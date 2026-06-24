Horoscope Today 24 June 2026 : आज चंद्रमा शुक्र की राशि तुला में रहेंगे. यह स्थिति शुभ योग बना रही है लेकिन कुछ लोगों को उलझन, तनाव भी दे सकती है. तुला-वृश्चिक राशि वाले काम और विशेष तौर पर पेपर वर्क के मामले में सावधान रहें. वहीं मेष राशि वालों का अचानक कोई मुश्किल काम आसानी से बन सकता है. सिंह राशि वालों का बॉस से मनमुटाव हो सकता है. जानिए मेष से मीन राशि तक सभी के लिए 24 जून का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें दैनिक राशिफल.
अचानक ही कोई असंभव कार्य संभव हो सकता है. अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का मौका मिलेगा. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. लापरवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण आर्डर हाथ से निकल सकता हैं. कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. पति-पत्नी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ेगी. मित्रों के साथ गेट-टूगेदर होगा. नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी आ सकती है.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल, दूध आदि का दान करें.
कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अनुकूल है. महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी. गुस्से और आवेश में आने से बचें. पड़ोसियों के साथ कोई विवादित मामला बढ़ सकता है. मशीनरी आदि से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. नौकरी में किसी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा. पारिवारिक मामलों को बाहरी लोगों से शेयर ना करें. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. असंतुलित खानपान की वजह से पेट दर्द व गैस की समस्या रहेगी.
उपाय - कर्मचारियों को राशन आदि का वितरण करें.
संबंधों के बीच चल रहे मनमुटाव हल हो जाएंगे. विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी. बाहरी लोगों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. कार्यस्थल पर कुछ बदलाव संबंधी योजना बन सकती है. नौकरी में कुछ समस्याएं आएंगी. घर में व्यवस्थित वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. पेट संबंधी कोई दिक्कत रहेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
कोई विवादित मामला किसी मध्यस्थता से हल हो सकता है. धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा. भविष्य संबंधी कोई भी योजना बनाने में जल्दबाजी ना करें. घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें. लिक्विड आइटम्स का कारोबार करने वालों के लिए लाभप्रद समय है. फाइल वर्क में किसी प्रकार की गलती हो सकती है. घर में सुख-शांति रहेगी. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी.
उपाय - शिव पार्वती का ध्यान करें और यथासंभव मंत्र जाप भी करें.
किसी व्यक्तिगत समस्या को सुलझाने में अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी. ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होगा. अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें. बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है. ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय आज लाभ की स्थिति में रहेंगे. सरकारी ऑफिस में उच्च अधिकारियों से कुछ मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी और परिवार जनों का सहयोग मिलेगा. युवाओं के प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. किसी भी तरह की जोखिम वाली गतिविधि से परहेज रखें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
खासतौर पर महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है. किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा कोई बहुमूल्य उपहार मिल सकता है. उधारी अथवा लेनदेन करते समय कोई लापरवाही हो सकती हैं. भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें. रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में कोई बेहतरीन डील होने की उम्मीद है. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. वैवाहिक संबंधों में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. युवाओं को डेटिंग पर जाने का अवसर सुलभ होगा. त्वचा संबंधी कुछ समस्या रहेगी.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिलेगी. किसी संबंधी के साथ चल रहा विवाद दूर होगा. कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें. भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसानदायक रहेगा. पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लिए कोई गलत कार्य का प्रयास ना करें. घर में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी. मित्रों के साथ मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान रखें. सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत है.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
अधिकतर काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे होते जाएंगे. मानसिक और आत्मिक सुकून बना रहेगा. अपनी महत्वपूर्ण वस्तु की संभाल खुद करें. किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है. कार्यस्थल पर सभी गतिविधियों पर भरपूर ध्यान देने की जरूरत है. ऑफिशियल पेपर्स तथा फाइलों को संभालकर रखें. आपसी संबंधों में नजदीकियां आएंगी. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं. थकान और तनाव का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - सूर्य देवता को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय के स्रोत का पाठ करें.
किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए अनुकूल समय है. किसी समारोह में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है. गुस्से और जल्दबाजी की वजह से कोई गलत निर्णय भी हो सकते हैं. कोई भी उधारी या लोन लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह अवश्य लें. व्यवसाय से संबंधित प्रचार को बढ़ाने की जरूरत है. सरकारी सेवारत लोगों को स्पेशल ड्यूटी मिलेगी. दांपत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखें. लव पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा. कब्ज अथवा बवासीर जैसी दिक्कत बढ़ सकती है.
उपाय - देवी दर्शन करें तथा कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें.
खुद को निखारने का उत्तम समय है. फाइनेंस संबंधी रुके हुए कार्य में गति आएगी. आय के साथ-साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी. परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें. फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति बनी हुई है. कोर्ट केस संबंधी मामलों को तुरंत ही निपटाने की कोशिश करें. परिजनों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग आदि जैसे कार्यों में समय व्यतीत होगा. वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पूर्ण पालन करें.
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और तेल का दीपक जलाएं.
व्यक्तिगत जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होगा. किसी नजदीकी मित्र से मुलाक़ात सुकून दायक रहेगी. अत्यधिक जिम्मेदारियां आपको थका सकती है. युवा वर्ग फालतू के कार्यों में समय नष्ट न करें. प्रॉपर्टी के व्यवसाय में बहुत अधिक फायदा होने वाला है. सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्य की वजह से परेशान रहेंगे. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी. प्रेम संबंधों में मनमुटाव बढ़ेंगे. अतिरिक्त कार्यभार का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - अपने इष्ट का सिमरन करें और किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे.
घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी कोई योजनाओं पर काम होगा. कहीं फंसे हुए पैसे का वापस मिलना संभव है. प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके पेपर्स आदि जरूर चेक कर लें. व्यर्थ के घूमने-फिरने में अपना समय बर्बाद ना करें. स्टाफ की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखें. किसी यात्रा पर जाने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी जरूर हासिल करें. घर की व्यवस्था को बेहतर रहेगी. अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है. किसी प्रकार के इंफेक्शन अथवा सूजन जैसी परेशानी आ सकती हैं.
उपाय - केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)