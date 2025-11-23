Advertisement
Aaj Ka Rashifal 23 November 2025: वृषभ वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, धनु के जातक पाएंगे मेहनत का फल! पढ़ें पूरा राशिफल

Today Horoscope 23 November 2025: आइए आज का राशिफल सेगमेंट में विस्तार से जानें कि 23 नवंबर 2025 रविवार का दिन किन जातकों के लिए शुभ और किनके लिए अशुभ सिद्ध होगा. किन्हें लाभ होगा और कौन से जातक  हानि का सामना करेंगे. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:30 AM IST
Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

Aaj ka Rashifal 23 November 2025, Horoscope Today: 23 नवंबर 2025, रविवार यानी आज 23 नवंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन संचरण होगा और सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व सकारात्मक हो सकता है तो कुछ राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. आइए इस कड़ी में 23 नवंबर 2025 रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

23 नवंबर 2025 - रविवार का राशिफल
मेष राशि
आज का दिन विश्राम और आनंद से भरा रहेगा. कार्यों में सफलता के साथ-साथ पारिवारिक स्नेह का अनुभव होगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. यात्रा या घूमने-फिरने का अवसर मिल सकता है. मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि
आज का दिन आत्मचिंतन और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. प्रेम जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. किसी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं. मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि
आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ बिताने के लिए उत्तम रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और मधुरता बनी रहेगी. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी यात्रा या पिकनिक का योग बन सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे. आर्थिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं. प्रेम जीवन में विश्वास और गहराई बढ़ेगी. परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह राशि
आज आपका मन आनंदित रहेगा. कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता और संतुलन बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से खुशी बढ़ेगी. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए सुकून और सकारात्मकता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान और सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में अपनापन और रोमांस बढ़ेगा. परिवार के साथ स्नेहपूर्ण समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी संभव है. मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि
आज का दिन उत्साह और सौभाग्य से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में खुशी और स्थिरता रहेगी. परिवार में सौहार्द और हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में ध्यान केंद्रित रखेंगे. किसी नए अवसर का लाभ मिलेगा. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा.

वृश्चिक राशि
आज का दिन सफलता और प्रगति का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में निकटता और संतुलन रहेगा. परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता पाएंगे. कोई पुराना रुका कार्य पूरा हो सकता है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
 
धनु राशि
आज का दिन विशेष उपलब्धियों का रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी उत्सव या आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थी शिक्षा में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे. यात्रा लाभदायक रहेगी. मानसिक रूप से संतोष रहेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मकर राशि
आज के दिन आपकी योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और उनका परिणाम सकारात्मक रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और अपनापन रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन संभव है. विद्यार्थी अध्ययन में प्रगति करेंगे. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ राशि
आज आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से सभी कार्य सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में आनंद और विश्वास बना रहेगा. परिवार में स्नेह और सौहार्द का माहौल रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा या मनोरंजन का योग बन रहा है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में शांति बनी रहेगी.

मीन राशि
आज का दिन सुकून और संतोष लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और आत्मीयता बनी रहेगी. परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ेंगे. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Dudh Ke Upay: गुस्सैल ग्रह शांत होकर खोल देंगे उन्नति के रास्ते, कच्चे दूध के ये चमत्कारी उपाय करके तो देखें!

और पढ़ें- Ramayan Katha: एक झटके में रावण भी घास के तिनके की तरह हो जाता राख, जानिए क्या है सीता जी और राजा दशरथ से जुड़ी ये कथा!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

