Horoscope Today 3 November 2025: हफ्ते का पहला दिन मिथुन-मीन के लिए शुभ फलदायी, पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Horoscope today 3 november 2025: 3 नवंबर 2025, सोमवार का दिन मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, कन्‍या, तुला से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जानिए आज का राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:30 AM IST
Rashifal 3 november 2025: ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. वहीं ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में हैं. जानिए इन सभी ग्रहों का 12 राशियों पर क्‍या असर होगा. पढ़ें 3 नवंबर का राशिफल. 

मेष राशिफल 3 नवंबर 2025

आज का दिन वित्तीय मामलों में संयम और सावधानी रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के मीन में गोचर से आपका खर्च बढ़ सकता है और किसी अनावश्यक विषय पर विवाद भी संभव है. अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना परिवारिक वातावरण प्रभावित होगा. स्वास्थ्य और निवेश कार्यों में जोखिम से बचें.

सलाह: आज मौन को शक्ति बनाएं और व्यर्थ बहस से बचें. शाम को ध्यान या भजन में मन लगाएं.

वृषभ राशिफल 3 नवंबर 2025

आज आय-व्यय में संतुलन बनाए रखना होगा. चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर से व्यर्थ की भागदौड़ और थकान संभव है. लंबी यात्रा स्थगित करना उचित रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. विद्यार्थी वर्ग को मित्रों से शैक्षणिक सहयोग मिलेगा.

सलाह: धैर्य से कार्य करें, दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अपने गुरुजनों से परामर्श लें.

मिथुन राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में होने से करियर संबंधी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. पिता या वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपके जीवन में सकारात्मक दिशा देंगे. माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

सलाह: किसी बड़े निर्णय से पहले परिवार की राय अवश्य लें. दिन के उत्तरार्ध में लाभ के अवसर बनेंगे.

कर्क राशिफल 3 नवंबर 2025

आज का दिन भाग्यवृद्धि का है. चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. संतान को सफलता मिल सकती है. मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

सलाह: जीवनसाथी की बातों को नजरअंदाज न करें. धैर्य से दिन बिताएं, सफलता निश्चित है.

सिंह राशिफल 3 नवंबर 2025

आज स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी आवश्यक है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से मानसिक तनाव और चिंता रह सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में मतभेद की संभावना है.

सलाह: आज मौन और संयम से काम लें. क्रोध और जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है.

कन्या राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनेगा. साझेदारी कार्यों में लाभ होगा. शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में शुभ समाचार की संभावना है.

सलाह: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. आज दान-पुण्य करने से मन शांत रहेगा.

तुला राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से प्रतिस्पर्धा और कार्यभार बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर खानपान में लापरवाही न करें.

सलाह: आज शत्रुओं से सावधान रहें और कर्ज से दूर रहें. शाम को माता के साथ समय बिताएं.

वृश्चिक राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा पंचम भाव में शुभ गोचर कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में शुभ समाचार मिल सकते हैं. मन में प्रसन्नता रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सलाह: संतान के कार्यों में मार्गदर्शन करें. सट्टा या जोखिम भरे निवेश से बचें.

धनु राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन केंद्र में रहेगा. माता का स्नेह प्राप्त होगा और घर में सुखद वातावरण रहेगा. वाहन और संपत्ति संबंधी निर्णय लेने से पहले विचार करें.

सलाह: घर की साज-सज्जा में मन लगेगा. शांत मन से निर्णय लें, शुभता बनी रहेगी.

मकर राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा तृतीय भाव में हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और साहसिक निर्णय लाभदायक रहेंगे. भाई-बहनों से संबंध बेहतर होंगे. कार्य में प्रगति संभव है.

सलाह: जल्दबाजी में निर्णय न लें. अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और पर्याप्त नींद लें.

कुंभ राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा द्वितीय भाव में हैं, जिससे आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. कुछ छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं.

सलाह: संवाद में संयम रखें. निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लें.

मीन राशिफल 3 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में हैं - आत्मविश्वास, ऊर्जा और आकर्षण में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सलाह: आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है. ईश्वर का आभार व्यक्त करें और नए कार्य की शुरुआत करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

