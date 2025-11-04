Advertisement
Horoscope Today 4 November 2025: मिथुन-कर्क राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, जानें सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा है दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 4 November 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्‍या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 नवंबर 2025. पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:00 AM IST
Horoscope Today 4 November 2025: मिथुन-कर्क राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, जानें सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा है दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today 4 November 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार आज 12 बजकर 34 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे. वहीं आज सूर्य तुला राशि में, मंगल और बुध वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में भ्रमण करेंगे. इसका सभी 12 राशियों पर असर होगा. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.  

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

मेष राशि  ( 4 नवंबर 2025 )

आज का दिन अपव्यय व मानसिक असंतुलन की संभावना लिए हुए है. आपको हर क्षेत्र में थोड़ी निराशा मिल सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. किसी कार्य के विलंब से मन उदास हो सकता है. चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक उथल-पुथल रहेगी. यात्रा करते समय सावधानी आवश्यक है.

उपाय: “ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः” का जप करें.

अतिरिक्त सुझाव: वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. देर शाम मित्रों से संवाद मन प्रसन्न करेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बढ़ेगी.

वृषभ राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज का दिन निवेश या नई योजना के लिए अनुकूल है. कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. वाणी मधुर रहेगी जिससे आप लोगों को आकर्षित करेंगे. अतिथि आगमन से घर का वातावरण उल्लासमय बनेगा. स्वास्थ्य में थोड़ी थकान रहेगी, अतः अति-परिश्रम से बचें.

अतिरिक्त सुझाव: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है. किसी बड़े व्यक्ति से लाभ मिलने के योग हैं.

मिथुन राशि  ( 4 नवंबर 2025 )

आज आपके लिए सप्ताह का श्रेष्ठ दिन कहा जा सकता है. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह दिन सफलता का है. आप सट्टा या निवेश में सोच-समझकर लाभ पा सकते हैं.

अतिरिक्त सुझाव: चंद्रमा की स्थिति आपको प्रसिद्धि दिला सकती है. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

कर्क राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज आपकी धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी. किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग लेंगे. बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा. व्यवसाय में कोई नई योजना शुरू करने का शुभ समय है.

अतिरिक्त सुझाव: संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. धन और यश दोनों में वृद्धि संभव है.

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

सिंह राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, कार्यों में देरी से तनाव बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. जीवनसाथी से मतभेद संभव है. सट्टेबाजी से दूर रहें.

अतिरिक्त सुझाव: आत्मविश्वास बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता न करें. शाम के बाद राहत के संकेत मिलेंगे.

कन्या राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज विवाहयोग्य जातकों के लिए शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यापार में नई साझेदारी के संकेत हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में अनुकूलता रहेगी. ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: विद्यार्थियों को और मेहनत करनी होगी. कार्यक्षेत्र में सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. मानसिक रूप से सकारात्मक रहने का प्रयास करें.

तुला राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. अपनी योजनाएँ किसी से साझा न करें. प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए संघर्ष के बाद सफलता संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: विवादों से बचें. मित्रों से सहयोग मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे और शाम तक राहत महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उन्नति का दिन है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. व्यापारी लोग नए निर्णय ले सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मानसिक रूप से स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा शुभ रहेगी.

यह भी पढ़ें: 3 राशि वाले सिंगल जातकों का खत्‍म होगा शादी के लिए इंतजार, जीवन में जल्‍द होगी पैसे और प्‍यार की एकसाथ एंट्री

धनु राशि ( 4 नवंबर 2025 )

माता का सहयोग प्राप्त होगा. संपत्ति या गृह-सज्जा से संबंधित कार्यों के लिए शुभ समय है. घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों संग यात्रा का योग है. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. नए वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीद संभव है.

मकर राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करनी होगी. पड़ोसियों व रिश्तेदारों से मधुरता बढ़ेगी. वाहन सावधानी से चलाएँ.

अतिरिक्त सुझाव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात आनंद देगी. अचानक लाभ संभव है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कुंभ राशि ( 4 नवंबर 2025 )

आज का दिन मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास से हर चुनौती पर विजय पाएंगे.

अतिरिक्त सुझाव: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. शाम के समय मानसिक राहत मिलेगी. परिवार का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा.

मीन राशि ( 4 नवंबर 2025 )

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. आपकी वाणी आकर्षक रहेगी. किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं.

अतिरिक्त सुझाव: जीवनसाथी का साथ मिलेगा. व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

