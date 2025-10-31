Advertisement
Today Horoscope 31 October 2025: धनु राशि वालों की बढ़ेगी प्रतिष्‍ठा, मकर वालों की बढ़ेगी इनकम, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 31 October 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं. इसके चलते वृषभ, कुंभ समेत कुछ राशि वालों को निवेश, सेहत आदि के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए. जानें सभी 12 राशियों का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:00 AM IST
Today Horoscope 31 October 2025: 31 अक्‍टूबर 2025, शुक्रवार का दिन तुला राशि वालों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ाएगा. वहीं धनु राशि वाले थकान और तनाव के शिकार हो सकते हैं. मीन राशि वाले निवेश की योजना बना सकते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक के सभी जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. 

मेष राशि

कुंभ में चंद्रमा आपके कर्म और आर्थिक भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपकी आय और कार्य में सुधार होगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता को सशक्त कर रहे हैं. सूर्य तुला में साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा को बल देगा. आज आपके जीवनसाथी के साथ रोमांस और आपसी समझ में वृद्धि होगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज मित्रों और सहकर्मियों से संवाद लाभकारी रहेगा. यात्रा या नए प्रोजेक्ट में भागीदारी से लाभ होगा. मानसिक शांति और ध्यान से दिन सफल रहेगा.

वृषभ राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपकी मानसिक स्थिति को सक्रिय कर रहा है. सूर्य तुला में करियर और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ा रहा है. मंगल-बुध वृश्चिक में आपकी ऊर्जा और साहस को बढ़ा रहे हैं. विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है. जीवनसाथी और परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश या साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक संतुलन को चुनौती दे सकता है. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी योजनाओं और कार्यक्षमता को सशक्त कर रहे हैं. सूर्य तुला में सामाजिक प्रतिष्ठा और साझेदारी लाभप्रद रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहकर्मियों के साथ सहयोग लाभकारी रहेगा. ध्यान और योग से मानसिक शांति बढ़ेगी. पारिवारिक मामलों में संयम बनाए रखें.

कर्क राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगा. वृश्चिक में मंगल-बुध रचनात्मक प्रयास और आर्थिक कार्यों में सहयोग देंगे. सूर्य तुला में सामाजिक कार्य और मान-सम्मान को बल मिलेगा. निवेश के लिए दिन शुभ है.

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा या नए प्रोजेक्ट में भागीदारी लाभकारी रहेगी. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें. मित्रों और परिवार के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा.

सिंह राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, परंतु विवाद या दबावपूर्ण परिस्थितियों मंर सतर्क रहें. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके कार्य और साहस को सशक्त बनाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

अतिरिक्त सुझाव: आज नए कार्यों में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को आनंद देगा. आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें.

कन्या राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर प्रेम और रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके निर्णय और व्यवसायिक कार्यों को लाभ पहुंचाएंगे. सूर्य तुला में वित्तीय स्थिरता और साझेदारी में लाभ संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: आज ध्यान, योग और प्रार्थना से मानसिक संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सहयोग लाभकारी रहेगा. यात्रा और आर्थिक निर्णय सोच-समझकर करें.

तुला राशि

सूर्य आपकी राशि में है, जो आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है. कुंभ में चंद्रमा पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाएगा. वृश्चिक में मंगल-बुध से आपका मानसिक उत्साह और कार्यक्षमता बढ़ेगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा, निवेश और नए प्रोजेक्ट में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और सहकर्मियों से संवाद से लाभ मिलेगा. शाम के समय विश्राम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक में मंगल-बुध की युति आपकी ऊर्जा, साहस और रचनात्मक प्रयासों को सशक्त कर रही है. कुंभ में चंद्रमा वित्तीय और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह देगा. वाहन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. पुराने मित्र से संपर्क बनेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज नई योजनाओं और साझेदारी में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक थकान और तनाव दे सकता है. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध से करियर और वित्तीय मामलों में लाभ मिलेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा. अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना लाभकारी रहेगा.

मकर राशि

कुंभ में चंद्रमा आपकी आय और कार्यक्षमता में सुधार ला रहा है. सूर्य तुला में निवेश और सामाजिक मान-सम्मान को बल मिलेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी मेहनत और साहस को सशक्त कर रहे हैं.

अतिरिक्त सुझाव: आज पुराने मित्रों और सहकर्मियों से संवाद लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. आध्यात्मिक या ध्यान संबंधी गतिविधियों में समय बिताएं.

कुंभ राशि

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, जिससे मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सूर्य तुला में सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी. वृश्चिक में मंगल-बुध से कार्यक्षेत्र में सफलता संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: आज नई योजनाओं और कार्यों में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें.

मीन राशि

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपके आय और निवेश भाव को सक्रिय कर रहा है. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान और संबंधों में सुधार होगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके प्रयासों और साहस को सशक्त करेंगे.

अतिरिक्त सुझाव: आज व्यापार और साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार और मित्रों के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा. दिन का अंत आराम और ध्यान से करें.

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

