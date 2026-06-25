Horoscope Today 25 June 2026 : द्रिक पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा शुक्र की राशि तुला में रहकर कलात्मक राजयोग बना रहे हैं. इसके अलावा साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को गुरुवार के दिन पड़ रही है. निर्जला एकादशी का गुरुवार के दिन पड़ना भगवान विष्णु की डबल कृपा दिलाएगा. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल 25 जून 2026.
घर की व्यवस्था को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी. बच्चों की समस्या का हल मिलने से राहत और सुकून रहेगा. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहे. किसी वस्तु की चोरी होने या खोने जैसी आशंका है. साझेदारी संबंधी व्यवसाय में नुकसान होने की आशंका है. अनुभवी व्यावसायिक लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएं. परिजनों के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे. विपरीत लिंगी लोगों से दूरी बनाकर रखें. गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया बिगड़ सकती है.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
सामाजिक गतिविधियों में सम्मानजनक स्थिति रहेगी. युवाओं को अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ना करें. राजकीय कार्यों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मार्केटिंग व संपर्कों का दायरा विस्तृत होगा. आय का कोई स्रोत भी बढ़ेगा. पति-पत्नी के आपसी प्रयासों से घर की व्यवस्था सुखद रहेगी. प्रेम संबंधों में स्थायित्व रहेगा. पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय - पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें.
आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ नया करने की सोचेंगे. फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे. किसी चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है. लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे कार्यों से दूर रहें. कारोबार में कोई नई योजना कामयाब रहेगी. नौकरी में किसी सहयोगी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. घर का वातावरण व्यवस्थित रहेगा. प्रेम संबंधों में सामंजस्य की कमी रहेगी. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें.
समय के साथ परिपक्वता लाना आपको आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा. रुके हुए कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाएंगे. खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें. किसी भी विवादित मामले को ज्यादा तूल ना दें. कारोबारी गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है. लेनदेन के मामलों में जल्दबाजी न करें. घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं.
प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी गतिविधियां होंगी. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे. किसी मित्र की कोई नकारात्मक बात आपको विचलित कर सकती हैं. कहीं भी निवेश करने से पहले उसकी उचित जानकारी हासिल करें. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें. अपने संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन को और अधिक बेहतर बनाएं. मित्रों से मेल-मुलाकात तनाव भरे दिन से राहत प्रदान करेगी. अपच और भूख ना लगने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयां का दान करें.
परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा. वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में समय व्यर्थ ना करें. लेनदेन संबंधी कार्य में बहुत ही सावधानी बरतें. फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी. कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां ना उपजने दे. स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर लापरवाही बिल्कुल ना करें.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
वरिष्ठ लोगों के सलाह पर अमल करना लाभदायक रहेगा. फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. अपने बजट से अधिक खर्च न करें. संतान की समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें. किसी प्रतिष्ठित व्यवसायी द्वारा आपको कुछ खास अनुभव मिलेंगे. आफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल बनेगा. घर में कोई मांगलिक कार्य होने जैसी योजनाएं बनेगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.
उपाय - किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
कोई पुराना उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बनी रहेगी. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. भूमि संबंधी कार्यों में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें. व्यवसाय में आय की स्थिति अभी मध्यम ही रहेगी. ऑफिस में राजनीति से खुद को अलग ही रखें. संतान के किसी गतिविधि से घर में तनाव जैसा माहौल रहेगा. तनाव व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें.
उपाय - पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपको बेहतरीन अनुभव मिलेंगे. फोन कॉल द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. वाद-विवाद की स्थिति से बचना ही ठीक है. पैसों के मामले में किसी पर अधिक भरोसा ना करें. स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से काम बनेंगे. नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी. घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी. प्रेम संबंध रोमांटिक तथा खुशनुमा बने रहेंगे. चिंता और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटें.
नजदीकी संबंधियों के साथ आपसी विचारों का आदान प्रदान होगा. युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती हैं. किसी भी सुअवसर को लापरवाही में ना गवाएं. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आपकी मान-हानि भी हो सकती है. ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसाय में विशेष फायदा होगा. युवाओं को किसी लक्ष्य को हासिल करने का मौका मिलेगा. घर-परिवार में सुख-शांति भरा माहौल रहेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आएगा. जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें और ना ही किसी तरह का रिस्क लें.
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
अपने सपने और कल्पनाएं साकार करने के लिए उपयुक्त समय है. निवेश संबंधी मामलों में भी समय व्यतीत होगा. नजदीकी संबंधों में किसी बात को लेकर दरार आ सकती हैं. युवाओं को अपने करियर में बहुत अधिक फोकस रहने की जरूरत है. व्यावसायिक महिलाओं के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है. विदेश संबंधी व्यवसाय में भी शुभ अवसर मिल सकते हैं. थकान और सुस्ती हावी रहने से अस्वस्थ महसूस करेंगे. कुछ समय एकांत में बैठकर मनन-चिंतन अवश्य करें.
उपाय - प्राणायाम करना आपको मानसिक सुकून देगा.
संतान पक्ष की कोई उपलब्धि आपकी खुशी का कारण बनेगी. कोई भी नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत अनुकूल है. लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि के कार्यों से दूर रहें. शुभचिंतकों की सलाह को नजर अंदाज बिल्कुल ना करें. कार्य क्षेत्र में आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में परेशानी हो सकती है. सरकारी सेवारत लोगों पर काम की अधिकता रहेगी. दांपत्य जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें. त्वचा संबंधी समस्या बढ़ सकती हैं. आयुर्वेदिक इलाज बेहतरीन रहेगा.
उपाय - तुलसी मां के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)