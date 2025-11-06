Aaj Ka Rashifal 6 November 2025: कर्क वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, धन पाएंगे तुला के जातक! पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 6 November 2025, Horoscope Today: चंद्रमा वृषभ राशि में 11:47 बजे से प्रवेश करेंगे। आज चंद्रमा का गोचर स्थिरता, धन संचय और भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि का सूचक है। भावनाओं में स्थिरता रहेगी तथा आर्थिक दृष्टि से यह दिन मजबूत रहने की संभावना है।

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए संग्रह एवं निवेश का दिन है। यदि आप किसी संपत्ति या नए घर में निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ है। पारिवारिक वातावरण में हर्ष का माहौल रहेगा। आपकी वाणी दूसरों को आकर्षित करेगी। चंद्रमा के वृष में गोचर से धन लाभ और मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

वृषभ राशि

आज का दिन पूर्णता और संतोष लेकर आएगा। विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन में सफलता पाएंगे। व्यवसायी वर्ग आत्मविश्वास से अपने कार्य करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के आपके ही राशि में आगमन से आत्मबल में वृद्धि होगी। परिवार और संबंधों मंन सौहार्द बना रहेगा। शाम का समय परिवार संग बिताएं।

मिथुन राशि

आज आपकी आर्थिक स्थिति में अस्थिरता रह सकती है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर से मन थोड़ा विचलित रहेगा। कोई यात्रा योजनानुसार नहीं हो पाएगी। धैर्य रखें - दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी।

कर्क राशि

आज आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। समाज में सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के लाभ भाव में गोचर से आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उन्नति के संकेत हैं। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। निवेश के लिए भी शुभ समय है।

सिंह राशि

आज कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। चंद्रमा के दशम भाव में गोचर से कार्य क्षेत्र में प्रगति और सम्मान की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से हर्ष का वातावरण रहेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सायंकाल धर्म या समाज सेवा में मन लगेगा।

कन्या राशि

आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा। विद्यार्थी मनोयोग से अध्ययन में सफलता पाएंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। चंद्रमा के नवम भाव में गोचर से लंबी दूरी की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सट्टे या निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशि

आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से गुप्त स्रोतों से धन की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। भावनात्मक निर्णयों से बचें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा के सप्तम भाव में गोचर से जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें कृ गुप्त रोगों से सावधानी आवश्यक है।

धनु राशि

आज के दिन आपको परिश्रम के अनुरूप फल मिलेगा। चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। किसी रोग या थकावट की संभावना है कृ आराम का ध्यान रखें।

मकर राशि

आज चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर से प्रेम और सृजनशीलता बढ़ेगी। विद्यार्थी उच्च अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यापारी नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। शाम का समय मनोरंजन या परिवार संग आनंद में व्यतीत होगा।

कुंभ राशि

आज का दिन परिवारिक सुख और स्थिरता लेकर आएगा। चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर से गृह निर्माण या संपत्ति से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। गुप्त रूप से धन लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी।

मीन राशि

आज चंद्रमा के तृतीय भाव में गोचर से पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेमी युगलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। मनोबल मजबूत रखें।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

