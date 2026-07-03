/Aaj Ka Rashifal: लेनदेन को लेकर सावधान रहें मेष राशि के लोग, विवाद से बचें सिंह राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today 3 july 2026: 03 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि सुबह 11 बजकर 21 मिनट तक बनी रहेगी और फिर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और मध्यरात्रि 12 बजकर 49 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा. इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 11 बजकर 47 मिनट तक रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज विष्कुंभ योग शाम 5 बजकर 0 मिनट तक रहेगा और फिर प्रीति योग बनेगा. वहीं, विष्टि करण सुबह 11 बजकर 21 मिनट तक होगा और फिर बव करण शुरू हो जाएगा.
आज सुख, समृद्धि, सफलता, सम्मान किन राशि के लोगों को मिलेगा, किनके लिए आज का दिन आसान नहीं होगा. आइए हर वर्ग के लिए जानें 3 जुलाई 2026 यानी आज का राशिफल क्या कहता है.
प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी. लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें. नौकरी में प्रमोशन मिलने की उम्मीद है. पति पत्नी के बीच किसी वजह से गलतफहमियां आ सकती है. स्वास्थ्य में हल्का-फुल्का उतार-चढ़ाव रहेगा.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
कोई वाद-विवाद चल रहा है, तो आज उससे राहत मिलेगी. कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा. नौकरी में कोई टारगेट पूरा ना होने से तनाव रहेगा. अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
फोन या ईमेल के माध्यम से कोई खास समाचार मिलेगा. पुराने मुद्दे को लेकर किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. कार्य स्थल पर राजनीति जैसा माहौल रहेगा. व्यस्तता के बावजूद परिजनों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें. थकान की वजह से तनाव और बीपी की समस्या रहेगी.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें.
आज कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी. कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आवश्यक ले. कारोबार में मेहनत अधिक तथा परिणाम कम जैसी स्थिति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में इजहार करने का अनुकूल समय है. खांसी-जुकाम व बुखार रह सकता है.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
युवाओं को करियर से संबंधित किसी चिंता का समाधान मिलेगा. पब्लिक प्लेस पर वाद-विवाद की स्थिति से बचें. कारोबार में उत्पादन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें. मित्रों के साथ मेल-मुलाकात के अवसर बनेंगे. तनाव की वजह से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं.
प्रॉपर्टी के सेल-परचेज संबंधी कोई योजना बनेगी. मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. कारोबारी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की जरूरत है. दांपत्य जीवन में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे. सर्वाइकल और कंधों के दर्द से परेशानी रहेगी.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल होने से राहत मिलेगी. पब्लिक प्लेस पर अपनी छवि और मान-सम्मान का ध्यान रखें. युवाओं को मनचाहा कारोबार या नौकरी हासिल हो सकती है. घर में सुख-शांति से परिपूर्ण वातावरण रहेगा. अत्यधिक तनाव और क्रोध की स्थिति से बचें.
उपाय- जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं दें.
राजनैतिक व सामाजिक संपर्कों से फायदा होगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर और अधिक ध्यान देना होगा. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखना जरूरी है. घर में किसी मांगलिक कार्य के लिए योजनाएं बनेंगी. ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दूसरों की समस्या में उलझने की बजाए अपने ही काम से मतलब रखें. व्यापार में कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है. प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता हैं. प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें.
अनुभवी लोगों के सानिध्य में कुछ खास जानकारियां मिलेंगी. बच्चों के भविष्य संबंधी योजना में कोई रुकावट आ सकती है. कारोबार में लेन देन संबंध मामलों को आज स्थगित रखें. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. कब्ज और वायु विकार जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग कोई उपलब्धि हासिल करेंगे. किसी की मदद करते समय अपने सामर्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें. आपकी छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर केंसिल हो सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. ज्यादा कार्यभार की वजह से तनाव और थकान हावी रहेंगे.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें या दर्शन करें.
अधिकतर काम नियत समय पर संपन्न हो जाएंगे. बिना सोचे-समझे किसी पर जल्दी विश्वास ना करें. नौकरी में राजनीति जैसे माहौल से दूर रहे. पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहेंगे. एसिडिटी और गैस जैसी समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय- देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को कुछ उपहार अवश्य दें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)