Horoscope Today 6 December 2025 : ऊंचा कॉन्फिडेंस, नए मौके, पैसा...4 राशि वालों के लिए बेहद शुभ है आज का दिन, पढ़ें राशिफल

Horoscope 6 December 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 6 दिसंबर 2025, शनिवार वीकेंड के लिए धनु राशि वालों को ऊर्जा से लबरेज कर देगा. वहीं मकर राशि वालों को मेहनत और अनुशासन की दम पर फल मिलेगा. कुंभ राशि वाले रचनात्‍मकता की दम पर नाम कमाएंगे. जानिए मेष से मीन तक सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन.

मेष राशि

आज का दिन प्रगति और सक्रियता से भरा रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार बनेगा और आपको सही दिशा भी मिलेगी. परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और किसी खास सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में आज नजदीकियां बढ़ेंगी, खासकर यदि आप किसी से खुले मन से बात करेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत बनेंगे और रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है. सावधानी के तौर पर, किसी मित्र के साथ बहस से दूर रहें. काम का बोझ शाम तक थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस सरदर्द या थकावट परेशान कर सकती है.

वृष राशि

आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपनी योजनाओ को तेजी से आगे बढ़ाने का मन बनाएंगे. ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ आपकी बातो को महत्व देंगे. परिवार में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधो में स्थिरता आएगी और पार्टनर आपके प्रयासो को समझेगा. धन लाभ की संभावना है, खासकर पुराने प्रयासो से. थोड़ी सावधानी आवश्यक है-अनावश्यक खर्च न करें, क्योंकि बाद में बजट बिगड़ सकता है. किसी मित्र के व्यवहार से हल्का मन दुखी हो सकता है, लेकिन स्थिति जल्द सुधरेगी. यात्रा सम्भव है पर थकान दे सकती है.

मिथुन राशि

आज का दिन रचनात्मकता, बातचीत और रिश्तो को मजबूत करने के लिए अनुकूल है. आपका आत्मविश्वास लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी और कोई महत्वपूर्ण अवसर सामने आएगा. प्रेम जीवन में आज रोमांच और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. हालांकि, भावुकता में कोई गलत निर्णय न लें. किसी की आलोचना आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य को लेकर गला या कन्धे में हल्की परेशानी हो सकती है. कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी.

कर्क राशि

आज आपको मानसिक शांति और परिवार का साथ मिलेगा. किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है. काम के क्षेत्र में आपका व्यवहार सभी को प्रभावित करेगा और सहयोग भी मिलेगा. प्रेम जीवन में पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और आपस में भरोसा बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और छोटा लाभ भी संभव है. सावधानी के रूप में, ज्यादा संवेदनशील न बनें-किसी छोटी बात को दिल पर न लें. स्वास्थ्य में हल्की सुस्ती या गैस की समस्या हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा यदि आवश्यक न हो.

सिंह राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा और कार्यो में तेजी आएगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी. करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जो आगे चलकर प्रमोशन का मार्ग बना सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण रहेगा. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है. नकारात्मक पक्ष यह कि सहकर्मियों के साथ गलतफहमी से बचना होगा. किसी पुराने विवाद की याद मन को थोड़ा विचलित कर सकती है. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी छोटी समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

कन्या राशि

आज आपको कई कामों में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत सराही जाएगी. परिवार में सम्मान बढ़ेगा और कोई शुभ कार्य बन सकता है. प्रेम में रिश्ते गहरे होंगे और पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा. धन प्राप्ति के नए साधन खुल सकते हैं. लेकिन, अत्यधिक सोच विचार आपको तनाव दे सकता है. किसी पुराने मुद्दे पर अनावश्यक चिंता न करें. स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. संयम और दिनचर्या बेहतर बनाए रखेंगे.

तुला राशि

आज मन उत्साहित रहेगा और रचनात्मक कार्यो में रुचि बढ़ेगी. करियर में नई संभावनाएं बनेंगी और बॉस आपके काम से खुश होंगे. परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा. प्रेम संबंधो में आज संवाद बेहतर रहेगा और पार्टनर आपकी बात का सम्मान करेगा. धन लाभ की संभावना भी बनेगी. लेकिन, निर्णय जल्दबाजी में न लें. किसी रिश्तेदार की बात आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य में थोड़ी थकान और पैर दर्द महसूस हो सकता है.

वृश्चिक राशि

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप अपने लक्ष्यो की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे. काम में सफलता मिलेगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद भी प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी. हल्की सावधानी रखें. किसी पर अधिक भरोसा करने से नुकसान हो सकता है. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको चुभ सकती है, लेकिन इसका असर अधिक देर नहीं रहेगा. स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक.

धनु राशि

आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अपने काम को पूरा फोकस के साथ करेंगे. कोई नई शुरुआत या नया अवसर मिलेगा जो भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा. प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. सावधानी के लिए, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. कार्यस्थल पर थोड़ी राजनीति चल सकती है जिसका प्रभाव आपको तनाव दे सकता है. यात्रा लाभदायक रहेगी पर थकान दे सकती है.

मकर राशि

आज का दिन अनुशासन, मेहनत और धैर्य से बेहतर परिणाम दिलाएगा. काम में आपके गंभीर रवैये की प्रशंसा होगी. परिवार की तरफ से सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम संबंधो में स्थिरता आएगी और कोई महत्वपूर्ण बात तय हो सकती है. आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी. लेकिन, अधिक सोचने की आदत तनाव दे सकती है. काम में छोटी गलती आपको परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य में पीठ या कंधे में हल्का दर्द हो सकता है.

कुंभ राशि

आज रचनात्मकता और बुद्धिमता दोनों आपके साथ रहेंगी. काम में तेजी आएगी और नए अवसर मिलेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. प्रेम संबंधो में समझ बढ़ेगी और आज का दिन मुलाकात के लिए अच्छा है. धन लाभ की संभावना भी है. लेकिन, भावनाओं पर नियंत्रण रखेंकृकिसी बात का गलत अर्थ न निकालें. स्वास्थ्य सामान्य है लेकिन पेट सम्बंधित समस्या हो सकती है.

मीन राशि

आज का दिन शांत और संतुलित रहेगा. आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे. परिवार में सुख और सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता गहरा होगा. धन के मामले में स्थिरता रहेगी. हालांकि, मन में पुराने डर या चिंताएं उभर सकती हैं. किसी व्यक्ति की कही बात दिल पर न लें. स्वास्थ्य में हल्की थकान या सुस्ती हो सकती है, लेकिन गंभीर नहीं

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)