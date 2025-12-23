Rashifal 22 December 2025 : कर्क-कुंभ राशि वाले इस काम से रहें दूर, वरना होगा बड़ा नुकसान, पढ़ें आज का राशिफल

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोRashifal 22 December 2025 : कर्क-कुंभ राशि वाले इस काम से रहें दूर, वरना होगा बड़ा नुकसान, पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल 23 दिसंबर 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 23 दिसंबर 2025 का दिन कन्‍या राशि वालों के लिए अच्‍छा रहेगा. वहीं कर्क और कुंभ राशि वालों को आज सावधानी बरतने की जरूरत है. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:50 AM IST
Today Horoscope 23 December 2025 : आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचरण करेंगे. शनि की राशि में चंद्रमा का होना लोगों के जीवन पर गहरा असर डालेगा. पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशि वालों का 23 दिसंबर 2025 का राशिफल. 

मेष राशि

आज आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है. प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं. दिन कार्य-व्यस्तता के साथ-साथ रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के संग समय आनंददायक बीतेगा.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि के योग हैं और भाग्य आपका सहयोग करेगा. हालांकि जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संभलकर व्यवहार करें. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हें पुरस्कार/सामाजिक सम्मान मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक परेशानी बनी रह सकती है.

मिथुन राशि

वाहन चलाते समय, सड़क पर तथा कार्य करते समय सतर्क रहें. आज निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा और संयम व धैर्य बनाए रखना फायदेमंद होगा.

कर्क राशि

आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम है. निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा और आप थोड़े रूमानी रहेंगे. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल रहेगा. व्यापारी वर्ग नए साझेदार के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सट्टा निवेश से दूर रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शराब/धूम्रपान के मामलों में सावधानी रखें. नियमित व्यायाम करना लाभकारी रहेगा. महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें.

सिंह राशि

विद्यार्थियों को आज शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को व्यापार विस्तार हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. खिलाड़ी अपने खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

कन्या राशि

आज विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए दिन अनुकूल है. नौकरीपेशा लोग कार्य में पूर्ण आत्मविश्वास दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यापार उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

तुला राशि

आज आप अपने तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाएंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन लाभ प्राप्त करने के योग हैं. माता से संबंध अच्छे रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए दिन अनुकूल है.

वृश्चिक राशि

आज थकान और आलस्य का अनुभव हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी. कठिन निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है, जिससे परिश्रम की आवश्यकता होगी. धन की प्राप्ति कठिन परिश्रम से होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकते हैं. विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

धनु राशि

आज आप जोश और हिम्मत के साथ असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें. जीवनसाथी से संबंध में किसी विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है.

मकर राशि

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को अनेक लाभ मिलने के अवसर हैं. सट्टे में निवेश के लिए समय शुभ है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत रहेगी. दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे.

कुंभ राशि

आज व्यय आपकी आय से अधिक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें अन्यथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. छोटे भाई-बहनों से नुकसान होने की संभावना है. जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. स्वयं पर नियंत्रण रखें और वाद-विवाद से बचें, अन्यथा पारिवारिक माहौल प्रभावित होगा. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

मीन राशि

आज आय और व्यय लगभग समान रहेगा. दिन आपकी आय और व्यापार के लिए सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है. लंबी यात्रा रद्द हो सकती है. विद्यार्थी सहपाठियों का सहयोग प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

