Aaj Ka Rashifal 7 february 2026 : आज यशोदा जयंती है, जो कि फाल्‍गुन कृष्‍ण षष्‍ठी को मनाई जाती है. वहीं चंद्रमा गोचर करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. लिहाजा धार्मिक और ज्‍योतिषीय दोनों नजर से 7 फरवरी 2026, शनिवार का दिन विशेष है. जानिए दैनिक राशिफल के अनुसार मेष से मीन राशि का राशिफल.

मेष से मीन राशि का आज का राशिफल 7 फरवरी 2026

मेष

आज आपकी कार्यशैली में तेजी आएगी और प्रोफेशन से जुड़ा कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है. करियर में अवसर है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है. धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी, पर गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार और समाज में आपकी राय सुनी जाएगी. संतान से जुड़ी कोई बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. स्वास्थ्य में सिर या आंखों से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है. यात्रा लाभकारी रहेगी.

वृष

दिन भरोसे और स्थिरता का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में अपनापन और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा. समाज में आपकी छवि सकारात्मक बनेगी. संतान की प्रगति से मन खुश होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन आराम का ध्यान रखें.

मिथुन

आज आपका मन कई दिशाओं में दौड़ेगा. प्रोफेशन में नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें लागू करने में समय लगेगा. धन के मामले में अचानक खर्च सामने आ सकता है. प्रेम जीवन में बातचीत से दूरी कम होगी. परिवार में किसी युवा सदस्य को लेकर चिंता रह सकती है. समाज से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी. नींद की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. छोटी यात्रा संभव है.

कर्क

दिन भावनात्मक मजबूती देगा. करियर में शांत रहकर काम करने से फायदा होगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में विश्वास और सुरक्षा का भाव बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. समाज में आपकी संवेदनशीलता सराही जाएगी. संतान का साथ खुशी देगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है. यात्रा सीमित रखें.

सिंह

आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. करियर में सुधार के संकेत हैं. धन से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर होगी. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. परिवार और समाज में आपकी भूमिका मजबूत होगी. संतान की किसी उपलब्धि पर गर्व होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

कन्या

दिन अनुशासन और व्यवस्था का है. प्रोफेशन में नियमों का पालन लाभ देगा. धन के मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में अपेक्षाएं कम रखना ही बेहतर रहेगा. परिवार में जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. समाज में आपकी मेहनत दिखेगी. संतान को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी. पाचन या तनाव से जुड़ी परेशानी संभव है. यात्रा सामान्य रहेगी.

तुला

आज सहयोग से काम बनेंगे. करियर में टीमवर्क का फायदा मिलेगा. धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. परिवार में किसी शुभ विषय पर चर्चा हो सकती है. समाज में मेलजोल बढ़ेगा. संतान से जुड़ी खुशी मिल सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. यात्रा के अच्छे अनुभव मिलेंगे.

वृश्चिक

दिन भीतर की ताकत को पहचानने का है. प्रोफेशन में चुनौती आएगी, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. धन स्थिर रहेगा. प्रेम जीवन में गहराई और ईमानदारी बढ़ेगी. परिवार में पुराने मुद्दे सुलझने की दिशा में जाएंगे. समाज में आपकी गंभीर सोच प्रभाव डालेगी. संतान को लेकर सतर्क रहें. मानसिक तनाव से बचें. यात्रा सोच-समझकर करें.

धनु

आज सकारात्मक सोच आपके लिए रास्ते खोलेगी. करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है. धन के मामले में संतुलन जरूरी है. प्रेम जीवन में साफ बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी. परिवार और समाज से सहयोग मिलेगा. संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा या शिक्षा से जुड़ा लाभ संभव है.

मकर

दिन जिम्मेदारियों का है, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे. प्रोफेशन में भरोसा बढ़ेगा. धन से जुड़े निर्णय भविष्य को प्रभावित करेंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार और समाज में आपकी सलाह महत्वपूर्ण होगी. संतान को लेकर निर्णय सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है. यात्रा सीमित रखें.

कुंभ

आज बदलाव का दिन है. करियर में नई सोच अपनानी पड़ेगी. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में भ्रम या दूरी महसूस हो सकती है. परिवार का सहयोग आपको मजबूती देगा. समाज से जुड़े कामों में सक्रियता रहेगी. संतान के व्यवहार पर ध्यान दें. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है. मित्रों के साथ यात्रा का योग है.

मीन

दिन भावनात्मक और रचनात्मक रहेगा. प्रोफेशन में आपकी कल्पनाशक्ति काम आएगी. धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी. प्रेम जीवन में अपनापन और समझ बढ़ेगी. परिवार और समाज का साथ मिलेगा. संतान के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रकृति या जल से जुड़ी यात्रा मन को शांति देगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)