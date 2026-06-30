Horoscope Today 30 June 2026 : आज 30 जून को अंग्रेजी कैलेंडर के छठवें महीने जून का आखिरी दिन है. वहीं हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ आज से शुरू हो रहा है. साथ ही आज से व्यापार, वाणी, बुद्धि के कारक ग्रह बुध कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं.
इसके अलावा आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे. दैनिक राशिफल के अनुसार आज कर्क समेत कुछ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. इन लोगों को शुभ सूचना, पैसा, पदोन्नति मिल सकती है.
किसी खास उद्देश्य को लेकर यात्रा हो सकती हैं. अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा बखान ना करें, धोखा मिल सकता है. कारोबार में काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा. वैवाहिक और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रह सकता है. एसिडिटी और गैस की समस्या रहेगी.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
अनुभवी लोगों के सानिध्य में कुछ नए विषयों पर जानकारियां हासिल होगी. कुछ समय खुद के अवलोकन में भी जरूर लगाएं. होलसेल, कमीशन आदि व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय - सफाई कर्मचारियों को भोजन, स्लीपर, पैसे आदि देने की व्यवस्था करें.
अगर किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी. खर्चों पर कटौती करना संभव नहीं होगा. व्यवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस्पर्धा में जीत आपकी निश्चित है. विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी मान-हानि का कारण बन सकते हैं.
उपाय - तनाव अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
फोन या ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से कोई खास जानकारी मिलेगी. दूसरों की बातों में ना आकर अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. घर में शांति भरा माहौल रहेगा. तनाव जैसे कारणों से खुद को दूर रखें.
उपाय - बहन-बेटियों का आदर सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार अवश्य दें.
युवा वर्ग आप अपना कोई लक्ष्य हासिल कर लेंगे. अपने कार्यों को लेकर दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद ही निपटाने का प्रयास करें. मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विवाह हेतु परिवार से स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है. घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय - कुछ समय प्राणायाम के लिए जरूर निकालें.
कुछ समय आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा. युवा वर्ग मौज मस्ती में आकर अपने करियर के साथ लापरवाही ना करें. कारोबार में किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में कोई खास कार्य संपन्न होगा. घर में किसी बात को लेकर तनाव रहेगा. तनाव और अस्त व्यस्त दिनचर्या की वजह से चिड़चिड़ापन महसूस होगा.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
लंबे समय से किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव में सुधार आएगा. किसी भी विपरीत परिस्थिति में गुस्से और आवेश पर काबू रखें. व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करने की जरूरत है. प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर सुलभ होगा. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
आपकी विदेश जाने की प्लानिंग साकार हो सकती है. कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. कार्यस्थल पर टीम वर्क में काम करने से जल्दी सफलता मिलेगी. घर में सुखद माहौल रहेगा. मानसिक सुकून की चाह में एकांत में कुछ समय अवश्य बिताएं.
उपाय - जरूरतमंद लोगों के लिए चाय, भोजन आदि की व्यवस्था करें.
किसी मित्र की सलाह से आपकी समस्या हल हो जाएगी. सामाजिक अथवा सोसायटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान दें. नौकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामले में फंस सकते हैं. परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सुधार होने से राहत रहेगी.
उपाय - धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
बड़ों का आशीर्वाद एक कवच की तरह काम करेगा. किसी खास वास्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है. बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर आज उचित मुनाफा कमाएंगे. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा. अपने खान-पान के प्रति लापरवाही ना बरतें.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.
कोई कानूनी कार्य कुछ भागा-दौड़ी के बाद हल हो सकता है. छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करना चाहिए. कारोबारी मामलों में अपने निर्णय ही सर्वोपरि रखें. पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें. तनावपूर्ण स्थिति से अपने आप को दूर रखें.
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
युवाओं की अपने किसी प्रोजेक्ट में की गई मेहनत में सफलता मिलेगी. व्यर्थ की भाग-दौड़ और फिजूल खर्ची से बचें. कारोबार में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. एसिडिटी और कब्ज की समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)