Horoscope Today 3 June 2026 : आज शुभ योग और शुक्‍ल योग का संयोग बन रहा है, साथ ही चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. साथ ही आज विभुवन संकष्‍टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा. आज के दिन कुछ लोगों के लिए बिना सोचे-समझे फैसले लेना बहुत भारी पड़ सकता है. वहीं कुछ को करियर में नए मौके मिलेंगे. जानिए 3 जून 2026, बुधवार का दिन गणेश जी की कृपा से किसके लिए कैसा रहेगा. पढ़ें आज का अपना राशिफल.

मेष राशि आज का दिन

आज सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होगा. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान कामों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए योग और व्यायाम जरूर करें.

पॉजिटिव: ग्रह स्थिति अनुकूल है. कोई भी फैसला सोच.समझकर लेने से फायदा होगा. कलात्मक कार्यों में भी रुचि बनी रहेगी. जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता प्राप्त होगी. किसी वरिष्ठ की मदद से पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं.

नेगेटिव: व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें. तथा अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में ध्यान दें. किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी और इस समय उनकी उचित देखभाल करने की भी जरूरत है. समय को व्यवस्थित करना जरूरी है.

व्यवसाय: कारोबारी मामलों में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें. नए कार्यों को अंजाम देने के लिए समय अभी पक्ष में नहीं है. कर्मचारियों के साथ आपका विश्वास और प्रेम रखना आपकी परेशानियों को कम करेगा. नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद है.

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. परिजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए व्यायाम और योगा पर जरूर ध्यान दें. तथा उचित आराम भी अवश्य लें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाए और पानी की भी व्यवस्था करें.

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वृष राशि आज का दिन

आज आपके संपर्क और सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. नई तकनीक और ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. फैशन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस दिनचर्या संतुलित रखें.

पॉजिटिव: संपर्कों के माध्यम और सहयोग से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने वाला है. नई.नई तकनीक और जानकारियां हासिल करने से आपके जीवन स्तर में भी बेहतरीन सुधार आएगा. घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग बना रहेगा.

नेगेटिव: परंतु कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य और संयम से काम ले. इस समय लाभ और व्यय को लेकर कुछ ना कुछ कशमकश बनी रहेगी अभी किसी भी तरह की आवाजाही ना करें. संतान के भविष्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत है.

व्यवसाय: व्यवसायिक लंबित पड़े हुए कार्यों में कार्यवाही शुरू होगी. परंतु मेहनत की अधिकता रहेगी. फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. नौकरी में चल रही कार्यभार की अधिकता से आज कुछ राहत मिलेगी. तरक्की की भी उम्मीद बन रही है.

लव: घर में रिश्तेदारों की आवाजाही से मस्ती भरा माहौल बनेगा. दिल के मामले में अर्थात प्रेम संबंधों में नजदीकियां लाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें. हालांकि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है. सिर्फ दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.

मिथुन राशि आज का दिन

आज अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा जोखिम ना लें. कारोबार में महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. खानपान संतुलित रखें ताकि गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सके.

पॉजिटिव: मिले-जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा, परंतु आप हर परिस्थिति में सामंजस्य बना कर रखेंगे. किसी संबंधी अथवा मित्र की उसकी समस्या के समाधान में मदद करना आपको खुशी देगा. परिवार जनों के साथ समय व्यतीत करके आप अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे.

नेगेटिव: अपने खास कार्यों की उचित रूपरेखा बना लें, साथ ही अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास रखें. क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं. इस समय जोखिम भरे कार्यों में बिल्कुल भी रुचि ना लें. कहीं पैसा भी फंस सकता है.

व्यवसाय: व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अनुकूल रहेगा. और आपके निर्णय सर्वोपरि भी रहेंगे. मार्केटिंग संबंधी रुके हुए कार्य भी गति में आएंगे. ऑफिशियल मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है.

लव: परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों से किसी भी तरह का समझौता ना करें.

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान करेगी. गैस और कब्ज की परेशानी से राहत पाने के लिए सबसे बेहतर उपाय संतुलित दिनचर्या और खानपान ही है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.

कर्क राशि आज का दिन

आज विदेश संबंधी कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. परिवार और संबंधियों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रहेगी लेकिन आपकी जीत निश्चित है. पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें. खानपान संतुलित रखने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

पॉजिटिव: जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर वर्क में आ रही रुकावट जल्दी ही दूर होगी. नजदीकी संबंधियों के साथ गेट.टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेगा. आपसी विचारों का आदान.प्रदान सुखद रहेगा. बच्चों को किसी विषय में चल रही समस्या के दूर होने से राहत मिलेगी.

नेगेटिव: ध्यान रखें कि जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं. किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा. महिलाएं अपने मान.सम्मान को लेकर ज्यादा सजग रहे.

व्यवसाय: व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपकी जीत निश्चित है. रुकी हुई पेमेंट हासिल करने के लिए प्रयासरत रहे. मार्केटिंग अथवा फाइनेंस से जुड़े लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे. नौकरी पेशा लोगों के ऊपर उच्च अधिकारियों का भी प्रेशर रहेगा.

लव: घर-परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कुछ नोकझोंक की स्थिति रहेगी.

स्वास्थ्य: खानपान के प्रति सजग रहने से स्वास्थ्य में सुधार होगा. तथा आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.

सिंह राशि आज का दिन

आज आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कुछ नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं. यात्रा के योग सकारात्मक परिणाम देंगे. लेकिन अहंकार और जल्दबाजी से बचना जरूरी है. व्यवसाय में नए अनुबंध लाभ देंगे, हालांकि आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य के लिए हल्का और संतुलित भोजन करना बेहतर रहेगा.

पॉजिटिव: इस समय का ग्रह गोचर आपकी कार्य क्षमता व योग्यता में वृद्धि कर रहा है. कुछ नजदीकी लोगों के मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी. किसी यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा जो कि सकारात्मक रहेगा. कुल मिलाकर दिन आपके मन मुताबिक ही व्यतीत होगा.

नेगेटिव: संतुलित और मैच्योर बने. ज्यादा अभिमान या अपने को सुपीरियर समझना ठीक नहीं है. सेविंग संबंधी मामलों में कुछ कमी आने की संभावना है. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले. कुछ काम समय पर पूरा ना होने से मायूसी भी रहेगी.

व्यवसाय: नए व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे और लाभ भी होगा. व्यावसायिक कार्यों से संबंधित उधार अथवा लोन लेते समय एक बार पुनः विचार करना जरूरी है. स्टाफ तथा कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें आएंगी. इसका असर आंतरिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा.

लव: पति-पत्नी के संबंधों में नजदीकियां रहेंगी. तथा घर में सुखद और खुशनुमा वातावरण बना रहेगा.

स्वास्थ्य: खानपान हल्का रखें, क्योंकि लीवर में किसी तरह की समस्या महसूस हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.

कन्या राशि आज का दिन

आज मेहनत और आत्मविश्वास से आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं. व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. मौसम बदलने की वजह से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

पॉजिटिव: अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है. आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है. सिर्फ उसे हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है. अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे. युवा वर्ग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तो बेहतर परिणाम हासिल कर लेंगे.

नेगेटिव: कोई भी उपलब्धि मिलने पर तुरंत ही उस पर कार्य करें, ज्यादा सोच.विचार करने से समय हाथ से निकल भी सकता है. अपने सामान की देखभाल स्वयं करें. चोरी होने या खोने जैसी संभावना लग रही है. इस समय दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें.

व्यवसाय: इस समय किसी भी व्यवसायिक यात्रा को स्थगित रखें और वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें. युवा वर्ग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में करियर संबंधी किसी गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें. नौकरी पेशा लोगों को अपने किसी प्रोजेक्ट पर ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

लव: दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को खुशनुमा रखेगा.

स्वास्थ्य: वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है. नजला.जुकाम जैसी परेशानी की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त.व्यस्त रहेगी.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय : सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ खाने की वस्तुएं देना शुभ रहेगा.

तुला राशि आज का दिन

आज वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. व्यवसाय में कोई भी बड़ी डील पूरी जानकारी के बाद ही करें. विदेश जाने की कोशिश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में थोड़ी निराशा रह सकती है. स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है.

पॉजिटिव: महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्योदय दायक साबित होगा. महिलाएं अपने घर तथा व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी. बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे.

नेगेटिव: कभी-कभी आपका छोटी.छोटी सी बातों पर खीझना घर के वातावरण को खराब कर देता है. अपनी वस्तुओं की संभल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर ना मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. जो लोग प्रॉपर्टी के लेनदेन संबंधी कोई गतिविधि करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें.

व्यवसाय: आज कामकाज कुछ हल्का ही रहेगा. कोई भी बड़ी डील करने से पहले उससे संबंधित जानकारी अवश्य हासिल कर ले. विदेश जाने के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैरकानूनी काम को हाथ में ना लें.

लव: पति-पत्नी के बीच आपसी संबंधों में नजदीकियां रहेंगी. प्रेम संबंधों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य करवाएं. इन परेशानियों से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय : सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.

वृश्चिक राशि आज का दिन

आज आपकी उन्नति में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी. लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है. व्यवसाय में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और नई तकनीक की जानकारी लेते रहें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. प्रदूषण और संक्रमण से अपना बचाव करना जरूरी है.

पॉजिटिव: आज आपकी उन्नति में चल रही कोई बाधा दूर होने वाली है. अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा. कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी. घर के वरिष्ठ लोगों को किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा.

नेगेटिव: ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है. जिसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा. इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी भी तरह के लेनदेन को सावधानी से करें. बच्चों की गतिविधियों पर उचित नजर रखने की जरूरत है.

व्यवसाय: व्यवसाय में ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से कोई कार्य बिगड़ भी सकता है. इस समय वर्तमान समय में व्यवसाय में नई.नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना जरूरी है. पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्त्रोत उत्पन्न कर सकते हैं. टेलीकम्युनिकेशन की जॉब में कस्टमर के साथ सहजता से पेश आएं.

लव: जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती हैं. उन्हें अपना साथ और भरपूर सहयोग दें. अचानक की किसी नजदीकी मित्र का मिलना आपका दिन भर की थकान को भुला देगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. वर्तमान वातावरण और पोलूशन से अपना बचाव रखना जरूरी है. कोई यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या भी हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: पेड़-पौधों को जल से सींचे और उनके आसपास की साफ सफाई करें.

धनु राशि आज का दिन

आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी. सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में नया ऑफर मिल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें. पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. खानपान संतुलित रखें ताकि गैस और एसिडिटी की समस्या से बचा जा सके.

पॉजिटिव: आज कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा तथा कुछ विशेष जानकारियां भी हासिल होंगी. सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होगी. जिसकी वजह से मन में प्रफुल्लता व ऊर्जा बनी रहेगी.

नेगेटिव: लेनदेन संबंधी गतिविधियों को स्थगित रखें या बहुत ही सावधानी बरते, अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ ना ले. उसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. कुछ समय अपने आराम और मनोनुकूल कार्यों के लिए भी निकालना जरूरी है. युवाओं को अपने भविष्य को लेकर और ज्यादा सजग होना पड़ेगा.

व्यवसाय: कारोबार से संबंधित कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, जो कि फायदेमंद भी रहेगा. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर अवश्य रखें, अन्यथा छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए किसी विशेष लक्ष्य को लेकर यात्रा संबंधी योग बन रहे हैं.

लव: पति-पत्नी के बीच वैचारिक तालमेल में कुछ कमी रह सकती है. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचने के लिए असंतुलित खानपान से परहेज रखें. कुछ समय व्यायाम में भी जरूर व्यतीत करें.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.

मकर राशि आज का दिन

आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. संपर्क सूत्र भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. परिवार में छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. व्यवसाय में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. थकान दूर करने के लिए पर्याप्त आराम जरूर लें.

पॉजिटिव: आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. अपने संपर्क सूत्र को और अधिक मजबूत बनाएं और ये संपर्क निकट भविष्य में फायदा देने वाले हैं.

नेगेटिव: ससुराल पक्ष के साथ कुछ नाराजगी हो सकती है. वाद.विवाद की स्थिति होने की भी आशंका है. छोटी.मोटी बातों को तूल देने के बजाय नजरअंदाज करें, इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

व्यवसाय: व्यवसायिक कार्यों में इस समय बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है. हालांकि मनपसंद प्रोजेक्ट या आर्डर मिल सकते हैं. मार्केटिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक बेहतर बनाएं. नौकरी में आपकी कार्यप्रणाली बेहतर साबित होगी.

लव: वैवाहिक संबंध सुखद और खुशनुमा रहेंगे. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है.

स्वास्थ्य: अगर सर्जरी करवाई है, तो इंफेक्शन का ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय आराम के लिए भी जरूर व्यतीत करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय : अपने इष्ट का ध्यान करें और सकारात्मक रहें.

कुंभ राशि आज का दिन

आज परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. हालांकि दिन की शुरुआत में अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है. व्यवसाय में ऑनलाइन और तकनीकी गतिविधियां लाभदायक रहेंगी. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें. वाहन सावधानी से चलाना बेहद जरूरी है.

पॉजिटिव: आज का ग्रह गोचर आप के लिए कई अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला है. पारिवारिक सदस्यों के साथ घर की सुख-सुविधा संबंधी गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा. आप अपने किसी काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लेंगे. जिसमें उचित सफलता भी मिलेगी.

नेगेटिव: परंतु दिन के पूर्वार्ध में अचानक ही कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती हैं. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें. आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चों की अधिकता रहने के कारण सेविंग नहीं हो पाएगी.

व्यवसाय: व्यापार में कुछ नयापन लाने के लिए मीडिया, कंप्यूटर, ऑनलाइन जैसी गतिविधियों की और अधिक जानकारी हासिल करें. इससे अपनी उम्मीदों के अनुरूप बेहतर परिणाम सामने आएंगे. पार्टनरशिप के व्यवसाय में कुछ गलतफहमियां या मनमुटाव रह सकते हैं.

लव: पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित बना रहेगा. बच्चे की किलकारी संबंधित भी कोई शुभ सूचना मिल सकती हैं.

स्वास्थ्य: आपका व्यवस्थित दिनचर्या तथा खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेगा. परंतु कोई भी जोखिम न ले और वाहन सावधानी से चलाएं.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.

मीन राशि आज का दिन

आज आध्यात्मिक सोच और सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक शांति देगी. दूसरों की सलाह पर तुरंत भरोसा करने से बचें. व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेंगे लेकिन जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. नौकरी में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है. बदलते मौसम की वजह से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताएं.

पॉजिटिव: आपके स्वभाव में आया हुआ सकारात्मक परिवर्तन आपको अध्यात्म व ईश्वरीय शक्ति से जोड़ रहा है. आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी आंतरिक उपलब्धियों को भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे.

नेगेटिव: ध्यान रखें कि दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले उचित सोच.विचार कर ले, वरना काम बिगड़े भी सकते हैं. बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें. स्वभाव में इगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाना जरूरी हैं.

व्यवसाय: कारोबार में भी कुछ उतार.चढ़ाव रहेंगे, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह एकाग्र चित्त रहें. नौकरी पेशा लोगों अपनी सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा ना होने की वजह से सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आएंगी.

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें. तथा घर परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. कफ प्रवृत्ति के लोग बदलते वातावरण से सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: दिन का कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें, आपको सुकून मिलेगा.

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)