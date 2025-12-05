Advertisement
trendingNow13028571
Hindi Newsऐस्ट्रो

Rashifal 5 December 2025 : सिंह राशि वालों की पर्सनालिटी का बढ़ेगा प्रभाव, खिंचे चले आएंगे लोग, पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Today Horoscope 5 december 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 5 दिसंबर 2025 को चंद्रमा गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं. बुध की राशि में चंद्रमा का संचरण मेष राशि वालों को प्रगति देगा. सिंह राशि वालों का आकर्षण बढ़ाएगा. पढ़ें सभी 12 राशि वालों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashifal 5 December 2025 : सिंह राशि वालों की पर्सनालिटी का बढ़ेगा प्रभाव, खिंचे चले आएंगे लोग, पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

5 december 2025 Rashifal : 5 दिसंबर 2025 यानी कि आज से पौष महीने की शुरुआत हो रही है. रोहिणी व्रत रखा जाएगा. शुक्रवार का दिन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन के लिए अशुभ, जानें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.  

मेष आज का राशिफल 

आज का दिन प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. रुके हुए कामो में गति आएगी और आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिखाई देंगे और वरिष्ठ भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी और किसी पुराने बकाये के मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में नयी गर्माहट आएगी और पार्टनर के साथ समय सुखद रहेगा. हालांकि, भावनात्मक तौर पर हल्की बेचैनी रह सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. घर के किसी सदस्य की बात आपको थोड़ी खल सकती है, लेकिन शांत रहकर बात संभल जाएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक काम से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्‍ते...

वृष आज का राशिफल 

आज का दिन स्थिरता और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक असर दिखेगा और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे. आर्थिक रूप से कोई छोटी खुशी मिल सकती है. पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहेगी और किसी खास व्यक्ति से बातचीत मन को अच्छा करेगी. प्रेम संबंध में आज खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. लेकिन ध्यान रहे, अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए विवेक से काम लें. मन में आलस्य ज्यादा रह सकता है, जिससे कुछ काम अटक सकते हैं. सेहत में हल्की गर्मी या सिरदर्द परेशान कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी.

मिथुन आज का राशिफल 

आज आपकी योजनाओ को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी तेजी और समझदारी सबको प्रभावित करेगी. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में दूरी कम होगी और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. लेकिन आपको आज अपने गुस्से और चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रखना होगा. किसी विवाद में उलझने से बचें. ज्यादा सोचने से मानसिक थकावट बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में हल्की ठंड या खासी होने की संभावना है, सावधानी रखें.

कर्क आज का राशिफल 

आज का दिन आपसे धैर्य और भावनात्मक संतुलन की मांग करेगा. कामकाज में प्रगति धीरे-धीरे होगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे. परिवार में कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है. आर्थिक मामले सुधरेंगे और निवेश के लिए भी समय ठीक है. प्रेम संबंध में साथी से समर्थन और समझ मिलने से मन हल्का होगा. लेकिन भावुकता के कारण मन विचलित हो सकता है. किसी करीबी की बात बुरी लग सकती है. काम में ध्यान भटकने से समय खराब हो सकता है. स्वास्थय में हल्का पेट दर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है.

सिंह आज का राशिफल 

आज का दिन उत्साहपूर्ण रहेगा. आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और लोग आपकी बातो को महत्व देंगे. कार्यस्थल पर नए अवसर और प्रगति के योग हैं. धन लाभ का कोई छोटा मौका मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे. लेकिन आपको आज अतिआत्मविश्वास से बचना चाहिए. किसी नए काम को बिना सोचे न शुरू करें. घर में किसी बात पर मतभेद की संभावना है. स्वास्थय में हल्का तनाव या थकान रह सकती है.

यह भी पढ़ें : न खरमास, न चातुर्मास, बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी जाएगा बेकार, क्‍यों नहीं हो सकेंगी इन दिनों में शादी?

 
कन्या आज का राशिफल 

आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी होगी, पर सफलता भी मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कोई नया लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. लेकिन आलोचनात्मक स्वभाव से आज दूरी बनाए रखें, वरना रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. किसी पुराने मुद्दे पर विवाद संभव है. स्वास्थय में कमर दर्द या थकान बढ़ सकती है.

तुला आज का राशिफल 

आज रचनात्मकता और आकर्षण का दिन है. आपका व्यक्तित्व चमकेगा और लोग आपकी बातो से प्रभावित होंगे. कामकाज में सकारात्मक बदलाव होंगे. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. लेकिन आज निर्णय लेने में थोड़ी उलझन रहेगी. किसी की बात जल्दी विश्वास न करें. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. स्वास्थय में हल्का सिरदर्द परेशान कर सकता है.

वृश्चिक आज का राशिफल 

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कठिन काम भी आसानी से निपट जाएंगे. परिवार में माहौल संतुलित रहेगा. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में गहराई और भरोसा बढ़ेगा. लेकिन पुरानी बातो को लेकर तनाव बढ़ सकता है. किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है. स्वास्थय में पेट या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हल्की परेशानी दे सकती है.

धनु आज का राशिफल 

आज नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का दिन है. कामकाज में तेजी और उत्साह बना रहेगा. नया अवसर प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. लेकिन आज जल्दबाजी में निर्णय न लें. किसी दोस्त से हल्की अनबन हो सकती है. स्वास्थय में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

मकर आज का राशिफल 

आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कामकाज में प्रगति होगी. पैसा आने के नए अवसर बनेंगे. परिवार में शांति और सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधो में समझ और जुड़ाव बढ़ेगा. लेकिन जिद्दी स्वभाव परेशानी खड़ी कर सकता है. किसी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें. स्वास्थय में घुटनो या जोड़ो का दर्द परेशान कर सकता है.

 

कुंभ आज का राशिफल 

आज आपकी योजनाएं सफल होंगी. कामकाज में नई दिशा मिलेगी. आर्थिक लाभ का योग है. रिश्तों में संवाद बेहतर होगा और प्रेम जीवन मधुर रहेगा. लेकिन मन ज्यादा भटकेगा और ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई होगी. किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है. स्वास्थय में हल्की थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

मीन आज का राशिफल 

आज का दिन लाभदायक रहेगा. रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. धन संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधो में निकटता बढ़ेगी. लेकिन भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला न करें. खर्च ज्यादा हो सकता है. स्वास्थय में हल्की सर्दी या कमजोरी परेशान कर सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?