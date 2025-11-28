Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 : आज पूर दिन चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे. वहीं सूर्य वृश्चिक राशि में हैं. साथ ही 28 नवंबर 2025 यानी कि आज मासिक दुर्गा अष्‍टमी मनाई जाएगी. यह दिन किन राशि वालों के लिए अच्‍छा रहेगा और किसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ें 28 नवंबर 2025 का राशिफल.

मेष

आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा. कामकाज में तेजी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर स्पष्टता के साथ बढ़ेंगे. दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नजर आपके काम पर रहेगी, जिससे भविष्य में लाभ मिल सकता है. परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कुछ लोगों को अचानक लाभ भी मिल सकता है. दोस्तों के साथ बातचीत ऊर्जा देगी. प्रेम जीवन में रोमांस और भरोसा बढ़ेगा. शाम का समय सुकून देने वाला रहेगा और मानसिक संतुलन बेहतर होगा.

वृषभ

आज आपका ध्यान अपने काम और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. किसी रुके हुए काम में गति आएगी और आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. दफ्तर में आपके धैर्य और व्यवहार की सराहना होगी. परिवार में सदस्यों के साथ मधुरता रहेगी और घर का माहौल शांत बना रहेगा. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है. प्रेम जीवन में समझ और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक काम का दबाव न लें. शाम को अपने लिए समय निकालें, मन खुश रहेगा.

मिथुन

आज आपकी बौद्धिक क्षमता और संवाद कौशल मजबूत रहेगा. नई योजनाएं आपके मन में आएंगी और आप अपने काम में नयी दिशा देखेंगे. ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. परिवार में किसी विषय पर चर्चा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. आर्थिक लाभ की संभावना है और कोई नया स्रोत बन सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा और आपके मन में उत्साह बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क

आज का दिन सावधानी और संतुलन से आगे बढ़ने का है. दफ्तर में आपकी मेहनत रंग लाएगी लेकिन किसी के साथ वाद-विवाद से बचना बेहतर रहेगा. परिवार में कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है. आर्थिक मामलों में नई योजना पर विचार हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें. दोस्तों के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा. प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिन धीरे-धीरे बेहतर बनेगा.

सिंह

आज आप पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. आर्थिक लाभ की उम्मीद रहेगी. रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा. दोस्तों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे.

कन्या

आज आपको धैर्य और समझदारी के साथ काम करना होगा. ऑफिस में नए अवसर सामने आ सकते हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक मामलों में निवेश या नई योजना पर काम हो सकता है. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और बातचीत से समस्याएं दूर होंगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा पर दिन के अंत में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. मानसिक रूप से आप खुद को संतुलित महसूस करेंगे.

तुला

आज आपके लिए आत्मविश्वास और संतुलन का दिन है. दफ्तर में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल हो सकते हैं. परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है. आर्थिक लाभ होगा और रुके हुए पैसे मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में स्पष्टता और खुलापन बढ़ेगा. दोस्तों से मुलाकात मन को खुशी देगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

वृश्चिक

आज आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को आप आसानी से निपटा लेंगे. परिवार में किसी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और आप अपने साथी के प्रति अधिक आकर्षित महसूस करेंगे. दोस्तों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

धनु

आज का दिन नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. कामकाज में आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. किसी नए संपर्क से लाभ मिल सकता है. परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. प्रेम जीवन में गहराई और निकटता बढ़ेगी. यात्रा या मीटिंग का फायदा मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर

आज आपकी एकाग्रता मजबूत रहेगी और आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा. परिवार में किसी मुद्दे पर समाधान निकलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार संभव है. प्रेम जीवन में आपके और साथी के बीच ईमानदारी और समझदारी बनी रहेगी. दोस्तों के साथ समय बिताकर आपका मूड अच्छा होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिन आरामदायक बीतेगा.

कुंभ

आज आप अपने करियर को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. परिवार में सौहार्द और सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में लाभ का योग है. प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे.

मीन

आज आपकी रचनात्मकता अपने सर्वोच्च स्तर पर रहेगी. कामकाज में नए विचार और योजनाएं सफल होंगी. परिवार से सहयोग मिलेगा और घर में खुशियां रहेंगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. प्रेम जीवन में रोमांस और गर्माहट बढ़ेगी. दोस्तों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन में शांति बनी रहेगी.

