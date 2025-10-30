Advertisement
Aaj Ka Rashifal 30 October 2025: वृषभ के प्रेम संबंध में आएगी स्थिरता, मिथुन वाले वाणी पर रखें काबू! पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Today Horoscope 30 October 2025: आइए आज का राशिफल 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार में विस्तार से जानें कि आज का दिन किन राशियों के जातकों के लिए अति शुभ होगा. आज किन्हें लाभ होगा और किन लोगों को हानि आइए जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:00 AM IST
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Rashifal 30 October 2025, Horoscope Today: आज कुछ जातक आत्मविश्वास व जोश से भरे रहेंगे. आज का दिन योजनाओं को मजबूत करने का अवसर होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और परिवार के साथ समय बिताने का सुनहरा मौका मिल सकता है. आज कई राशि का जातकों के लिए दिन अति शुभ और सकारात्मक हो सकता है. 12 राशियों के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा होगा आइए इस विस्तार से जानें. ये रहा आज का राशिफल.

मेष राशि
मकर राशि में गोचर करता चंद्रमा आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान बढ़ेगी। वृश्चिक में मंगल-बुध की युति आर्थिक निर्णयों में लाभप्रद रहेगी। सूर्य तुला में साझेदारी में सफलता देगा। निवेश के लिए दिन शुभ है - बस शनि के प्रभाव से जल्दबाजी न करें।

अतिरिक्त सुझाव: आज मित्रों और सहयोगियों से संवाद लाभकारी रहेगा। पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। शाम के समय ध्यान या प्रार्थना से मानसिक संतुलन मिलेगा।

वृषभ राशि
मकर में चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव को सशक्त बना रहा है, जिससे धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। गुरु कर्क में आपकी मानसिक प्रसन्नता बढ़ा रहे हैं। सूर्य तुला में कर्म क्षेत्र को सक्रिय रखेगा। प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी।

अतिरिक्त सुझाव: आज स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें। सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ मिलेगा। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें।

मिथुन राशि
चंद्रमा का गोचर मकर राशि में आपके आठवें भाव में है - जिससे मन कुछ अस्थिर रह सकता है। मंगल और बुध वृश्चिक में स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर सतर्कता की मांग करेंगे। सूर्य तुला में रोमांस को बढ़ा रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखें। निवेश से पहले सोचें।

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग लाभकारी रहेगा। अध्ययन या कौशल विकास में समय लगाना फायदेमंद होगा। ध्यान और योग से मानसिक शांति बढ़ेगी।

कर्क राशि
चंद्रमा मकर में आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। मंगल-बुध वृश्चिक में प्रेम और रचनात्मकता को सशक्त बना रहे हैं। सूर्य तुला में पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाएगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ संभव है।

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा या नए प्रोजेक्ट में भागीदारी लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें। परिवार और मित्रों के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा।

सिंह राशि
मकर में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में दबाव ला सकता है, परंतु सूर्य तुला में आपके आत्मविश्वास को ऊंचा रखेगा। मंगल और बुध वृश्चिक में गोपनीय योजनाओं को मजबूती देंगे। शत्रुओं से सावधानी बरतें। प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभव है।

अतिरिक्त सुझाव: आज नए कार्यों में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को आनंद देगा। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।

कन्या राशि
मकर राशि में चंद्रमा का गोचर पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है - जिससे प्रेम और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। मंगल और बुध वृश्चिक में आपकी योजनाओं को बल देंगे। सूर्य तुला में आर्थिक स्थिरता का संकेत है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज ध्यान, योग और प्रार्थना से मानसिक संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सहयोग लाभकारी रहेगा। यात्रा और आर्थिक निर्णय सोच-समझकर करें।

तुला राशि
आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति आपको आत्मविश्वासी बना रही है। मकर में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक मामलों को महत्व देगा। बुध-मंगल वृश्चिक में वित्तीय स्थिति सुधार रहे हैं। गृह निर्माण या सजावट से जुड़ा कार्य सफल रहेगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा, निवेश और नए प्रोजेक्ट में भागीदारी लाभकारी रहेगी। मित्रों और सहकर्मियों से संवाद से लाभ मिलेगा। शाम के समय विश्राम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी।

वृश्चिक राशि
आपकी राशि में मंगल और बुध का संयोग ऊर्जा, कार्यकुशलता और साहस को बढ़ा रहा है। चंद्रमा मकर में संचार भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे यात्राएं या संपर्क लाभ देंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। पुराने मित्र से संपर्क बनेगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज नई योजनाओं और साझेदारी में भागीदारी लाभकारी रहेगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशि
मकर में चंद्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है। मंगल और बुध वृश्चिक में होने से गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। सूर्य तुला में सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। अपने निर्णय धैर्यपूर्वक लें - धन धीरे-धीरे आएगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा। अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना लाभकारी रहेगा।

मकर राशि
आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। सूर्य तुला में करियर में पहचान दिला रहा है। मंगल और बुध वृश्चिक में नेटवर्क व संबंधों के माध्यम से लाभ देंगे। परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। यह दिन सुखद अनुभवों वाला रहेगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज पुराने मित्रों और सहकर्मियों से संवाद लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें। आध्यात्मिक या ध्यान संबंधी गतिविधियों में समय बिताएं।

कुंभ राशि
मकर में चंद्रमा का गोचर बारहवें भाव में है, जो मानसिक थकान ला सकता है। सूर्य तुला में भाग्य को सशक्त कर रहा है। मंगल और बुध वृश्चिक में करियर में नई दिशा देंगे। खर्च बढ़ सकता है, पर प्रेम जीवन में सुधार होगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज नई योजनाओं और कार्यों में भागीदारी लाभकारी रहेगी। मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें।

मीन राशि
चंद्रमा मकर में लाभ भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आय के नए अवसर खुलेंगे। सूर्य तुला में वित्तीय सहयोग दिला सकता है। मंगल और बुध वृश्चिक में शुभ यात्राएं व अध्ययन में लाभ देंगे। मित्रों से सहायता प्राप्त होगी।

अतिरिक्त सुझाव: आज व्यापार और साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार और मित्रों के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा। दिन का अंत आराम और ध्यान से करें।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं.

aaj ka rashifal

