Aaj Ka Rashifal: अगले सप्ताह ये 5 राशियां अपनी सेहत का रखें खास ख्याल, वरना बढ़ जाएगी मुश्किल; जानें अपना राशिफल

Horoscope Weekly (08 May to 14 May 2023), Saptah Ka Rashifal, Weekly Horoscope: यह सप्ताह कन्या राशि के लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारियों को साझा करना उचित रहेगा, ऐसा करने से सफलता आसानी से पा सकेंगे वहीं मीन राशि के कारोबारी पूंजी का अधिक निवेश कर व्यापार को बढ़ाएं और इस तरह से उनकी आय भी बढ़ेगी.

मेष - इस राशि के नौकरी करने वाले लोगों को परेशानी होने पर ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी से सहायता मिल सकती है. बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरह की नोक झोक से बचना चाहिए नहीं तो व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है. इस सप्ताह युवा बीते हुए कल में जा सकते हैं, पुरानी बातों को याद करके आप भावुक भी हो सकते हैं. नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से पारिवारिक मामलों में आपको उचित निर्णय लेने में बाधा आ सकती है. स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अगर किसी रोग का पहले से इलाज चल रहा है तो दवा नियमित लेते रहें. वृष - ग्रहों की स्थिति वृष राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगी जिसके बल पर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे. कारोबारियों को बहुत अधिक मात्रा में माल को डंप नहीं करना चाहिए अन्यथा आने वाले समय में निराशा हाथ लग सकती है. युवा मित्रों की बातों को गंभीरता से समझें, उनकी बातों को अनदेखा करना ठीक नहीं रहेगा. ग्रहों की नकारात्मक स्थिति जिम्मेदारियों को बोझ महसूस करा सकती हैं किंतु परेशान न हों. मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को अलर्ट हो जाना चाहिए, लगातार ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है. मिथुन - इस राशि के लोगों को किसी भी अवसर को स्वीकार करने के पहले उसका अच्छी तरह से आकलन कर लेना चाहिए. इस सप्ताह संवाद और सूझबूझ से बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे, इससे बिजनेस और भी तेजी से बढ़ेगा. लव रिलेशन में चल रहे युवा संबंधों को नई और पक्की पहचान देने के लिए शादी के बंधन में बंध सकते हैं. यदि कहीं बाहर जाना है तो घर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही सौंपे. छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना ठीक नहीं इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. कर्क - कर्क राशि के लोगों को अपने कार्यस्थल में स्वार्थी प्रवृत्ति के वरिष्ठ सहकर्मियों से सचेत रहना होगा. कारोबारियों को अपनी साख पर पकड़ बनाए रखने के साथ ही लाभ को कायम रखने का प्रयास करते रहना चाहिए. युवाओं को भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा, कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लें. परिवार और संतान के जीवन में आपकी अहम भूमिका रहेगी, अपनी इस भूमिका का निर्वहन ठीक से करें. काम की अधिकता और पर्याप्त आराम न कर पाने के कारण अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बना कर रहें. सिंह - इस राशि के लोग इस सप्ताह अपने कार्यस्थल पर कार्य के माध्यम से अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने में सफल रहेंगे. कारोबारियों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजय मिलना तो तय ही है, उन लक्ष्यों को भी पा सकेंगे जो वास्तव में कठिन हैं. युवाओं को संपन्नता के अहंकार से बचना होगा, संपन्न होना तो अच्छा है किंतु इससे परमार्थ के कार्य करें. अभिभावक बच्चों के विवाद में जरूरत होने पर ही बोलें, कुछ का निपटारा उन्हें ही करने दें तो बेहतर रहेगा. इस सप्ताह आपका मुख्य ध्येय स्वास्थ्य लाभ का ही होना चाहिए, ऐसे में दिनचर्या ठीक रखें और फिजिकली फिट रहें. कन्या - कन्या राशि के लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारियों को साझा करना उचित रहेगा, ऐसा करने से सफलता आसानी से पा सकेंगे. फुटकर कारोबारी अचानक ही अधिक लाभ पाने का लोभ न पालें नहीं तो इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा. युवा कब तक अतीत से चिपके रहेंगे, अतीत को पीछे छोड़ कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं तभी तो आगे बढ़ेंगे. जमीन या मकान को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, यह निर्णय भविष्य को देखते हुए लेना चाहिए. सरवाइकल या हड़्डी के रोग हैं तो किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में योग ध्यान का अभ्यास करें, लाभ होगा. तुला - इस राशि के लोगों को व्यर्थ की चिंता करने से बचना चाहिए अपना पूरा फोकस काम पर रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा. कारोबारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए थोड़ा ठहरना होगा, कुछ समय के बाद हालात सुधरेंगे तब नया व्यापार शुरू करें. युवा दूसरों के प्रति सहृदयता रखें लेकिन स्वयं के प्रति भी निष्ठावान होना आवश्यक है. परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा, इससे परिवार संबंधी कार्य आसानी से बनते हुए चले जाएंगे. सेहत के मामले जो रोग अभी चल रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा लेकिन लंबे और गंभीर रोगों के मामले में लापरवाही न करें. वृश्चिक - वृश्चिक राशि के मीडिया, पुलिस, चिकित्सा विभाग और अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना होगा. व्यापारियों को पुराना धन मिलने की संभावना है, जिसे वह लगभग भूल सा गए थे. इस सप्ताह युवाओं को वाणी पर संयम रखना जरूरी है, तो वहीं सामने वाले की पूरी बात सुने बिना अपनी प्रतिक्रिया न ही दें तो बेहतर रहेगा. परिवार के नियमों का पालन करें और अपने से छोटों को भी इन नियमों का पालन करने की सीख भी दें. यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो क्रोध बिल्कुल भी न करें, क्रोध करने से आपकी बीपी और भी बढ़ जाएगा. धनु - इस राशि के लोग इस सप्ताह अपने सहकर्मियों के साथ कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन गैप न होने दें. इस सप्ताह आपको पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रस्ताव मिल सकता है, नियम शर्तों पर गौर करने के बाद कदम बढ़ाएं. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतर मौके बनते नजर आ रहे हैं, बस आप अपने को तैयार रखें. यदि आप किसी खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं तो वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन का आपको लाभ मिलेगा. यदि आपने अपने शरीर में किसी अंग की सर्जरी कराई है तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं इसलिए डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें. मकर - मकर राशि के सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग अपना फोकस बढ़ा कर बिछड़े हुए कार्य से निदान पा सकते हैं. कारोबारियों को कार्य के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ सकता है इसलिए सप्ताह की शुरुआत से ही तैयारी कर लें. इस सप्ताह युवा गंभीर विषयों को समझने का प्रयास करें, वहीं अपने टैलेंट को दूसरों के सामने ठीक से पेश भी करें. घर में बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, इन्हें किसी एक पर न डालें बल्कि सब लोग मिल कर निपटाएं तो सुगमता रहेगी. सेहत के मामले में थोड़ी खराबी आ सकती है इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए. कुंभ - इस राशि के लोगों के लिए ऑफिस का माहौल इस सप्ताह अनुकूल रहने वाला है. कारोबार में नयी पहल करने का प्रयास करने वालों को सफलता हाथ लगेगी, इससे आपको बेहद खुशी प्राप्त होगी. युवा तैश में आकर विवादित मामलों में न पड़ें अन्यथा किसी तरह की कानूनी कार्यवाही की चपेट में आ सकते हैं. बड़े बुजुर्गों की सलाह के मुताबिक काम करते रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार के बड़ों का मार्गदर्शन लेते रहें. पहले से बीमार चल रहे लोग अलर्ट रहें, लापरवाही की तो मामला फिर से पलट सकता है इसलिए दवा के साथ परहेज जारी रखें. मीन - मीन राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ अच्छी ट्यूनिंग रखनी होगी. कारोबारी पूंजी का अधिक निवेश कर व्यापार को बढ़ाएं और इस तरह से उनकी आय भी बढ़ेगी. युवा घर से किसी भी काम के लिए निकलें लेकिन घर पर अपनी मां के पैर छूकर ही निकलें, यदि माता जी संसार में नहीं हैं तो उनके चित्र के सामने हाथ जोड़ कर जाएं. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला न करें. सभी पहलुओं पर अपने निजी विचार को सही मानते हुए ही निर्णय करें. यदि आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो भी आपको योग व्यायाम करना अधिक जरूरी है.