/Aaj Ka Rashifal: निराशा को हावी न होने दें सिंह राशि के लोग, मकर राशि वाले आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी! पढ़ें राशिफल

आज 6 जून 2026, शनिवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो मध्यरात्रि 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. इसके पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज धनिष्ठा नक्षत्र है. आज सुबह 10 बजकर 5 मिनट तक ऐन्द्र योग रहेगा. आज दोपहर 2 बजकर 2 मिनट तक गर करण रहेगा. इसके बाद वणिज करण प्रारंभ होगा. आज शाम 7 बजकर 4 मिनट से पंचक प्रारंभ हो रहा है. आज की तिथि योग और नक्षत्र की स्थितियों को देखते हुए आइए जानें 12 राशियों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. यहां हम पूरा दैनिक राशिफल जानेंगे.
मेष राशि वालों, भूमि अथवा वाहन की खरीद-फरोख्त के योग बन रहे हैं. किसी पारिवारिक समस्या का समाधान भी मिलेगा. पारिवारिक गतिविधियों को सार्वजनिक न करें और विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें. कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे तथा पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और कोई मनोरंजक कार्यक्रम भी बन सकता है. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं.
• पॉजिटिव: भूमि अथवा वाहन की खरीद-फरोख्त हो सकती है. किसी पारिवारिक समस्या का भी निदान होगा.
• नेगेटिव: पारिवारिक गतिविधियां सार्वजनिक ना करें. विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें.
• व्यवसाय: कारोबार में कुछ नए मौके मिलेंगे. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाकर रखें.
• लव: पारिवारिक व्यवस्था अच्छी रहेगी और कोई मनोरंजक कार्यक्रम भी बन सकता है.
• स्वास्थ्य: घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
• उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं.
• भाग्यशाली रंग: पीला | भाग्यशाली अंक: 2
वृष राशि वालों, नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा. कार्य के सिलसिले में यात्रा भी संभव है. प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय में सावधानी रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें. किसी नए काम की शुरुआत आज टालना बेहतर रहेगा. अपने संपर्कों का विस्तार करें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी. थकान और सुस्ती परेशान कर सकती है, इसलिए तनाव से बचें. शिवालय में सुगंधित जल से अभिषेक करें.
• पॉजिटिव: नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा. कार्य के सिलसिले में यात्रा भी हो सकती है.
• नेगेटिव: प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय करते समय सावधानी बरतें. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से ज्यादा मेल-मिलाप ना रखें.
• व्यवसाय: किसी भी नए काम की शुरुआत आज स्थगित ही रखें. अपने संपर्कों का विस्तार करें.
• लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में भी गहनता आएगी.
• स्वास्थ्य: थकान और सुस्ती हावी रहेंगे. तनाव जैसी स्थिति से बचना जरूरी है.
• उपाय: शिवालय पर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
• भाग्यशाली रंग: लाल | भाग्यशाली अंक: 5
मिथुन राशि वालों, आज कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है. घर में रिश्तेदारों के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी भी गैर कानूनी कार्य से दूर रहें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकता है और नौकरी में अधिकार बढ़ने के संकेत हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा तथा प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं.
• पॉजिटिव: आज कोई विवादित मामला सुलझ जाएगा. घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है.
• नेगेटिव: किसी गैर कानूनी काम में ना उलझें. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.
• व्यवसाय: व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है. नौकरी में कोई अथॉरिटी मिल सकती है.
• लव: परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा. युवाओं के प्रेम संबंध स्वस्थ रहेंगे.
• स्वास्थ्य: थकान को हावी ना होने दें. स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा.
• उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं.
• भाग्यशाली रंग: केसरिया | भाग्यशाली अंक: 5
कर्क राशि वालों, आपके संपर्क आज लाभ का कारण बनेंगे. घर में सुधार और सजावट से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे. बातचीत में संयम रखें और बड़ों का सम्मान करें. व्यवसाय में व्यवस्था बनी रहेगी और नौकरीपेशा लोगों को उपलब्धि मिल सकती है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान दें. सुबह मंदिर जाकर देव दर्शन करें.
• पॉजिटिव: संपर्कों से फायदा होगा और घर में सुधार संबंधी योजनाएं क्रियान्वित होंगी.
• नेगेटिव: वार्तालाप में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. बड़े-बुजुर्गों का अनादर न करें.
• व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को उपलब्धि मिल सकती है.
• लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखें.
• स्वास्थ्य: गलत खानपान के कारण पेट खराब रह सकता है.
• उपाय: प्रातःकाल नंगे पैर मंदिर जाएं और देव दर्शन करें.
• भाग्यशाली रंग: पीला | भाग्यशाली अंक: 9
सिंह राशि वालों, आज सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का वातावरण बनेगा. बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. व्यवसाय में बड़ा निवेश टालें तथा नौकरी में विवादों से दूर रहें. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा.
• पॉजिटिव: किसी सरकारी समस्या से राहत मिलेगी. नन्हे मेहमान के आगमन की शुभ सूचना मिल सकती है.
• नेगेटिव: बढ़ते खर्च परेशान करेंगे. निराशा और अवसाद को हावी न होने दें.
• व्यवसाय: व्यवसाय में बड़ा निवेश करने से बचें. नौकरी में विवादों से दूरी रखें.
• लव: प्रेम प्रसंगों में समय और धन की बर्बादी हो सकती है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.
• स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है.
• उपाय: श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
• भाग्यशाली रंग: ऑरेंज | भाग्यशाली अंक: 6
कन्या राशि वालों, आज आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. व्यवसाय में चुनौतियां रहेंगी लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.
• नेगेटिव: आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकता है. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें.
• व्यवसाय: व्यवसाय में कुछ समस्याएं रहेंगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है.
• लव: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. विवाहेतर संबंधों से दूरी रखें.
• स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे.
• उपाय: शांत चित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करें.
• भाग्यशाली रंग: सफेद | भाग्यशाली अंक: 1
तुला राशि वालों, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होंगी. हालांकि, बनते हुए कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप न करें. विदेशी कंपनियों में नौकरी के इच्छुक लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त करें.
• पॉजिटिव: आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उससे कुछ खास जानकारियां भी मिलेंगी.
• नेगेटिव: आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं. पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें.
• व्यवसाय: विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है.
• लव: पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे. प्रेम संबंध अपयश का कारण बन सकते हैं.
• स्वास्थ्य: दिनचर्या में लापरवाही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.
• उपाय: घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार दें.
• भाग्यशाली रंग: केसरिया | भाग्यशाली अंक: 3
वृश्चिक राशि वालों, आपकी बनाई हुई कोई योजना आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है. प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभ दिला सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही बाधाओं के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर बड़े बदलाव करने से बचें और आर्थिक लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें. जीवनसाथी के साथ बातचीत आपको किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान दे सकती है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा.
• पॉजिटिव: आज आपकी कोई योजना क्रियान्वित हो जाएगी. खास लोगों के साथ लाभदायक संपर्क बनेंगे.
• नेगेटिव: सामाजिक गतिविधियों में योगदान दें. विद्यार्थी पढ़ाई में व्यवधान के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं.
• व्यवसाय: कार्यस्थल पर किसी बड़े परिवर्तन के लिए समय अनुकूल नहीं है. लेन-देन में पक्के बिल का ही प्रयोग करें.
• लव: जीवनसाथी के साथ विचार-विमर्श से किसी समस्या का समाधान मिलेगा.
• स्वास्थ्य: घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
• उपाय: किसी भी शुभ कार्य से पहले घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लें.
• भाग्यशाली रंग: गुलाबी | भाग्यशाली अंक: 1
धनु राशि वालों, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखेंगे तो सफलता की संभावना और बढ़ जाएगी. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा. कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें. व्यवसायिक निर्णय स्वयं लेना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. किसी धर्मस्थल में सेवा कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा.
• पॉजिटिव: अपनी खास गतिविधियों को गुप्त रखने से आशातीत सफलता मिलेगी. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा.
• नेगेटिव: कुछ लोग आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं. बच्चों को बात-बात पर डांटना उचित नहीं होगा.
• व्यवसाय: व्यवसायिक फैसले स्वयं लें. मार्केटिंग संबंधी कार्यों को फिलहाल स्थगित रखें. नौकरी में लक्ष्य प्राप्त होगा.
• लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. शॉपिंग और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा.
• स्वास्थ्य: वायु विकार और जोड़ों के दर्द की समस्या रह सकती है.
• उपाय: किसी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
• भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 7
मकर राशि वालों, आज पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का होगा. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखें और मित्रों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. कार्यक्षेत्र में सभी काम अपनी निगरानी में करवाएं. परिवार के सहयोग से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा. शिव-पार्वती का ध्यान करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: पारिवारिक जिम्मेदारियों से राहत मिलेगी. प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलेगा.
• नेगेटिव: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. किसी मित्र की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है.
• व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सभी काम अपनी देखरेख में करवाएं. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
• लव: परिवारजनों के सहयोग से समस्याओं का समाधान मिलेगा. आपसी संबंधों में निकटता बढ़ेगी.
• स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
• उपाय: शिव-पार्वती का ध्यान करें और कुछ समय मंत्र जाप करें.
• भाग्यशाली रंग: सफेद | भाग्यशाली अंक: 2
कुंभ राशि वालों, रुकी हुई आय का कोई स्रोत फिर से शुरू हो सकता है. घर के रखरखाव और सुधार से जुड़ी योजनाएं बनेंगी. मित्रों के साथ विवाद की संभावना है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यवसाय में लाभ के योग हैं और नई योजनाओं को लागू करने के लिए समय अनुकूल है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मां दुर्गा के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें.
• पॉजिटिव: आय का कोई रुका हुआ साधन शुरू होगा. घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी.
• नेगेटिव: किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है. गैर कानूनी गतिविधियों से दूरी बनाए रखें.
• व्यवसाय: खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा. नई योजना लागू करने का उत्तम समय है.
• लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. युवाओं की मित्रता और गहरी होगी.
• स्वास्थ्य: नजला और कफ की समस्या बढ़ सकती है.
• उपाय: मां दुर्गा के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें.
• भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 6
मीन राशि वालों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियां लेकर आया है. किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है. जल्दबाजी और लापरवाही से लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी, विशेषकर लोहे और उद्योग से जुड़े कार्यों में. परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. नियमित योग और व्यायाम आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे. गुरु मंत्र का जाप करें और यथासंभव फलाहार करें.
• पॉजिटिव: विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में सफलता मिलेगी. धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.
• नेगेटिव: जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं. महिलाएं अपने मान-सम्मान के प्रति सजग रहें.
• व्यवसाय: लोहे और कारखानों से जुड़े व्यवसाय में लाभ मिलेगा. सरकारी नौकरी वालों को अनुचित कार्यों से बचना चाहिए.
• लव: दांपत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं. परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो सकते हैं.
• स्वास्थ्य: योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.
• उपाय: यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप करें और फलाहार करें.
• भाग्यशाली रंग: हरा | भाग्यशाली अंक: 9
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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