आज का राशिफल 27 अक्‍टूबर 2025: गुड न्‍यूज से शुरू होगा मेष राशि वालों का सप्‍ताह, पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

Today Horoscope 27 October 2025: 27 अक्‍टूबर 2025 को मंगल गोचर करके स्‍वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं. वहीं आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे. पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:00 AM IST
Horoscope in Hindi: दैनिक राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों को आज संतान की ओर से शुभ सूचना मिल सकती है. वहीं वृषभ राशि के लोग आज वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें. जानिए 27 अक्‍टूबर का आज का राशिफल. 

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. चंद्रमा धनु राशि में होने से भाग्य आपका साथ देगा और दूरगामी कार्यों में सफलता के संकेत हैं. दोपहर के बाद मंगल का वृश्चिक में प्रवेश आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ाएगा, जिससे आप अपनी उम्मीदों से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं. जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं, अतः संयम आवश्यक है. संतान से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: अपने क्रिएटिव विचारों को आज लिखित रूप में लाना फायदेमंद रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात और संवाद मन को खुशी देगा. दिन के अंत में आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक संतुलन मिलेगा.

वृषभ राशि

धनु राशि में चंद्रमा का गोचर मानसिक अस्थिरता और अनावश्यक चिंता बढ़ा सकता है. आज वाहन चलाते समय सतर्क रहें. मंगल का वृश्चिक में प्रवेश दांपत्य जीवन में तनाव ला सकता है, अतः जीवनसाथी से संवाद में कोमलता रखें. निवेश और जोखिमपूर्ण निर्णयों से बचें. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: घर में छोटे बदलाव या सजावट से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पाचन और नींद. मित्रों के साथ समय बिताना मन को राहत देगा.

मिथुन राशि

चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर और सूर्य का तुला में स्थान आपके लिए संबंधों और सहयोग के लिए शुभ हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मन रोमांटिक रहेगा. मंगल-वृश्चिक का प्रभाव आपकी कार्यशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा. व्यापारी वर्ग को नए साझेदार से लाभ होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खान-पान में लापरवाही न करें.

अतिरिक्त सुझाव: आज छोटे से छोटे काम भी सफलता देंगे. यात्रा के लिए दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन समय पर योजना बनाएं. बच्चों और विद्यार्थियों के साथ संवाद लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि

धनु चंद्रमा और गुरु का कर्क में भ्रमण छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए उत्कृष्ट समय बना रहे हैं. आत्मविश्वास उच्च रहेगा. कार्यस्थल पर सराहना और सम्मान की संभावना है. मंगल का वृश्चिक में प्रवेश प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के अवसर मिल सकते हैं.

अतिरिक्त सुझाव: वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहें. धार्मिक और दान संबंधी गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी. अपने समय का संतुलित उपयोग सफलता दिलाएगा.

सिंह राशि

धनु चंद्रमा आपके पंचम भाव में सक्रिय है, जिससे विद्या और प्रेम दोनों में सफलता के संकेत हैं. आपके कार्यों में उत्साह रहेगा. मंगल के वृश्चिक में प्रवेश से कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, परंतु क्रोध से बचें. छात्रों को श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: अपनी रचनात्मक प्रतिभा को आज व्यक्त करें. यात्रा और नई योजनाओं में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को खुशी देगा.

कन्या राशि

चंद्रमा के चैथे भाव में गोचर से पारिवारिक शांति और माता से सहयोग मिलेगा. मंगल का वृश्चिक में प्रवेश संचार और संबंधों में नयापन लाएगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने या नया वाहन खरीदने के योग हैं. माता-पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है. दिन समृद्धि भरा रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें. छोटी यात्राओं और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ होगा. कार्यों में अनुशासन बनाए रखें.

तुला राशि

सूर्य आपकी राशि में रहकर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ा रहा है. धनु चंद्रमा मानसिक स्पष्टता देगा, जबकि मंगल का वृश्चिक में प्रवेश वित्तीय दृष्टि से लाभदायक रहेगा. कुछ थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, परंतु दिन मेहनत के फलदायी परिणाम देगा. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज के निर्णय सोच-समझकर लें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. आत्मसुधार और ध्यान के लिए समय निकालें.

वृश्चिक राशि

आज मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा चरम पर रहेगी. चंद्रमा धनु में धन से संबंधित अवसरों को उभारेगा, परंतु जल्दबाजी में निर्णय न लें. कार्यों में जोश रहेगा लेकिन क्रोध और आवेश से बचें. वाहन क्रय या लंबी यात्रा को स्थगित करें.

अतिरिक्त सुझाव: आज मित्रों और सहकर्मियों से संवाद विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य में हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद होगा. व्यक्तिगत निवेश योजनाओं पर ध्यान दें.

धनु राशि

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे दिन का आरंभ उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से होगा. मंगल-वृश्चिक योग मन में गुप्त योजनाएं जन्म देगा. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और लाभ के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, परंतु अहम निर्णय सोच-समझकर लें.

अतिरिक्त सुझाव: आज नए अवसर मिल सकते हैं, उन्हें समझदारी से अपनाएं. पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखें. अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना लाभकारी रहेगा.

मकर राशि

धनु चंद्रमा द्वादश भाव में है, जिससे व्यय अधिक रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचें. मंगल-वृश्चिक का योग मित्रों से सहयोग और नई योजनाओं के संकेत देता है, परंतु संबंधों में गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर नींद और तनाव से जुड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं.

अतिरिक्त सुझाव: आज योजना बनाकर कार्य करना लाभकारी रहेगा. घर और कार्यस्थल में छोटे सुधार सफलता दिलाएंगे. ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

कुंभ राशि

चंद्रमा एकादश भाव में लाभ और मित्रता के अवसर ला रहा है. मंगल का वृश्चिक में प्रवेश आपकी कार्य योजना को मजबूती देगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा, और विद्यार्थियों को सहपाठियों से सहायता मिलेगी. लंबी यात्रा या संपत्ति खरीदने का विचार अभी टालें.

अतिरिक्त सुझाव: आज नए मित्र बनाने और सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है. स्वास्थ्य और आहार पर ध्यान दें. परिवार में छोटे-छोटे मामलों को लेकर समझदारी से काम लें.

मीन राशि

चंद्रमा दशम भाव में रहकर कार्य और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रगति लाएगा. मंगल-वृश्चिक का प्रभाव आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को बढ़ाएगा. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

अतिरिक्त सुझाव: आज व्यापारिक और नौकरी संबंधी योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है. सामाजिक कार्यों में भाग लेने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दिन का अंत परिवार के साथ सुखपूर्वक बिताएं.

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है.

