारियों की लंबी यात्रा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी.

यह भी पढ़ें: साल 2025 खत्‍म होने से पहले होगी इन राशि वालों की मौज, आखिरी हफ्ते में होंगे वारे न्‍यारे, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

मीन राशि

आज आपकी आय में वृद्धि होगी. लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं और सपने पूरे होने के योग हैं. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

