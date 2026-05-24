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Hindi Newsऐस्ट्रो24 मई का राशिफल: तुला समेत 3 राशि वालों की लव पार्टनर से बढ़ेगी करीबी, पानी की तरह बहेगा इन लोगों का पैसा

24 मई का राशिफल: तुला समेत 3 राशि वालों की लव पार्टनर से बढ़ेगी करीबी, पानी की तरह बहेगा इन लोगों का पैसा

Aaj Ka Rashifal : आज जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है. साथ ही आज का दिन कुछ लोगों के लिए उत्साह, कॉम्‍पटीशन और शोऑफ का दिन हो सकता है. पढ़ें 24 मई 2026 का सभी राशियों का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 24, 2026, 05:06 AM IST
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24 मई का राशिफल: तुला समेत 3 राशि वालों की लव पार्टनर से बढ़ेगी करीबी, पानी की तरह बहेगा इन लोगों का पैसा

Rashifal 24 May 2026 : आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो लोगों के भीतर अपनी पहचान बनाने की इच्छा को प्रबल करेंगे. कई लोग अपने काम, व्यक्तित्व या विचारों के जरिए दूसरों पर प्रभाव छोड़ना चाहेंगे. वहीं वृष राशि में सूर्य व्यावहारिक सोच को मजबूत बनाएंगे, इसलिए भावनाओं के साथ-साथ लाभ-हानि का हिसाब भी चलता रहेगा. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र दिन को सामाजिक रंग देंगे, जिससे बातचीत, मेलजोल और नई जान-पहचान बढ़ सकती है. मेष राशि में मंगल कई लोगों को अधीर बना सकते हैं. पढ़ें मेष से मीन का राशिफल. 

मेष राशि का आज का राशिफल

आज आप किसी भी स्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं दिखेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी तेज कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में कार्यभार रहेगा. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. आय में निश्चितता रहेगी. व्यर्थ दौड़धूप होगी. किसी पुराने काम में अचानक गति आने से राहत मिलेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, हालांकि दिखावे या शौक में खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण बना रहेगा, पर साथी पर अपनी बात थोपने की आदत विवाद करा सकती है. शाम के समय मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और आराम की कमी महसूस होगी.

वृष राशि का आज का राशिफल

आज आप भागदौड़ से दूर रहकर स्थिरता तलाशेंगे. घर-परिवार से जुड़े मामलों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और किसी करीबी की सलाह मन को सुकून दे सकती है. कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन ठोस प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में फायदा देगा. व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा. कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि में जल्दबाजी न करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, हालांकि पुरानी बातों को पकड़े रहना मन भारी कर सकता है. खानपान में लापरवाही सुस्ती बढ़ा सकती है.

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मिथुन राशि का आज का राशिफल

आज आपके आसपास बातचीत और हलचल का माहौल बना रहेगा. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और कई काम केवल संपर्कों के दम पर आगे बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई नई सूचना या प्रस्ताव उत्साह बढ़ाएगा. आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी बचत आगे चलकर उपयोगी साबित होगी. प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की नोकझोंक के बावजूद अपनापन बना रहेगा. हालांकि हर बात को मजाक में लेना किसी करीबी को खटक सकता है. मोबाइल और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय निकल सकता है.

कर्क राशि का आज का राशिफल

आज मन बार-बार निजी दुनिया में लौटना चाहेगा. भीड़ से दूरी बनाकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में शांत रहकर किया गया काम प्रशंसा दिला सकता है. आर्थिक मामलों में परिवार या घर से जुड़ा कोई खर्च बढ़ सकता है. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन आप उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे. किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक मन को भावुक कर सकती है. नींद और आराम की कमी चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है.

सिंह राशि का आज का राशिफल

आज कई जगह आपकी मौजूदगी अलग ही प्रभाव छोड़ेगी. लोग आपकी बातों और अंदाज पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आप नेतृत्व की भूमिका निभाएं. भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापार मनोनुकूल रहेगा. निवेश शुभ रहेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. घर के छोटे सदस्यों संबंधी चिंता बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. अविवाहित लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात संभव है. हालांकि गुस्से या अहंकार में कही गई बात रिश्तों में दूरी ला सकती है.

कन्या राशि का आज का राशिफल

आज आपका ध्यान उन बातों पर जाएगा जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी बारीक नजर किसी बड़ी गलती को रोक सकती है. अधूरे काम पूरे करने की कोशिश सफल रहेगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा. आर्थिक मामलों में पुराना अटका पैसा मिलने की संभावना बन सकती है. प्रेम जीवन में आप भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिकता दिखाएंगे, जिससे साथी को कभी-कभी दूरी महसूस हो सकती है. घर में व्यवस्था बदलने या सफाई का मन करेगा. जरूरत से ज्यादा सोच मानसिक थकान बढ़ा सकती है.

(यह भी पढ़ें: साप्ताहिक राशिफल- 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट

तुला राशि का आज का राशिफल

आज आप माहौल को सहज और खुशनुमा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे. दोस्तों या करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सुख के साधन जुटेंगे. लाभ के अवसर मिलेंगे. नई योजना बनेगी. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के जरिए कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी रहेगा, क्योंकि खर्च बढ़ने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांटिक बातचीत रिश्तों में नई ताजगी ला सकती है. कला, संगीत या फैशन की ओर आकर्षण बढ़ेगा. हालांकि किसी निर्णय में असमंजस समय खराब कर सकता है.

वृश्चिक राशि का आज का राशिफल

आज बाहर से शांत दिखाई देने के बावजूद भीतर कई बातें चलती रहेंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और समझदारी दूसरों से आगे रखेगी. किसी गोपनीय योजना पर काम शुरू हो सकता है. आज के दिन भागदौड़ बनी रहेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. आय का स्रोत बना रहेगा लेकिन यदि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाया जाए तो लाभ और प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में अधिकार भावना बढ़ सकती है, जिससे साथी दबाव महसूस कर सकता है. परिवार में कोई छिपी बात सामने आने से माहौल थोड़ा बदल सकता है. शरीर में कमजोरी या पानी की कमी महसूस हो सकती है.

धनु राशि का आज का राशिफल

आज आपका मन सीमाओं से बाहर निकलने का करेगा. नई जगह, नए लोग या नया अनुभव आपको आकर्षित करेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक विचार आएंगे, लेकिन उन्हें लागू करने में समय लग सकता है. आर्थिक मामलों में यात्रा, घूमने-फिरने या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. विवाद से क्लेश हो सकता है. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. पार्टनरों से कहासुनी हो सकती है. प्रेम जीवन में खुलापन रहेगा, पर स्थायी प्रतिबद्धता से बचने की कोशिश करेंगे. परिवार के लोग आपको अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दे सकते हैं. किसी अधूरे काम को टालना बाद में परेशानी बढ़ा सकता है . वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.

मकर राशि का आज का राशिफल

आज आप हर काम को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन वरिष्ठों को प्रभावित करेगा. कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है. आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना लाभदायक साबित होगी. निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी में आराम रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी. परिवार के किसी मुद्दे पर आपकी राय निर्णायक रहेगी. प्रेम जीवन में आप भावनाएं कम व्यक्त करेंगे, जिससे साथी आपको समझने में उलझ सकता है. शरीर में थकावट या अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि का आज का राशिफल

आज आपका मन परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ नया करने का करेगा. नई तकनीक, नए विचार या अलग प्रयोग आपको उत्साहित करेंगे. भूमि व भवन खरीदने की योजना बन सकती है. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी में विशेष अधिकार की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक मामलों में ऑनलाइन माध्यम से लाभ के अवसर बनेंगे. प्रेम जीवन में अचानक आकर्षण पैदा हो सकता है, लेकिन रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना आसान नहीं रहेगा. दोस्तों के साथ दिलचस्प चर्चा दिन को रोचक बनाएगी. देर रात तक जागना या ज्यादा स्क्रीन टाइम स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

मीन राशि का आज का राशिफल

आज आपका मन कल्पनाओं और भावनाओं के बीच झूलता रहेगा. किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर उम्मीदें बढ़ सकती हैं. आज के दिन मनमाफिक भोजन का आनंद प्राप्त होगा. विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आपको अपने गुरुजन का सानिध्य प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच लाभ देगी, लेकिन व्यावहारिक पक्ष कमजोर पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसान दे सकता है. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी और छोटी बात भी दिल को छू सकती है. किसी पुराने अधूरे रिश्ते या याद का असर मन पर बना रह सकता है. पानी से जुड़ी चीजों या मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य में हल्की परेशानी संभव है.
 
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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