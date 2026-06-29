Horoscope Today 29 June 2026 : आज से बुध वक्री हो रहे हैं और कुछ ही घंटों में अस्त हो जाएंगे. वहीं आज पूर्णिमा पर चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे. साथ ही वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा. ज्योतिष के अनुसार इन शुभ-अशुभ योगों का लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है.
आज कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेंगी. अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे तगड़ी कोशिशें कर सकते हैं. जानें मेष से मीन राशि वालों के लिए आज दिन कैसा रहेगा.
आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है. आपका कोई उलझा हुआ काम बन सकता है. रुपए-पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास ना करके सारे निर्णय स्वयं ही लें. किसी भी गैरकानूनी काम में दिलचस्पी ना लें. मीडिया या फोन द्वारा कोई बड़ा आर्डर मिलेगा. कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेदों का असर आपकी कार्यप्रणाली पर भी आएगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. व्यर्थ की दोस्ती से दूर रहे. किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें.
उपाय - सफाई कर्मचारियों को भोजन कराएं.
किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मन की बात शेयर करने से सुकून मिलेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य आज संपन्न होने की संभावना है. बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी जरूरी है. यातायात नियमों का उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. कलात्मक तथा ग्लैमर से जुड़े व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी. नौकरी के लिए कंपनियों में अपना प्रोफाइल भेजें, आपको सफलता मिलेगी. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाकर रखने में अपना सहयोग दें. प्रेम संबंधों में अपना समय खराब ना करें. बुखार तथा खांसी-जुकाम जैसी समस्याएं परेशान करेंगी.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ सफाई की सेवा अवश्य करें.
लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का बखूबी सहयोग प्राप्त होगा. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सुअवसर बनेंगे. पैसे के लेनदेन को लेकर कोई गलती हो सकती है. किसी के साथ गलत लहजे में वार्तालाप करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा. किसी नए कार्य से संबंधित कोई भी योजना बनाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें. नौकरी में आज कार्य भार हल्का रहने की वजह से चैन मिलेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. मित्रों से मेल मुलाकात तनाव भरे दिन से राहत प्रदान करेगी. गले में इंफेक्शन और खांसी-जुकाम की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
लंबे समय से चल रही किसी चिंता और तनाव से राहत मिलेगी. घर में कोई मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधी योजना बनेगी. दूसरों के मामले में बिना वजह हस्तक्षेप ना करें. आज किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित ही रखें. बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज बेहतरीन लाभ मिलने वाला है. पार्टनरशिप के काम में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और व्यवस्थित रहेगा. वर्तमान मौसम से अपना बचाव करना जरूरी है.
उपाय - पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.
पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी. आसपास की सामाजिक गतिविधियों में आपका उचित योगदान रहेगा. इस समय बहुत ही मेहनत की जरूरत है. आलस और सुस्ती को त्याग दें. उधारी संबंधी लेनदेन न करें. कोई भी डील फाइनल करते समय जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे. अपनी प्रोफेशनल फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें वैवाहिक संबंधों में कुछ विवादित स्थिति बन सकती हैं. अपने प्रिय मित्रों के मिलने से पुरानी यादें ताजा करेगी. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह का रिस्क ना लें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
आप किसी भी काम को पूरे मनोयोग और ऊर्जा से संपन्न कर लेंगे. युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी कोई निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे. कभी-कभी आप अपनी जिद की वजह से ही अपना नुकसान कर सकते हैं. इनकम टैक्स, लोन आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें आएंगी. मार्केटिंग तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे. स्टाफ की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें. परिजनों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना सब को खुशी देगा. प्रेम प्रसंगों में मनमुटाव की स्थिति बनेगी. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
घर में व्यवस्था बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा. किसी नजदीकी व्यक्ति की मदद करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी. छोटी-मोटी बातों को तूल ना दें. इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रिस्क ना लें. अपनी व्यवसायिक जानकारियां किसी से भी शेयर ना करें. सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे. दांपत्य संबंधों में भावनात्मक लगाव बना रहेगा. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का प्रोग्राम बनेगा. नींद ना आने की समस्या की वजह से सेहत पर असर पड़ सकता है.
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
संतुलित दिनचर्या आप को योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगी. सामाजिक गतिविधियों में आपका उचित योगदान बना रहेगा. आय कम और खर्चा अधिक जैसी स्थिति रहने से चिंता रहेगी. युवा वर्ग लाभ प्राप्ति के लिए किसी गलत मार्ग को ना अपनाएं. व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी. अगर लोन लेने ले रहे है, तो अपनी सामर्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें. संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी. एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए अपना दिनचर्या संतुलित रखें.
उपाय - किसी भी धर्म स्थल पर आटा, दाल आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार देकर आए.
आपकी वाक पटुता तथा कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित होंगे. आर्थिक स्थितियों को और अधिक मजबूत करने के लिए समय अति उत्तम है. दिखावे की प्रवृत्ति नुकसान देगी. किसी भी नकारात्मक परिस्थिति का शांतिपूर्ण तरीके से सामना करें. कारोबार में काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं. आर्थिक मामलों में अभी और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है. विवाहेतर प्रेम संबंध घर की व्यवस्था को दूषित कर सकते हैं. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
आज का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत ही सुकून भरा रहेगा. आप का रहन-सहन तथा बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा. पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी. ससुराल पक्ष के साथ लेनदेन संबंधी मामलों को लेकर विवाद हो सकता है. विस्तार संबंधी कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी. स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. प्रेम संबंध आपकी मान-हानि का कारण बन सकते हैं. यात्रा के दौरान अपने खान-पान तथा दवाइयों का विशेष ध्यान रखें.
उपाय - गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
अपनी किसी योजना को कार्य रूप में परिणत करने का उचित समय है. कोई कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर लेंगे. लॉटरी, जुआ-सट्टा आदि जैसे कार्यों में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है. किसी से उलझना आपके लिए मान-हानि जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से सुधार आएगा. ऑफिस में नई कार्यप्रणाली की वजह से आपका कार्य आसान हो जाएगा. परिवार के साथ मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा. कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है. खांसी-जुकाम व गले से संबंधित कोई भी परेशानी होने से लापरवाही ना करें.
उपाय - पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
किसी दीर्घकालीन लाभ संबंधी योजना को क्रियान्वित करने का बेहतरीन समय है. किसी मित्र से मुलाकात से आपको कोई मार्गदर्शन मिलेगा. कुछ व्यक्तिगत मामलों को समय रहते सुलझाना जरूरी है. युवा सैर सपाटे और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें. उच्च अधिकारियों तथा सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा. नौकरी में अनचाहा कार्य मिल सकता है. घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा. संतान की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव भरा रहेगा. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)