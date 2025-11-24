Advertisement
trendingNow13015201
Hindi Newsऐस्ट्रो

Today Horoscope 24 November 2025 : हफ्ते के पहले दिन ही मिलेगा भाग्‍य का साथ, सिंह-तुला समेत इन राशि वालों को होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 24 November 2025 : 24 नवंबर 2025, सोमवार को विनायक चतुर्थी है. हफ्ते की शुरुआत शुभ योगों में हो रही है. ज्‍योतिष की नजर से जानिए 24 नवंबर का दिन मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Today Horoscope 24 November 2025 : हफ्ते के पहले दिन ही मिलेगा भाग्‍य का साथ, सिंह-तुला समेत इन राशि वालों को होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल 24 नवंबर 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहा है. 24 नवंबर 2025 को पूरे दिन चंद्रमा गुरु की राशि धनु में रहेगा. गुरु और चंद्रमा के मिलन को बहुत शुभ माना जाता है, इनकी युति गजकेसरी योग बनाती है. जानें आज का दिन सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. 

मेष राशिफल 

आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आया है. कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा और किसी रुके हुए पैसे के मिलने के योग बन रहे हैं. परिवार में समर्थन मिलेगा और किसी सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी और साथी से जुड़ाव बढ़ेगा. आज आपकी वाणी आकर्षक रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभकारी मुलाकात हो सकती है. मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशिफल 

आज का दिन सकारात्मक परिणामों वाला रहेगा. काम में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और वरिष्ठों से प्रशंसा भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक से धन लाभ के संकेत मिलते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी पारिवारिक मुद्दे का समाधान मिल सकता है. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी. व्यापारियों के लिए नया अवसर सामने आ सकता है. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी रहेगी. आपकी सोच आज बहुत स्पष्ट रहेगी और निर्णय लेने में आसानी होगी.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में अद्भुत चतुर्गही योग, मेष समेत 3 राशि वालों की जिंदगी में छाएगा नोटों का कोहरा, चारों तरफ नजर आएगा सिर्फ पैसा

मिथुन राशिफल 

आज आपके लिए व्यस्तता के बावजूद दिन सुखद रहेगा. कामकाज में आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी और आपकी क्षमता को लोग सराहेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मजबूत हैं, विशेषकर व्यापारियों को फायदा मिल सकता है. परिवार में किसी शुभ काम को लेकर चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे. किसी मित्र से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कोई काम आसान हो जाएगा. पुराने कार्य पूरे होने से मन में संतोष रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थोड़ी थकान महसूस हो सकती है.

कर्क राशिफल 

आज आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं - विशेषकर निवेश किए हुए कार्य से लाभ हो सकता है. प्रेम संबंधों में आपका विश्वास बढ़ेगा और साथी से दिल की बात कहने का समय अच्छा है. नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ भी खुश रहेंगे. किसी यात्रा की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

सिंह राशिफल 

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. आपके द्वारा किए गए कार्यों में तेजी आएगी और परिणाम उम्मीद से बेहतर होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा - किसी नए स्रोत से आय मिलने के योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. परिवार में कोई शुभ घटना या चर्चा हो सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. किसी रुके हुए काम में गति आएगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

कन्या राशिफल 

आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी. नौकरी में पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा और धन लाभ संभव है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में आज विशेष सकारात्मकता रहेगीकृसंबंध मजबूत होंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपको लाभ दिला सकती है. मानसिक रूप से सुकून महसूस होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

यह भी पढ़ें: मेष-मिथुन, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का अंत शानदार, 7 दिन में लगेगी लॉटरी, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

तुला राशिफल 

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. कामकाज में नई उपलब्धि मिलेगी और आपके निर्णयों की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है - कोई रुका पैसा मिल सकता है. परिवार के लोग आपकी बातों का समर्थन करेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और खुशी दोनों बढ़ेंगे. किसी खास व्यक्ति के साथ वक्त बिताने का अवसर मिलेगा. सोच सकारात्मक रहेगी और आपकी वाणी का प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक राशिफल 

आज आप अपने आत्मविश्वास के दम पर बड़े काम पूरे करेंगे. किसी कठिन कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न होगा. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, विशेषकर व्यापारियों को फायदा मिल सकता है. परिवार में माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. प्रेम जीवन में करीबियां बढ़ेंगी और आप खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे. नौकरी में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु राशिफल 

आज का दिन अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत का योग है और आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन लाभप्रद रहेगा, खासकर निवेश संबंधी कामों में फायदा मिलेगा. परिवार में खुशहाली रहेगी और सभी का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा, साथी से सरप्राइज मिल सकता है. मानसिक रूप से स्थिर महसूस करेंगे. यात्रा की संभावना है, जो लाभकारी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर राशिफल 

आज आपके लिए प्रगति और सफलता का दिन है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक रूप से लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और गहराई आएगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. आपकी मेहनत का फल आज जरूर मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में इस बड़े त्‍योहार के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण, कैसे होगी पूजा, कैसे मनेगा महापर्व?

कुंभ राशिफल 

आज भाग्य आपका साथ देगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. परिवार का सहयोग और स्नेह मिलेगा. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और तनाव दूर होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता सबको प्रभावित करेगी. कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सकारात्मक रहेगा.

मीन राशिफल 

आज का दिन संतुलित और फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और किसी मुद्दे पर सहमति बनेगी. प्रेम जीवन में विश्वास और निकटता बढ़ेगी. पुराने कामों में तरक्की मिलेगी. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट