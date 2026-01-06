Advertisement
trendingNow13064231
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal : सकट चौथ पर गणेश जी देंगे 3 राशि वालों को सुख-समृद्धि का वरदान, पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal : सकट चौथ पर गणेश जी देंगे 3 राशि वालों को सुख-समृद्धि का वरदान, पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal 6 January 2026 : आज 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ है, जिसे तिल चौथ, तिल चतुर्थी और तिलकुटा चतुर्थी भी कहते हैं. जब चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं और यह दिन गणेश जी की कृपा पाने के लिए विशेष होता है. जानिए आज किन राशि वालों पर गणेश जी मेहरबान होने वाले हैं. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal : सकट चौथ पर गणेश जी देंगे 3 राशि वालों को सुख-समृद्धि का वरदान, पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope Today 6 January 2026 : आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. साथ ही शुक्र और मंगल एक-दूसरे के आमने-सामने युद्ध की स्थिति में रहेंगे. उस पर 6 जनवरी को सकट चौथ पर अंगारकी चतुर्थी का बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है. जानिए यह दिन किस के लिए शुभ किसके लिए अशुभ रहेगा. ये है मेष से मीन राशि का आज का राशिफल. 

मेष राशि

आज माता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिससे घर और कार्यस्थल दोनों में सहारा मिलेगा. यदि संपत्ति या घर खरीदने का विचार है तो यह समय शुभ है. घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टीवी या कंप्यूटर खरीदने में भी लाभ है. दिन का आनंद लेने के लिए सिनेमा या पिकनिक की योजना बन सकती है. खर्चे बढ़ेंगे, पर जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे. घर में कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या सज्जा-संबंधी गतिविधियों का योग है. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के अवसर भी मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बस 8 दिन का इंतजार फिर धन से भर जाएगा 4 राशि वालों का घर, पार्टनर भी लुटाएगा प्‍यार, शुक्र का गोचर बेहद शुभ

वृष राशि

आज लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम और ध्यान आवश्यक होगा. किसी नए मित्र से संबंध बन सकते हैं और पड़ोसियों के साथ मेलजोल बेहतर होगा. किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर किसी उत्सव में शामिल होने का अवसर बन सकता है. वाहन चलाते समय सतर्क रहें, दुर्घटना की संभावना बनी हुई है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी या अनावश्यक भोजन से परहेज करें. पुराने मित्र से अप्रत्याशित संपर्क हो सकता है.

मिथुन राशि

आज का दिन कठिन संघर्ष और थकान से भरा रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में आपकी हिम्मत काम आएगी और सफलता के लिए लगातार मेहनत करनी होगी. धैर्य बनाए रखना आवश्यक है. धन की प्राप्ति कठिन परिश्रम से ही संभव होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और संतान श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होगी.

कर्क राशि

आज आपके परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में सम्मिलित होंगे. आर्थिक पक्ष संतोषजनक रहेगा. आपके व्यवहार और वाणी से परिवारजन प्रसन्न होंगे और आप दूसरों का मन मोहने में सक्षम रहेंगे. खरीद-फरोख्त या बाहर जाने की योजना स्थगित रह सकती है. दाहिनी आंख में कुछ समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 2026 के सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण 4 राशि वालों पर लाएंगे संकट, इन तारीखों पर रहें अलर्ट, हर कदम पर लगेगा झटका 

सिंह राशि

आज का दिन व्यय और उदासी का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं. अतः धैर्य बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के लिए चंद्र ग्रह के मंत्र ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का जाप करें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें. प्रेमी/प्रेमिका के साथ समय बिताना आज शुभ रहेगा.

कन्या राशि

आज निवेश के लिए समय अत्यंत शुभ है. कठिन समय में किया गया निवेश लाभकारी साबित होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. घर में अप्रत्याशित मेहमान आने की संभावना है. उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. परंतु अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं है.

तुला राशि

आज का दिन सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए लाभ के अनेक अवसर बन रहे हैं. सट्टे में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. आप आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक और सफलतापूर्ण रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

वृश्चिक राशि

आज धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का योग है. बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता से भर देगा और उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंध के लिए दिन सौभाग्यपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठतम है.

यह भी पढ़ें: यहां हवा में तैरते शिवलिंग को देखकर इस मुगल शासक के उड़ गए थे तोते, लूट-खसोट कर खून से किया था लाल

धनु राशि

आज थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है और कार्यों में रुकावटें आएंगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बायीं टांग में दर्द हो सकता है. भाषा और व्यवहार में संयम रखें, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

मकर राशि

अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे. प्रेमी/प्रेमिका से मिलने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी किसी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति कर सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहायता मिलने के संकेत हैं. बच्चे साहसी और सक्रिय होंगे. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम के लिए अधिक प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

कुंभ राशि

आज स्वास्थ्य थोड़ी ढीली रह सकती है. छुपे शत्रुओं से सावधान रहें. कार्य और योजना को किसी अन्य के साथ साझा न करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है. संभव हो तो उधार लेने या देने से बचें. प्रतियोगी परीक्षा में संघर्ष के बावजूद सफलता प्राप्त होगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें. विरोधी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

मीन राशि

विद्यार्थी अध्ययन में रुचि और मनोयोग बनाए रखेंगे. प्रेमी युगल के लिए दिन सौभाग्यपूर्ण रहेगा. व्यापारी अपने व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सामान्य दिन अनुभव करेंगे. सट्टे में निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा का अनुभव होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी