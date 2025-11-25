Advertisement
trendingNow13017594
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025: वृषभ के प्रेम जीवन में मिठास, कन्या वालों की बढ़ेगी प्रतिष्ठा! पढ़ें पूरा राशिफल

Today Horoscope 25 November 2025: आइए आज का राशिफल सेगमेंट में विस्तार से जानें कि 25 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन किन जातकों के लिए शुभ और किनके लिए अशुभ सिद्ध होगा. किन्हें लाभ होगा और कौन से जातक  हानि का सामना करेंगे. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Rashifal 25 November 2025, Horoscope Today: 25 नवंबर 2025, मंगलवार यानी आज 25 नवंबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण होगा और सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व सकारात्मक हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन साधारण रूप में बीत सकता है. आइए इस कड़ी में 25 नवंबर 2025 मंगलवार का दैनिक राशिफल जानें.

25 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और लोग आपकी क्षमता की सराहना करेंगे. आर्थिक रूप से दिन उत्तम है, किसी रुके हुए धन के मिलने के योग बन रहे हैं. परिवार में माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन में किसी गलतफहमी का अंत होगा और रिश्ता और मजबूत बनेगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण सलाह लाभदायक साबित होगी. आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

वृषभ राशि
आज आपकी मेहनत का सही फल मिलने का योग है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कोई नया स्रोत भी जुड़ सकता है. परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा और किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्साह बढ़ेगा. प्रेम जीवन में मिठास रहेगी और साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज आपका निर्णय आपको लाभ दिलाएगा. कहीं छोटी यात्रा की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. आर्थिक लाभ के संकेत मजबूत हैं, खासकर व्यापारियों को फायदा मिलेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. प्रेम जीवन में आत्मीयता और समझ बढ़ेगी. आपकी सोशल लाइफ में भी रौनक बढ़ेगी. आज आप नए लोगों से मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर आराम भी जरूरी है.

कर्क राशि
आज आप पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगे और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी. नौकरी में आपकी प्रशंसा होगी और धन लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा और किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. प्रेम जीवन में आज स्नेह और भावनाएं दोनों गहराएंगी. किसी दोस्त से मुलाकात या बातचीत मन को खुशी देगी. आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आप नए अवसरों की ओर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

सिंह राशि
आज आप निर्णय लेने में सफल रहेंगे और आपकी योजनाएं सही साबित होंगी. कार्यक्षेत्र में तरक्की के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन आगमन के योग मजबूत हैं. घर परिवार में आनंद और सौहार्द का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और साथी के साथ समय सुखद रहेगा. किसी अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा. आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और किसी नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशि
आज आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा. नौकरी या व्यापार में सफलता मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक रूप से दिन लाभदायक है. परिवार के साथ आपका तालमेल मजबूत रहेगा. प्रेम जीवन में समझ और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. आज आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. मन में सकारात्मक विचार रहेंगे और स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि
आज आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और किसी निवेश से लाभ हो सकता है. परिवार का माहौल आज खुशनुमा रहेगा. प्रेम जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई खास पल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा. आज आप अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करेंगे. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर अधिक थकान से बचें.

वृश्चिक राशि
आज आपका मन मजबूत रहेगा और किसी कठिन कार्य को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे. धन लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर व्यवसायियों के लिए समय शुभ है. परिवार के लोगों से बातचीत में सकारात्मकता रहेगी. प्रेम जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और कोई पुराना सपना पूरा होने की संभावना है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु राशि
आज आपके लिए कई नई संभावनाएं बन रही हैं. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और कोई नई जिम्मेदारी आपकी सफलता बढ़ाएगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और लाभ के अवसर मिलेंगे. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा और रोमांटिक समय व्यतीत होगा. किसी यात्रा की संभावना है, जो लाभ पहुंचाएगी. स्वास्थ्य अच्छा और मन हल्का रहेगा.

मकर राशि
आज आप अपने कार्यों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगे. धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं और रुके हुए मामलों में प्रगति होगी. परिवार में आनंद और मेलजोल का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में आज का दिन खास हो सकता है, साथी से सहयोग मिलेगा. नौकरी में तरक्की या प्रशंसा मिल सकती है. आपकी योजनाएं सफल होंगी और मन में संतोष रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, दिन अच्छा बीतेगा.

कुंभ राशि
आज आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और नई कमाई के स्रोत खुल सकते हैं. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. प्रेम जीवन में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोचे हुए काम पूरे होंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मीन राशि
आज का दिन आपके लिए संतुलित और सुखद रहेगा. कामकाज में प्रगति होगी और आपकी योजनाएं सफल रहेंगी. आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. परिवार का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन में मजबूत समझ बनेगी और रिश्ता और गहरा होगा. कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है. मानसिक रूप से शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें-  Paush Month 2025: पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सूर्य देव और पितरों को ऐसे करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 3 राशि के जातकों पर होगी सुख संपदा और धन की बौछार!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

aaj ka rashifal

Trending news

'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा