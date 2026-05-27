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Hindi Newsऐस्ट्रोRashifal 27 May 2026: आज एकादशी पर मकर-मीन को मिलेगा सौभाग्‍य का वरदान, कर्क समेत 3 राशि वाले होंगे भ्रम के शिकार, पढ़ें राशिफल

Rashifal 27 May 2026: आज एकादशी पर मकर-मीन को मिलेगा सौभाग्‍य का वरदान, कर्क समेत 3 राशि वाले होंगे भ्रम के शिकार, पढ़ें राशिफल

Horoscope in Hindi: 27 मई को पद्मिनी एकादशी पर चंद्रमा धन के दाता शुक्र की राशि तुला में आ रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को पैसा मिलने के योग बन रहे हैं. जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्‍या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए आज 27 मई 2026 बुधवार का दिन कैसा रहेगा. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 27, 2026, 05:30 AM IST
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Rashifal 27 May 2026: आज एकादशी पर मकर-मीन को मिलेगा सौभाग्‍य का वरदान, कर्क समेत 3 राशि वाले होंगे भ्रम के शिकार, पढ़ें राशिफल

Rashifal 27 May 2026: आज चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे. अतः लोगों के व्यवहार में संतुलन, कूटनीति और संबंधों को लेकर सजगता बढ़ाएंगे. कई लोग अपनी छवि, रिश्तों और सामाजिक दायरे को लेकर अधिक संवेदनशील रह सकते हैं. वृष राशि का सूर्य व्यावहारिकता बनाए रखेगा, जबकि मिथुन राशि में गुरु और शुक्र बातचीत, मेलजोल और नए अवसरों को हवा देंगे. 

कुल मिलाकर दिन ऐसा रहेगा जहां शब्दों का असर सामान्य से ज्यादा दिखाई देगा - इसलिए बोलने से पहले सोच लेना कई जगह फायदे का सौदा साबित हो सकता है. पढ़ें सभी राशियों का राशिफल. 

मेष राशि 27 मई 2026 

आज हर परिस्थिति में आगे रहने की आपकी इच्छा कई जगह काम भी आएगी और परेशानी भी खड़ी कर सकती है. ऑफिस में अपनी राय रखना जरूरी रहेगा, लेकिन दूसरों की बात काटना विवाद बढ़ा सकता है. किसी पुराने अटके काम में अचानक गति आने से राहत मिलेगी. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा, हालांकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में खटक सकता है. प्रेम संबंधों में साथी समय और ध्यान की अपेक्षा करेगा. शाम के समय किसी पुराने दोस्त का संदेश मन को हल्का कर सकता है. सिरदर्द या चिड़चिड़ापन बढ़ने पर आराम को नजरअंदाज न करें.

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वृष राशि 27 मई 2026 

आज आप अपने आसपास शांति और स्थिरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य किसी उलझे माहौल को संभाल सकता है. धन संबंधी मामलों में स्थिति नियंत्रित रहेगी, लेकिन घर-परिवार के लिए अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. प्रेम जीवन में गंभीर बातचीत या भविष्य की योजना बन सकती है. कुछ लोग घर की सजावट, खरीदारी या आराम से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. आलस्य बढ़ने से जरूरी काम टल सकते हैं, इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि 27 मई 2026 

आज आपकी बातचीत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. किसी मीटिंग, इंटरव्यू या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित कर सकती है. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे फायदे मिलेंगे, लेकिन हाथ खुला रहने से बचत कम हो सकती है. प्रेम जीवन में हल्कापन और हंसी-मजाक बना रहेगा. हालांकि हर बात को मजाक में उड़ाना किसी करीबी को खटक सकता है. दिन के अंत तक मानसिक थकान महसूस हो सकती है क्योंकि दिमाग लगातार कई दिशाओं में दौड़ता रहेगा.

कर्क राशि 27 मई 2026 

आज बाहरी दुनिया से ज्यादा आपका ध्यान अपनी भावनाओं और पारिवारिक बातों पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप कम बोलकर ज्यादा काम करने की नीति अपनाएंगे. परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता मन में बनी रह सकती है. आर्थिक मामलों में घरेलू जरूरतें प्राथमिकता लेंगी. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी और छोटी-सी बात भी दिल पर असर छोड़ सकती है. कुछ लोग पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं. पर्याप्त नींद न मिलने से शरीर में भारीपन और सुस्ती बनी रह सकती है.

सिंह राशि 27 मई 2026 

आज आप लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति हो सकती है तथा नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे या शौक पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है. प्रेम जीवन में आपका आकर्षण बढ़ेगा, हालांकि साथी पर अपनी बात थोपने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे. प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.  यात्रा लाभदायक रहेगी.

कन्या राशि 27 मई 2026 

आज आपका ध्यान छोटी-छोटी बातों को सुधारने और व्यवस्थित करने में लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवहारिक सोच किसी कठिन स्थिति को आसान बना सकती है. धन संबंधी मामलों में हिसाब-किताब पर ध्यान देना लाभ देगा. प्रेम जीवन में आप स्थिरता चाहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा गंभीर रवैया रिश्ते में दूरी ला सकता है. घर या कार्यस्थल की सफाई और व्यवस्था बदलने का मन करेगा. हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

(यह भी पढ़ें: बुध का अपनी ही राशि मिथुन में गोचर, नोटों से खेलने के लिए तैयार हो जाएं 5 राशि वाले, तेजी से बढ़ेगा व्‍यापार

तुला राशि 27 मई 2026 

आज चंद्रमा आपकी राशि में रहकर आपके व्यक्तित्व को खास आकर्षण देंगे. लोग आपकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होंगे, लेकिन सबको खुश रखने की कोशिश आपको उलझा भी सकती है. कार्यक्षेत्र में साझेदारी वाले कामों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा क्योंकि खर्च बढ़ने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक नजदीकी दोनों दिखाई देंगी. कोई पुराना रिश्ता या अधूरी बातचीत फिर सामने आ सकती है. कला, संगीत और सुंदर चीजों के प्रति झुकाव बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि 27 मई 2026 

आज आप हर स्थिति के पीछे छिपी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की वास्तविक मंशा सामने आने से आपका नजरिया बदल सकता है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. प्रेम जीवन में अधिकार भावना बढ़ सकती है, जिससे साथी असहज महसूस कर सकता है. परिवार में पुरानी बातों को दोबारा उठाने से माहौल बिगड़ सकता है. शरीर में कमजोरी और नींद की कमी महसूस हो सकती है.

धनु राशि 27 मई 2026 

आज आपका मन विचलित रहेगा और कई तरफ आप सोचेंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम से लोगों को प्रभावित करेंगे. कारोबार में वृद्धि होने की संभावना है. आसपास का वातावरण सुखद और खुशहाल बना रहेगा. आपको मित्रों और भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा. निणर्य लेते वक्त एक बात को लेकर अडिग न रहें. आज के दिन आप प्रसन्न रहेंगे. अध्यात्म में रुझान रहेगा. सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. अगर आपके कार्य में को सरकारी बाधा आ रही है तो वह दूर होगी और आपके अनुसार निर्णय प्राप्त होंगे. प्रेम जीवन में दोस्ती और खुलापन बना रहेगा, हालांकि गहरी भावनात्मक चर्चा से आपको बचना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में बदलना पड़ सकता है.

मकर राशि 27 मई 2026 

आज आप भावनाओं से ज्यादा परिणामों को महत्व देंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समय की पाबंदी वरिष्ठों की नजर में आपको मजबूत स्थिति दिला सकती है. आर्थिक मामलों में भविष्य को ध्यान में रखकर की गई योजना फायदेमंद रहेगी. प्रेम जीवन में आप शब्दों से कम और जिम्मेदारियों से ज्यादा अपनापन दिखाएंगे. परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपकी राय से प्रभावित हो सकता है. लगातार काम का दबाव शरीर में थकावट और कमर दर्द बढ़ा सकता है.

कुंभ राशि 27 मई 2026 

आज आपका दिमाग सामान्य सोच से हटकर कुछ नया करने में लगा रहेगा. तकनीक, सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से जुड़े कामों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है. आर्थिक मामलों में ऑनलाइन लेन-देन करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी. प्रेम जीवन में अचानक शुरू हुई बातचीत दिलचस्प मोड़ ले सकती है. दोस्तों के साथ नए विचारों पर चर्चा उत्साह बढ़ाएगी. देर रात तक जागना स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

मीन राशि 27 मई 2026 

आज के दिन आप भीड़ से दूर हटकर शांत माहौल में समय व्यतीत करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता की सराहना होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. चारों तरफ से सफलता मिलेगी. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी. आर्थिक मामलों में पुराने खर्च या उधारी को लेकर चिंता बनी रह सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा और साथी का सहयोग मानसिक राहत देगा. उत्साह बना रहेगा. चिंता तथा तनाव कम होंगे.  कुछ लोग पूजा-पाठ, ध्यान या संगीत में मन लगाकर शांति महसूस करेंगे. जरूरत से ज्यादा भावुक होकर निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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