Horoscope Today 4 July 2026 : ज्योतिष के अनुसार ग्रह कुछ खास अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं. धन-समृद्धि के दाता शुक्र क्रूर ग्रह केतु से युति करके अशुभ योग बना रहे हैं. वहीं द्रिक पंचांग के अनुसार आज से चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे. जिससे 5 दिन का पंचक काल चलेगा. जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तो इस समय को अशुभ पंचक काल कहा जाता है.
ये दो अशुभ योगों का बनना कई राशियों के लिए चिंताजनक है तो वहीं कुछ के लिए शुभ है. 4 जुलाई 2026, शनिवार के दैनिक राशिफल से जानिए सभी राशियों का राशिफल.
फंसी हुई कोई पेमेंट मिल सकती है. किसी भी गैरकानूनी कामों में दिलचस्पी लेना मुसीबत में डाल देगा. कारोबार में कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे. वर्तमान मौसम और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से आज राहत मिलेगी. घर परिवर्तन को लेकर चल रही गतिविधियों में कुछ रुकावट आएगी. प्रॉपर्टी के व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है. जीवनसाथी के साथ कुछ मनमुटाव रह सकते हैं. कुछ समय किसी शांत स्थल पर जरूर व्यतीत करें.
उपाय - मां दुर्गा के उपासना करें और बच्चियों को कुछ ना कुछ फल दूध आदि अवश्य दें.
अपने सपने व कल्पनाएं साकार करने का उत्तम समय है. कजिन भाई-बहनों से अपने रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर रखें. अपनी व्यवसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें. पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी. विपरीत परिस्थितियों में अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
कुछ समय से चल रही अस्त-व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार आएगा. परिवार के खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी. परिजनों के सहयोग घर में अच्छी व्यवस्था रहेगी. अपने खानपान संबंधी आदतों में सुधार लाएं.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.
कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु साथ ही हल भी मिलेंगे. विद्यार्थी मौज मस्ती में आकर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं. कारोबार में कुछ नई उपलब्धियां और आर्डर हासिल होंगे. परिजनों की सलाह आप के लिए वरदान साबित होगी. व्यक्तिगत कारणों की वजह से तनाव हावी हो सकता है.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
पुराने मतभेदों तथा समस्याओं का निवारण होगा. निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य हासिल करें. कारोबार में स्टाफ की वजह से कुछ समस्याएं रह सकती हैं. प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है. शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी.
उपाय - बहन-बेटियों का सम्मान करें और कुछ उपहार अवश्य दें.
प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें. कारोबार में परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. घर में सुख शांति का माहौल रहेगा. तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
कोई रुका हुआ सरकारी मामला हल करने का उचित समय है. अकारण ही किसी के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. लेनदेन पक्के बिल से ही करें वरना पैसा फंस सकता है. विवाहेतर प्रेम संबंध बदनामी का कारण बनेंगे. अपच और गैस की समस्या बढ़ेगी.
उपाय - मंदिर या गुरुद्वारे में अन्न का दान दें.
आर्थिक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे. क्रोध और आवेश में कोई बनता काम अटक सकता है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा. घर में खुशी भरा माहौल रहेगा. खानपान में लापरवाही ना बरतें.
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
दूसरों के समस्याओं को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी . किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी से सलाह लें. वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेंगी. पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा. सिर दर्द और पेट खराब होने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
हर काम को बहुत अधिक सोच-विचार कर करना आपको सफलता देगा. बेवजह के तर्क वितर्क से दूर रहे. कामकाज को लेकर कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे. परिवार में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है. अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगा.
उपाय - कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा. बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में उनका सहयोग करें. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की संभावना है. किसी मित्र द्वारा कोई सरप्राइज मिल सकता है. पुरानी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दुबारा उठ सकती है.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)