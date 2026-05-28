Rashifal Today: धनु राशि वालों को क्रिएटिव सोच से मिलेगी सफलता, कुंभ की लव लाइफ में आएगा खूबसूरत मोड़, पढ़ें 29 मई का राशिफल

Rashifal 29 May 2026: चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे और बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर बुद्धि, संवाद, व्यापार, शिक्षा और निर्णय क्षमता को तीव्र बनाएंगे. वहीं सूर्य वृष राशि में स्थिरता देंगे. कई लोगों के लिए आज का दिन बातचीत, समझौते, नए संपर्क और मानसिक सक्रियता के कारण विशेष महत्व रखेगा. पढ़ें सभी राशियों का राशिफल.

मेष राशि 29 मई 2026

आज आपको हर काम तुरंत पूरा करने की बेचैनी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आप तेजी से निर्णय लेंगे और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में छोटी गलती हो सकती है. किसी बहस में अपनी बात मनवाने की जिद माहौल बिगाड़ सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, हालांकि अचानक खर्च भी परेशान करेंगे. प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, लेकिन गुस्से और अधीरता को नियंत्रित रखना जरूरी होगा. देर शाम तक शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है.

वृष राशि 29 मई 2026

आज आपका ध्यान जीवन की स्थिरता और सुविधा को बनाए रखने पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप बिना शोर किए अपने काम को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में किसी पुराने निवेश या बचत से राहत मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और घर से जुड़ा कोई छोटा बदलाव मन को खुशी देगा. प्रेम जीवन में रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा. ज्यादा आराम करने की आदत सुस्ती बढ़ा सकती है.

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मिथुन राशि 29 मई 2026

आज का दिन आपके लिए बेहद सक्रिय और भागदौड़ भरा रह सकता है. बुध के प्रभाव से आपकी बातों में प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में नई डील, नई बातचीत या नया संपर्क भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन एक साथ कई योजनाओं में उलझने से भ्रम पैदा हो सकता है. प्रेम जीवन में रोमांच और हल्की नोकझोंक दोनों रहेंगे. मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा समय बीत सकता है.

कर्क राशि 29 मई 2026

आज आपका मन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच फंसा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आप चुपचाप अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन भीतर से किसी बात को लेकर बेचैनी बनी रह सकती है. आर्थिक मामलों में परिवार या घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहारा मिलेगा, लेकिन पुरानी बातों को बार-बार सोचने से तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है. नींद पूरी न होने से आलस्य महसूस होगा.

सिंह राशि 29 मई 2026

आज आप चाहते रहेंगे कि लोग आपकी उपलब्धियों को नोटिस करें. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आप अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा सकें. आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खर्च भी बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों रहेंगे. किसी पुराने मित्र या प्रशंसक से संपर्क होने की संभावना है. ज्यादा क्रोध रिश्तों को प्रभावित कर सकता है.

कन्या राशि 29 मई 2026

आज आपका पूरा ध्यान व्यवस्था और सुधार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब सुधारने और बचत की योजना बनाने का अच्छा समय है. प्रेम जीवन में आप स्पष्टता चाहेंगे, लेकिन ज्यादा सवाल पूछना साथी को असहज कर सकता है. घर या ऑफिस की सफाई और व्यवस्था में मन लगेगा. पाचन से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है.

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तुला राशि 29 मई 2026

आज आप लोगों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवहार कुशलता किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर फैशन, सजावट या घूमने-फिरने पर. प्रेम जीवन में रोमांटिक बातचीत और मुलाकात दिन को खास बना सकती है. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. मानसिक रूप से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है.

वृश्चिक राशि 29 मई 2026

आज आप हर परिस्थिति को सतह से ज्यादा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और धैर्य सफलता दिला सकते हैं. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. शुभ समाचार मिल सकता है. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान मिलेगा. आय में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना नुकसान दे सकता है. परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है. शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.

धनु राशि 29 मई 2026

आज आपका मन एक ही जगह टिकना नहीं चाहेगा. यात्रा, नए विचार और नए लोगों की ओर आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच लाभ दे सकती है. कार्यप्रणाली में सुधार होगा. व्यापार से जुड़े नए अनुबंध हो सकते हैं. सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. आर्थिक मामलों में दोस्तों या घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में दोस्ती और खुलापन रहेगा, लेकिन गहरी प्रतिबद्धता से बचने का मन करेगा. परिवार के लोग आपको अधिक गंभीर बनने की सलाह दे सकते हैं.

मकर राशि 29 मई 2026

आज आप केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देंगे जिनसे भविष्य में वास्तविक लाभ मिलने की संभावना हो. घर के अंदर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन और जिम्मेदारी लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी और कोई लंबी योजना आगे बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में आप भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियों को महत्व देंगे. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय ली जा सकती है. शरीर में जकड़न या थकावट महसूस हो सकती है. नजदीक की यात्रा हो सकती है.

कुंभ राशि 29 मई 2026

आज आपका मन नए प्रयोगों और अलग सोच की ओर आकर्षित रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्य क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण से लक्ष्य प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन उत्तम बना हुआ है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. भाईयों के साथ संबंध मधुर होंगे. प्रेम जीवन में अचानक शुरू हुई बातचीत दिलचस्प मोड़ ले सकती है. दोस्तों के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. देर रात तक जागना स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है.

मीन राशि 29 मई 2026

आज आपका मन शांति और अपनापन खोजता रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी में शांति रहेगी. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच लाभ दिलाएगी, लेकिन व्यावहारिक निर्णय लेने में थोड़ी उलझन रहेगी. आर्थिक मामलों में पुराने खर्च या उधार को लेकर चिंता बनी रह सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई महसूस होगी और साथी से सहानुभूति मिलेगी. परिवार में धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है. मांगलिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)