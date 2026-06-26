Horoscope Today 26 June 2026: आज 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो रात्रि 10 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. आज सूर्योदय के समय चंद्रमा तुला राशि में होगा और दोपहर 12:33 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा. आज शाम 7 बजकर 16 मिनट तक विशाखा नक्षत्र प्रभावी रहेगा और फिर अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए आइए जानें आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है.
आज का दिन आपके लिए मानसिक ताजगी और नई ऊर्जा लेकर आया है. अपनी पसंद के कार्यों में समय बिताने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. वरिष्ठ और बुजुर्गों का सहयोग आपको सही दिशा देगा. हालांकि किसी भी बहस या विवाद में गुस्से को हावी न होने दें. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रहा कोई मतभेद समाप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहेंगे. परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. स्वास्थ्य के मामले में घर के किसी सदस्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण आपके मन को शांति देगा.
आज मित्रों और परिचितों के साथ सुखद मुलाकात का योग है. यदि प्रॉपर्टी खरीदने की योजना है तो वास्तु संबंधी पहलुओं की जांच अवश्य कर लें. किसी भी बहस या विवाद से दूर रहना आपके हित में रहेगा. व्यापार में महिलाओं से जुड़े उत्पाद या सेवाएं लाभ देंगी. नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. परिवार में विवाह योग्य सदस्य के लिए शुभ प्रस्ताव आने की संभावना है. मधुमेह से पीड़ित लोग खान-पान पर विशेष ध्यान दें.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
आज किसी रुके हुए सरकारी कार्य में सफलता मिलने की संभावना है. युवा वर्ग को अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मान प्राप्त हो सकता है. हालांकि किसी करीबी रिश्तेदार के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यापार में दूर-दराज के क्षेत्रों से नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ने के संकेत हैं. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा और प्रेम संबंधों में उपहार या छोटी-सी सरप्राइज रिश्तों को मजबूत करेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.
उपाय- सूर्य की उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी.
आज लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है. आपके संपर्क और रिश्ते भविष्य में लाभ का मार्ग खोल सकते हैं. हालांकि मानसिक थकान और बेचैनी मनोबल को प्रभावित कर सकती है. व्यवसाय में आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का अच्छा समय है. कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर कुछ तनाव रह सकता है. वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें और प्रेम संबंधों में संवाद की कमी न आने दें.
उपाय- देवी उपासना आपके लिए विशेष शुभ रहेगी.
आज किसी शुभचिंतक अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो सकता है. जो लोग विदेश जाने या विदेश से जुड़े किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. हालांकि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. लेन-देन या उधार संबंधी मामलों में आज विशेष सावधानी रखें और यथासंभव ऐसे कार्यों को टाल दें. व्यवसाय में रुका हुआ भुगतान समय पर प्राप्त करने का प्रयास करें क्योंकि अधिक विलंब नुकसानदायक हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर कार्य का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक कार्यभार थकान और कमजोरी का कारण बन सकता है.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.
आज धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका विशेष रुझान रहेगा. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या पूजा-पाठ में समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. आर्थिक दृष्टि से भी दिन राहत देने वाला है क्योंकि कहीं अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि किसी करीबी संबंधी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखें. आलस्य की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं, इसलिए सक्रिय बने रहना आवश्यक है. व्यवसाय में फिलहाल धीमी गति बनी रह सकती है. किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें और वर्तमान व्यवस्था को व्यवस्थित रखने पर ध्यान दें. दांपत्य जीवन में छोटी-सी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसम का प्रभाव शरीर पर दिखाई दे सकता है. बदन दर्द, हल्का बुखार अथवा कमजोरी महसूस हो सकती है.
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप आपके मानसिक और आध्यात्मिक बल को बढ़ाएगा.
आज प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के संपर्क में आने से कई नई जानकारियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग स्थान परिवर्तन अथवा नई जगह बसने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. हालांकि केवल दिखावे के लिए किया गया खर्च आर्थिक संतुलन बिगाड़ सकता है. किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में गुस्से के बजाय विवेक और धैर्य से काम लेना अधिक लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में अपने जनसंपर्क और मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या शॉर्टकट अपनाने की गलती न करें. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा. प्रेम संबंधों में आवश्यकता से अधिक उलझना आपके मुख्य लक्ष्यों से भटका सकता है. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों का सम्मान और उनकी सलाह का पालन आपके लिए शुभ रहेगा.
आज किसी घनिष्ठ मित्र के साथ हुई बातचीत आपकी कई उलझनों का समाधान लेकर आ सकती है. संतान से जुड़ी कोई चिंता भी दूर होगी, जिससे मन को राहत मिलेगी. हालांकि वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खराबी आने के कारण अचानक खर्च सामने आ सकता है. पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें. यदि आप व्यवसाय में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को अभी मनोनुकूल पद या जिम्मेदारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी समस्याओं, विशेषकर गैस और एसिडिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान और सहयोग आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
यदि कोई पैतृक संपत्ति या पारिवारिक मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है. वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी किसी बड़ी समस्या का हल निकालने में सहायक बनेगा. दिन के दूसरे हिस्से में मानसिक बेचैनी अथवा अस्थिरता महसूस हो सकती है. युवा वर्ग को अपने करियर और भविष्य की योजनाओं के प्रति अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता है. व्यवसाय में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कर्मचारियों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. कार्यालय में भी कार्य समय पर पूरा न होने से दबाव महसूस होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से एलर्जी, जुकाम, खांसी अथवा हल्का बुखार परेशान कर सकता है.
उपाय- प्रकृति के समीप समय बिताना और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
आज छोटी-छोटी उपलब्धियां और खुशियां आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगी. भाइयों अथवा भाई समान व्यक्तियों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. हालांकि किसी महत्वपूर्ण अवसर को लेकर लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है. कोई ऐसी परिस्थिति भी सामने आ सकती है जिससे आप लंबे समय से बचने का प्रयास कर रहे थे. व्यवसाय में प्रॉपर्टी संबंधी कोई लाभदायक डील होने के संकेत हैं. विदेश से जुड़ी कंपनियों में कार्यरत लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है. परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों में अस्थायी दूरी अथवा भावनात्मक ठंडापन महसूस हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक तथा शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय- विद्यार्थियों को पुस्तकें अथवा अध्ययन सामग्री भेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा.
आज घर के रखरखाव, सुधार अथवा साज-सज्जा से जुड़ी योजनाओं पर काम होगा. यदि किसी रिश्ते में लंबे समय से गलतफहमी चली आ रही थी, तो उसे दूर करने का यह उपयुक्त समय है. किसी विवादित परिस्थिति में भावुक या आक्रामक होने के बजाय विवेक और धैर्य से काम लें. विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. व्यवसाय में कर्मचारियों और स्टाफ की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति अथवा नई जिम्मेदारी के संकेत बन रहे हैं. परिवार में अनुशासन और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. शाम के समय मनोरंजन अथवा किसी पारिवारिक कार्यक्रम का आनंद लेने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज अथवा गैस परेशान कर सकती हैं.
उपाय- पेड़-पौधों की सेवा और स्वच्छता का संकल्प आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.
आज किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर चर्चा अथवा विचार-विमर्श से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से मन को विशेष संतोष मिलेगा. पुश्तैनी संपत्ति अथवा पारिवारिक विरासत से जुड़े मामलों में अभी कुछ विलंब संभव है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. बच्चों की गतिविधियों और संगति पर भी नजर रखना आवश्यक होगा. व्यवसाय में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. वित्तीय योजनाओं और लेन-देन को पूरी गंभीरता से पूरा करें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें. विवाहेतर संबंध अथवा किसी प्रकार का भावनात्मक भ्रम आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सावधानी रखें. स्वास्थ्य के मामले में मौसम के प्रभाव से बचाव रखें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें.
उपाय- मां दुर्गा की आराधना तथा श्रृंगार सामग्री अर्पित करना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)