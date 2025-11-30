Advertisement
Aaj Ka Rashifal 30 November 2025: वृषभ के जातक पाएंगे शुभ समाचार, सिंह वालों को मिलेगा रुका धन! पढ़ें पूरा राशिफल

Today Horoscope 30 November 2025: आइए आज का राशिफल सेगमेंट में विस्तार से जानें कि 30 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन किन जातकों के लिए शुभ और किनके लिए अशुभ सिद्ध होगा. किन्हें लाभ होगा और कौन से जातक  हानि का सामना करेंगे. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal 30 November 2025, Horoscope Today: 30 नवंबर 2025, रविवार यानी आज 30 नवंबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में संचरण करेंगे और सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व सकारात्मक हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन साधारण रूप में बीत सकता है. आइए इस कड़ी में 30 नवंबर 2025 मंगलवार का दैनिक राशिफल जानें.

30 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल

मेष राशि
आज का दिन आपसे अतिरिक्त सतर्कता की मांग करेगा. मन में कई विचार एक साथ चलेंगे जिसकी वजह से निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो सकती है. कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए शांत रहकर बात करना बेहतर होगा. आर्थिक स्थितियां स्थिर रहेंगी लेकिन फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन मध्यम है, थकान महसूस हो सकती है. आज महत्वपूर्ण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें.

वृषभ राशि
आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. जिस काम को लंबे समय से टाल रहे थे, आज उसे पूरा करने का उत्तम समय है. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, खासकर व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल खुशहाल रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में गहरी रुचि बनेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य है.

मिथुन राशि
आज का दिन थोड़ा व्यस्त और भागदौड़ भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन सावधानी से निर्णय लें. प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर मन को अशांत न करें, साथी की भावनाओं को समझें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, आय-व्यय संतुलित बना रहेगा. घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. आज आपको धैर्य और शांति की जरूरत है, जल्दबाजी में कदम न उठाएं. स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

कर्क राशि
आज का दिन भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनाएगा. परिवार में कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. प्रेम संबंधों में समझदारी और परिपक्वता की आवश्यकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन लाभ भी संभव है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर खानपान पर ध्यान दें. यात्रा की योजना बन सकती है.

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. कामों में तेजी आएगी और अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी आवश्यक कार्य में परिवार का समर्थन मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कोई रुका हुआ धन भी मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक आत्मविश्वास से बचें.

कन्या राशि
आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और योजना का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी है क्योंकि संवेदनशील मुद्दों पर विवाद हो सकता है. आर्थिक मामलों में खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक खर्च आप नियंत्रित कर लेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या नियमित रखें.

तुला राशि
आज का दिन मनचाही उपलब्धियां दिला सकता है. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी योजनाओं को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और समझदारी दोनों बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ के अच्छे योग बनेंगे, खासकर कारोबार करने वालों के लिए समय अनुकूल है. परिवार में किसी धार्मिक या शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिलेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से दूरी बनाकर रखें.

वृश्चिक राशि
आज आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. कार्यस्थल पर कोई चुनौती आएगी लेकिन आप उसे आसानी से संभाल लेंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा. परिवार में माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा. आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है, निवेश सोच-समझकर करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी.

धनु राशि
आज आप नई योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्पष्टता रिश्ते को मजबूत करेगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. विद्यार्थी आज नई चीजें सीखने को उत्सुक रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें.

मकर राशि
आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा लेकिन आप हर काम में सफलता हासिल करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय महत्वपूर्ण साबित होंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और आप साथी के करीब महसूस करेंगे. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार दिखेगा और रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, थकान हो सकती है.

कुंभ राशि
आज आप सकारात्मकता से भरे रहेंगे. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. प्रेम जीवन में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, विशेषकर व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा. परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मीन राशि
आज आपके लिए मानसिक शांति और स्थिरता का दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको अपने पिछले प्रयासों का फल मिल सकता है. प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और कोई गलतफहमी दूर होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च नियंत्रित रहेंगे. परिवार में सहयोग मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं.

