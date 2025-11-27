Today Horoscope 27 November 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 27 नवंबर 2025 को चंद्रमा गोचर करके शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. कुंभ राशि में चंद्र गोचर सभी 12 राशि वालों पर असर डालेगा. पढ़ें 27 नवंबर का आज का राशिफल.

मेष राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर और केंद्रित रहेंगे. किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आपकी समझदारी काम आएगी. दफ्तर में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी. परिवार के किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और कोई छोटा लाभ भी संभव है. दोस्तों से मुलाकात या बातचीत मन को राहत देगी. प्रेम जीवन में खुलकर बात करने की जरूरत है ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.

वृषभ राशिफल 27 नवंबर 2025

आज का दिन आपकी योजनाओं को गति देगा. कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी रुकी हुई रकम की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. किसी निकट व्यक्ति के सहयोग से कोई अधूरा काम पूरा हो जाएगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं और आपसी समझ मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक थकान से बचें. आत्मविश्वास और व्यवहारिकता आज आपके लिए सफलता का सूत्र बने रहेंगे.

मिथुन राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपके निर्णय मजबूत रहेंगे और आप किसी नए अवसर को हाथ में लेने का मन बनाएंगे. कामकाज में तेजी आएगी और आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा. पारिवारिक मामलों में किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो सकती है. आर्थिक योग अनुकूल है और लाभ की संभावना है. मित्रों के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और निकटता बढ़ेगी. किसी यात्रा या मीटिंग का फायदा मिल सकता है. आप आज मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और नई योजनाएं आपके मन में आएंगी.

कर्क राशिफल 27 नवंबर 2025

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. दफ्तर में किसी पुराने काम को नयी दिशा मिल सकती है. परिवार में आपको किसी मुद्दे पर समझदारी दिखानी होगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता उचित है और किसी बड़े खर्च से बचें. किसी पुराने दोस्त या परिचित से बातचीत आपका दिन बेहतर बना देगी. प्रेम जीवन में थोड़ा धैर्य रखना फायदेमंद होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मन में हल्का तनाव रह सकता है. आप अपने काम में धीरे-धीरे प्रगति करेंगे और शाम तक राहत महसूस करेंगे.

सिंह राशिफल 27 नवंबर 2025

आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा और आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. दफ्तर में आपके विचारों की तारीफ होगी और लोग आपकी नेतृत्व क्षमता को मानेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी खास कार्यक्रम की योजना बन सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे.

कन्या राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपको अपनी बुद्धिमानी और विवेक का सही उपयोग करना होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में किसी की सहायता करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे और खर्च संतुलित रहेगा. रिश्तों में सुधार संभव है और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. मानसिक रूप से आप खुद को अधिक स्थिर और केंद्रित महसूस करेंगे.

तुला राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपके लिए सकारात्मक बदलावों का दिन है. दफ्तर में आपकी प्रतिभा उभरकर सामने आएगी. किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन आपका दिन बेहतर बनाएगा. आर्थिक लाभ की संभावना है, विशेषकर किसी रुके हुए काम से. परिवार में स्नेह और सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. किसी यात्रा या छोटी मीटिंग से लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा.

वृश्चिक राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपकी एकाग्रता मजबूत रहेगी और आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे. दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा होगी. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई महसूस होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन ज्यादा तनाव से बचें.

धनु राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपके उत्साह और सकारात्मक सोच से काम तेजी से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी नए अवसर का लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फायदे के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा और निकटता बढ़ेगी. किसी यात्रा या नए संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. आप मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे और दिन काफी सक्रिय रहेगा.

मकर राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपका ध्यान करियर और कामकाज पर अधिक रहेगा. किसी पुराने काम का समाधान मिलेगा जिससे राहत महसूस होगी. आर्थिक मामलों में सुधार संभव है. परिवार में आपसी सहयोग मिलेगा और माहौल शांत रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताना मन को खुशी देगा. प्रेम जीवन में स्पष्टता और समझदारी जरूरी है, छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन संतुलित बीतेगा.

कुंभ राशिफल 27 नवंबर 2025

आज का दिन आपके लिए प्रगति और सकारात्मकता लेकर आएगा. कामकाज में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामले अनुकूल रहेंगे. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. किसी नए काम की शुरुआत का मन बना सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से आप स्थिर महसूस करेंगे.

मीन राशिफल 27 नवंबर 2025

आज आपकी रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति चरम पर होगी. कामकाज में नए विचार सामने आएंगे और लोगों पर आपकी अच्छी छाप पड़ेगी. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे लेकिन खर्च को नियंत्रित करना जरूरी है. दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे.

