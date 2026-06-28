/Daily Horoscope 28 June 2026: मिथुन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, सिंह वालों की नींद में पड़ेगा खलल, पढ़ें राशिफल

Daily Predictions of all Zodiac: 28 जून 2026 को 3 शुभ योग बन रहे हैं. मंगल-गुरु लाभ दृष्टि योग बना रहे हैं. इसके अलावा आज शुभ योग और शुक्ल योग भी बन रहे हैं. इन योगों का राशियों पर शुभ और अशुभ असर पड़ेगा.
जानिए आज किन्हें मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान. वहीं किनके लिए दिन नहीं होगा आसान जानिए सभी राशियों को आज का राशिफल.
आपकी संतुलित सोच आप को योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगी. सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा. आय के साथ-साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी. अपनी वहम और जिद्दीपन जैसी कमियों में सुधार लाएं. पब्लिक रिलेशन द्वारा नए व्यवसायिक अनुबंध मिलेंगे. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में आज कुछ मंदी रहेगी. परिजनों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा. शाम मनोरंजक गतिविधियों में व्यतीत होगी. गर्मी की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - गौशाला में हरा चारा दे कर आएं.
पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में सामंजस्य रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से भाइयों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी. यह समय अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाने और क्रियान्वित करने का है. निवेश संबंधी कार्यों में कुछ नुकसान हो सकता है. कारोबार में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है. आज किसी के साथ साझेदारी संबंधी काम ना करें. घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा. नव विवाहितों का कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है. अत्यधिक काम की वजह से कभी-कभी थकान और कमजोरी महसूस करेंगे. उचित आराम भी अवश्य लें.
उपाय - पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.
घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी. आप अपने आत्मविश्वास द्वारा किसी संकल्प को आसानी से पूरा कर लेंगे. कोई भी वाद-विवाद की स्थिति बनने पर उसे तूल न दें. युवा वर्ग ज्यादा बेहतर पाने के चक्कर में वर्तमान उपलब्धि को हाथ से ना जाने दें. दैनिक आय पहले से कुछ बेहतर होगी. युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. किसी खास मित्र के साथ मुलाकात आनंददायक रहेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अनियमित खानपान की वजह से पेट में दर्द और गैस की शिकायत रह सकती है.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
किसी मित्र की मदद से पिछले कुछ समय से चल रही चिंता से राहत मिलेगी. आपकी दिनचर्या तथा विचार शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. कोई भी निर्णय दिल की बजाए दिमाग लें. कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं. व्यवसाय में जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. ऑफिस में अकाउंट संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें. अविवाहितों के विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.
उपाय - जरूरतमंद बच्चों की उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करना आपके लिए शुभ रहेगा.
कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकारात्मक सोच रखना आप को नई दिशा प्रदान करेगा. ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे लोगों को सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी परेशानी में किसी योग्य व्यक्ति से सलाह अवश्य लें. मन में आ रहे नकारात्मक विचारों का असर आपकी नींद पर भी असर पड़ेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात से आपके व्यवसायिक काम आसानी से बन सकते हैं. कई मामले में आपका स्वाभिमान आपकी उन्नति में बाधक भी बनेगा. पति पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें. ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों को गति में लाने का अनुकूल समय है. चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आप के पक्ष में करेगा. दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा बनाएं. व्यवसाय में छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेंगी. पार्टनरशिप संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है. वैवाहिक संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर मनमुटाव होगा. युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ ना करें. असंतुलित खानपान लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा.
उपाय - मंदिर जाकर माथा टेकें और अपने इष्ट मंत्र का जाप करें.
जमीन संबंधी मामलों को आपसी सामंजस्य से सुलझाने पर जल्दी समाधान मिलेगा. कुछ खास लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा. कुछ पुरानी समस्याएं भी दोबारा उभर सकती हैं. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से अपने आप को दूर ही रखें. धन का लेनदेन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इस समय किसी भी व्यावसायिक यात्रा को स्थगित ही रखें. पारिवारिक मामलों को आपसी वार्तालाप से सुलझाने की कोशिश करें. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा. संतुलित खानपान व दिनचर्या आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखेंगे.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
आज कई तरह के सुअवसर मिलेंगे, उनका उचित लाभ उठाएं. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको आत्मिक खुशी देगा. शॉपिंग करते समय आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें. वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें. किसी नई योजना को कार्य रूप देने के लिए अनुकूल समय है. नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे. अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कोई पारिवारिक कार्य हल हो जाएगा. प्रेम संबंधों के मामले में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सम्मान करें और यथासंभव कुछ उपहार भी दे.
अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने का सही समय है. कुछ दिनों से चल रही काम की अधिकता से भी राहत मिलेगी. योजनाएं बनाने के साथ-साथ उन्हें क्रियान्वित भी करते जाए. अति आत्मविश्वास आपके कार्यों में विघ्न भी डाल सकता है. प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है. नौकरी में अचानक किसी प्रोजेक्ट में विलंब होने से परेशानियां आ सकती हैं. परिवार में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा. खास मित्रों से मुलाकात होगी. गैस व बादी वाली चीजों से परहेज करें.
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
पुराने मतभेदों को सुलझा लेने से किसी बड़ी समस्या से बच जाएंगे. प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा होने की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा. कोई भी निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में संतुलन बनाकर रखें. व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. घर में सुकून भरा माहौल रहेगा. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा. पाल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी कोई इंफेक्शन रहेगा.
उपाय - जीव-जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
लेन-देन संबंधी कोई भी खास निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर करेगी. अपरिचित व्यक्तियों को जल्दी ही अपने बारे में विशेष जानकारी नहीं दे. किराएदारी मामलों में वाद-विवाद की स्थिति बन रही है. अपनी व्यवसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें. कर्मचारियों के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा. व्यस्तता की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे. प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं. किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.
उपाय - प्रातः काल सूर्य भगवान के दर्शन करें और कुछ समय उनका ताप भी अवश्य लें.
लोग आपके व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली से प्रभावित होंगे. बच्चों की समस्याएं सुलझाने में आपका योगदान रहेगा. अपनी खास वस्तुओं की संभल खुद ही करें. घर में किसी संबंधी के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं. कला, फैशन, मनोरंजन आदि के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा. नौकरी में फाइलें अथवा पेपर वर्क को समय पर पूरा कर ले. दांपत्य जीवन सुखद बना रहेगा. विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें. यूरिन संबंधी इंफेक्शन अथवा सूजन की समस्या से परेशान हो सकते हैं.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)