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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 4 May 2026: मेष समेत 3 राशि वाले आज संभलकर चलाएं गाड़ी, ऑफिस में बढ़ेगा कॉम्पटीशन

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: मेष समेत 3 राशि वाले आज संभलकर चलाएं गाड़ी, ऑफिस में बढ़ेगा कॉम्पटीशन

दैनिक राशिफल: 4 मई का दिन कुछ राशियों के लिए सावधान रहने का है. खासतौर पर गाड़ी चलाते समय. वहीं कुछ राशि वालों को ऑफिस में कॉम्‍पटीशन का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 04, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: मेष समेत 3 राशि वाले आज संभलकर चलाएं गाड़ी, ऑफिस में बढ़ेगा कॉम्पटीशन

राशिफल 4 मई 2026: आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और इसके प्रभाव से आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. कुछ लोगों की रहस्यमयी विषयों, अनुसंधान और गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. इसके अलावा आज विवाद से बचकर चलना ही समझदारी होगी. जानिए मेष से मीन राशि का 4 मई 2026, सोमवार का राशिफल. 

सभी 12 राशियों का राशिफल 

मेष 

आज चंद्रमा के वृश्चिक राशि में गोचर के कारण मानसिक तनाव और संवेदनशीलता बढ़ सकती है. वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते समय विशेष सतर्कता बरतें. आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें. कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, इसलिए व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें. किसी अप्रिय समाचार से निराशा हो सकती है. करियर में सामान्य स्थिति रहेगी, धैर्य रखना लाभकारी होगा. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

वृष

चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर जीवनसाथी से सहयोग दिलाने वाला रहेगा. आज का दिन जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है और आपको निश्चित रूप से उनका साथ मिलेगा. आज आप थोड़ा रूमानी रहेंगे. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के साथ उन्नति के आसार हैं. यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है, परंतु सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान-पान में सावधानी रखें. नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा.

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मिथुन

चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन उत्साह और आनंद से भरा रहेगा. आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. व्यवसायी अपने कार्य के विस्तार के लिए यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में सम्मान या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है.

कर्क

चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर शिक्षा और संतान पक्ष के लिए अनुकूल रहेगा. आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है. नौकरी करने वाले लोग अपने कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी उन्नति के उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त होने के योग हैं.

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सिंह

चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालेगा. आज आप अपने तनाव और समस्याओं से राहत पाने का प्रयास करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं. माता से संबंध मधुर रहेंगे. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा.

कन्या

चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि आप थकान और आलस्य का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आत्मबल बना रहेगा. कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा. धन लाभ कड़ी मेहनत से ही संभव है. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे.

तुला

चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कराएगा. आज आप जोश और हिम्मत से नए कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी से किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है.

वृश्चिक

चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर आत्मबल और आकर्षण में वृद्धि करेगा. आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय विवेक से लें.

धनु

चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. आपका व्यय आपकी आय से अधिक रह सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. छोटे भाई-बहनों से मतभेद संभव हैं. जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

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मकर

चंद्रमा का एकादश भाव में गोचर आय और लाभ के अवसर प्रदान करेगा. आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और करियर में सामान्य प्रगति होगी. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा टल सकती है. विद्यार्थी अपने सहपाठियों के सहयोग से लाभान्वित होंगे. संपत्ति संबंधी निर्णय फिलहाल टालना उचित रहेगा.

कुम्भ

चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में उन्नति के संकेत दे रहा है. आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. काम से जुड़ी यात्रा हो सकती है.

मीन

चंद्रमा का नवम भाव में गोचर भाग्य को सशक्त करेगा. यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप अपेक्षा से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं. आज भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको सही दिशा में प्रयास करना होगा. जीवनसाथी से संबंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक चिंता बनी रह सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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