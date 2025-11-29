Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 : चंद्रमा शनि की राशि कुंभ से निकलकर 29 नवंबर 2025 की रात को मीन राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा का गुरु की राशि मीन में गोचर करना शुभ फल देता है. जानिए इसका सभी 12 राशियों पर कैसा असर होगा, पढ़ें 29 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल.

मेष राशिफल आज का

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई उर्जा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में अच्‍छा प्रदर्शन होगा और वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक पक्ष में कुछ नई संभावनाएं सामने आएंगी जिससे मन में आत्मविश्वास बढेगा. पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा और किसी नयी योजना पर चर्चा हो सकती है. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर रहेगा और साथी का व्यवहार प्रेरणादायी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें.

वृषभ राशिफल आज का

आज का दिन मिश्रित परिणामों वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में थोड़ा विलंब हो सकता है. वित्तीय स्थितियों में सुधार आएगा लेकिन खर्चो पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लाभ में रहेगी. जीवनसाथी से छोटा सा मतभेद उत्पन्न हो सकता है लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

मिथुन राशिफल आज का

आज आपके कामों में तेजी आएगी और रुके हुए कार्य एक-एक कर पूरे होते जाएंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति या सराहना मिलने का योग मजबूत है. आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ रही है और धनलाभ की संभावना बन रही है. परिवार में सामंजस्य और सुख का माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. छात्रों के लिए यह समय सृजनात्मक कार्यों में सफलता का रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन थकावट महसूस हो सकती है.

कर्क राशिफल आज का

आज का दिन आपके लिए मेहनत वाला रहेगा लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती दिखेगी. परिवार में किसी समारोह या यात्रा की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक जुड़ाव अधिक मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय गंभीर अध्ययन का है, लक्ष्य को लेकर स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन तनाव कम करने की जरूरत है.

सिंह राशिफल आज का

आज आपको अपने काम में विशेष सफलता मिलेगी और किसी पुराने प्रयास का सुखद परिणाम मिल सकता है. आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति बनती दिख रही है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों से अच्छा सहयोग मिलेगा और घरेलू वातावरण खुशहाल रहेगा. किसी मित्र से महत्वपूर्ण जानकारी या सहायता प्राप्त हो सकती है. प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा और गलतफहमियां दूर होंगी. विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में विशेष उपलब्धि मिल सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशिफल आज का

आज का दिन आपके लिए सावधानी से आगे बढ़ने का है. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं जिनसे धैर्यपूर्वक निपटना आवश्यक है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा होगी जो आपके पक्ष में जाएगी. प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है. छात्रों के लिए समय औसत है, ध्यान भटक सकता है. सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासकर पेट सम्बंधित समस्याओं से.

तुला राशिफल आज का

आज आपका मन खुशी और उत्साह से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धनलाभ के योग बन रहे हैं. परिवार के सदस्यों के साथ समय अच्‍छा बीतेगा और कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में विश्वास और निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन सफलताओं से भरा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

वृश्चिक राशिफल आज का

आज आपको अपने कार्यों में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे और आपकी प्रशंसा होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और सभी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आज रोमांस और गहराई बढ़ेगी. विद्यार्थी किसी बड़ी उपलब्धि की तरफ कदम बढाएंगे. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा लेकिन काम में अति-व्यस्तता से बचें.

धनु राशिफल आज का

आज आपकी योजनाएं गति पकडेंगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभालेंगे. आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में साथी से सहयोग मिलेगा और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक थकावट कम करनी होगी.

मकर राशिफल आज का

आज का दिन आपको कई महत्वपूर्ण सीख और अवसर दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और खर्चो पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा. परिवार में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है लेकिन स्थिति सामान्य बनी रहेगी. प्रेम जीवन में आज संवाद जरूरी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ने का बेहतरीन समय है. स्वास्थ्य सही रहेगा लेकिन कार्यभार अधिक रहेगा.

कुंभ राशिफल आज का

आज आपकी प्रतिभा और मेहनत दोनों का सम्मान होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है और किसी नए अवसर का द्वार खुलेगा. वित्तीय पक्ष मजबूत होगा और कोई पुराना निवेश लाभ देगा. परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में आज खुशनुमा पल मिलेंगे. छात्रों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धाओं के लिए अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उर्जा बनी रहेगी.

मीन राशिफल आज का

आज आपके मन में नए विचार और योजनाएं उत्पन्न होंगी. कार्यक्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी. आर्थिक स्थिति सुधरती दिख रही है और धनलाभ का योग है. परिवार में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और सभी का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में आज भावनाएं गहरी होंगी. छात्रों के लिए यह अच्छा समय है, पढ़ाई में प्रगति होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन आराम जरूर करें.

