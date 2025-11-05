Horoscope Today 5 November 2025: वृश्चिक-धनु को सफलता देगा दिन, तुला वालों को मिलेगा शानदार ऑफर, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 November 2025: राशिफल के अनुसार 5 नवंबर 2025 मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें आज का राशिफल.
Horoscope November 5 2025: ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं सूर्य तुला राशि में शुक्र के साथ शुक्रादित्य राजयोग, बुध व मंगल वृश्चिक में हैं. यह ग्रह मिलकर खास योग बना रहे हैं. जानें आज का दैनिक राशिफल.
मेष राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जा सकता है. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे. व्यापारी जातकों को लाभ के प्रबल योग हैं. यह समय योजनाबद्ध निवेश का है. आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ेगा और मानसिक संतोष रहेगा.
अतिरिक्त सुझाव: चंद्रमा की स्थिति आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकती है. वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी. शाम का समय परिवार संग हर्षोल्लास में बीतेगा.
वृषभ राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आपका खर्च बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति पर दबाव महसूस होगा. व्यर्थ के खर्चों से बचें और परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं, अतः संयम से कार्य लें.
अतिरिक्त सुझाव: बुध की स्थिति दर्शाती है कि वाणी में कटुता से बचें. विवादों से दूर रहें. निवेश फिलहाल स्थगित करें. ध्यान और योग से राहत मिलेगी.
मिथुन राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज आपकी आमदनी और खर्च समान रहेंगे. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. विद्यार्थी वर्ग को सहपाठियों से सहयोग मिलेगा. लंबी यात्राएं टल सकती हैं.
अतिरिक्त सुझाव: कार्यस्थल पर नए संपर्क बन सकते हैं. कोई मित्र आपकी प्रगति में सहायक होगा. धैर्य और विवेक बनाए रखें.
कर्क राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज आपकी कार्य स्थिति में सुधार के योग हैं. पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनका मार्गदर्शन मिलेगा. व्यवसायिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी.
अतिरिक्त सुझाव: संपत्ति से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है. कार्य में व्यस्तता रहेगी लेकिन पारिवारिक संतुलन बनाए रखें. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.
सिंह राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. आय में वृद्धि और सम्मान मिलने के योग हैं. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें. संतान पक्ष से सुखद समाचार संभव है.
अतिरिक्त सुझाव: मंगल की स्थिति आत्मविश्वास बढ़ाएगी. परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव कम करें.
कन्या राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज सावधानी बरतने का दिन है. वाहन चलाते समय और निवेश में सतर्क रहें. जीवनसाथी से संबंधों में तालमेल बनाए रखें.
अतिरिक्त सुझाव: कार्यक्षेत्र में किसी की ईष्र्या का शिकार न बनें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. चंद्रमा की स्थिति दर्शाती है कि शाम के बाद राहत मिलेगी.
तुला राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. नए साझेदारी प्रस्ताव मिल सकते हैं. विद्यार्थियों और प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है.
अतिरिक्त सुझाव: शुक्र का गोचर आपको आकर्षक बनाएगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. खानपान में संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें.
वृश्चिक राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता का है. नौकरीपेशा लोगों को कार्य में संतोष मिलेगा. व्यवसाय विस्तार के संकेत हैं.
अतिरिक्त सुझाव: लंबी यात्रा शुभ फलदायी होगी. खेल, मीडिया और कला क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन उत्साहपूर्ण रहेगा.
धनु राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज विद्या और करियर में सफलता के योग हैं. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापारी वर्ग को लंबी यात्रा से लाभ होगा.
अतिरिक्त सुझाव: गुरु का प्रभाव आपको प्रगति के नए रास्ते दिखाएगा. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
मकर राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज आप तनावों से राहत पाएंगे. परिवार व मित्रों के साथ समय बिताकर मन हल्का रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
अतिरिक्त सुझाव: संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है. पारिवारिक सहयोग मिलेगा. माता से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.
कुंभ राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
दिन थकानभरा रहेगा लेकिन आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कठिन निर्णय के बावजूद सफलता मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग संतुलन बनाए रखेगा.
अतिरिक्त सुझाव: चंद्रमा की स्थिति दिखाती है कि जल्द ही रुके हुए कार्य बनेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह दिन उत्कृष्ट परिणामों का है.
मीन राशि - राशिफल 5 नवंबर 2025
आज आप साहस और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. छोटी यात्राओं से लाभ होगा. परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
अतिरिक्त सुझाव: संबंधों में संवाद की कमी से तनाव हो सकता है. निवेश से बचें. शाम के समय मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.
