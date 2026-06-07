/Aaj Ka Rashifal: कर्क वालों का आर्थिक पक्ष होगा मजबूत, गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहें सिंह राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

दैनिक राशिफल 7 जून 2027: आज 7 जून 2026, रविवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. जो मध्यरात्रि 3 बजकर 25 मिनट तक रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज शतभिषा नक्षत्र है. वैधृति योग सुबह 10 बजकर 2 मिनट तक रहेगा और फिर विष्कुंभ योग होगा. विष्टि करण दोपहर 3 बजकर 4 मिनट तक रहेगा और फिर बव करण होगा. आज भी पंचक है. सभी योग नक्षत्र और करण आदि के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये हम आज का राशिफल की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.
मेष राशि वालों, भविष्य को लेकर जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे, उसके साकार होने के संकेत मिल रहे हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें और फिलहाल नए निवेश से बचें. व्यवसाय में नई शुरुआत के अवसर बनेंगे तथा नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल रखना होगा. घर में मेहमानों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा. वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.
• पॉजिटिव: भविष्य को लेकर कोई सपना साकार होने वाला है. रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है.
• नेगेटिव: विवादित मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें. निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.
• व्यवसाय: व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत होगी. नौकरीपेशा लोग अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें.
• लव: घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा.
• स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.
• उपाय: वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें.
• भाग्यशाली रंग: केसरिया | भाग्यशाली अंक: 3
वृष राशि वालों, लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक प्रगति होगी. निजी मामलों में बाहरी लोगों की दखलअंदाजी से बचें और बच्चों को सही दिशा देने का प्रयास करें. पब्लिक डीलिंग तथा मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. नियमित योग और मेडिटेशन आपको बेहतर ऊर्जा प्रदान करेंगे.
• पॉजिटिव: रुके हुए कार्य पूरे होंगे. प्रॉपर्टी संबंधी गतिविधियां भी आगे बढ़ेंगी.
• नेगेटिव: बाहरी लोगों का हस्तक्षेप निजी जीवन में न होने दें. बच्चों का मार्गदर्शन करें.
• व्यवसाय: पब्लिक डीलिंग के कार्यों में सफलता मिलेगी. लेनदेन में पक्के बिल का प्रयोग करें.
• लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी.
• स्वास्थ्य: व्यायाम और मेडिटेशन लाभदायक रहेंगे.
• उपाय: नवग्रह मंत्र का यथाशक्ति जाप करें.
• भाग्यशाली रंग: गुलाबी | भाग्यशाली अंक: 6
मिथुन राशि वालों, आज किसी पुरानी चिंता से राहत मिलने के योग हैं. भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे. अनावश्यक यात्राओं से बचें और अपनी कार्यक्षमता को कमजोर न होने दें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. परिवार और प्रेम जीवन दोनों में संतुलन बना रहेगा. भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगी.
• पॉजिटिव: लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर होगी. भाइयों से संबंध मधुर रहेंगे.
• नेगेटिव: व्यर्थ की यात्राओं से बचें. अपनी कार्यक्षमता में कमी न आने दें.
• व्यवसाय: लेनदेन में सावधानी बरतें. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बढ़ सकता है.
• लव: घर में सामंजस्य रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिल सकता है.
• स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी.
• उपाय: शिव उपासना करें और शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करें.
• भाग्यशाली रंग: आसमानी | भाग्यशाली अंक: 2
कर्क राशि वालों, परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा. हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है. आज किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाने में कठिनाई हो. व्यवसाय में लाभ के योग हैं, विशेषकर फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए. परिवार के साथ यात्रा या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है. गणपति जी का स्मरण आपके लिए विशेष मंगलकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
• नेगेटिव: गुस्से पर नियंत्रण रखें. किसी से बड़ा वादा करने से बचें.
• व्यवसाय: फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ होगा. प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना जरूरी है.
• लव: परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.
• स्वास्थ्य: जोखिम भरे कार्यों से बचें, चोट लगने की आशंका है.
• उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें.
• भाग्यशाली रंग: जामुनी | भाग्यशाली अंक: 4
सिंह राशि वालों, आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आय का कोई रुका हुआ स्रोत फिर से शुरू हो सकता है. किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. व्यवसाय में गति आएगी और नौकरीपेशा लोगों को समय पर अपने कार्य पूरे करने होंगे. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: रुका हुआ आय का स्रोत शुरू हो सकता है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
• नेगेटिव: गैरकानूनी कार्यों से दूरी रखें. विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें.
• व्यवसाय: कार्य प्रणाली में गति आएगी. ऑफिस के काम समय पर पूरे करें.
• लव: घर में अनुशासन बनाए रखें. अनावश्यक प्रेम संबंधों से दूरी रखें.
• स्वास्थ्य: तनाव का असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है.
• उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें.
• भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 8
कन्या राशि वालों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सफलता का मार्ग खोल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक अवसर बन रहे हैं. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. व्यवसायिक समस्याओं में सुधार आएगा, हालांकि नौकरीपेशा लोगों को लक्ष्य पूरा करने में मेहनत करनी पड़ेगी. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. बहन-बेटियों का सम्मान और सहयोग आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
• पॉजिटिव: अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है.
• नेगेटिव: भावुक होकर निर्णय न लें. आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखें.
• व्यवसाय: कारोबारी समस्याएं दूर होंगी. नौकरी में लक्ष्य पूरा करने का दबाव रहेगा.
• लव: परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम प्रसंगों से दूरी रखना बेहतर रहेगा.
• स्वास्थ्य: मौसम और प्रदूषण से बचाव रखें.
• उपाय: बहन-बेटियों को उपहार दें.
• भाग्यशाली रंग: केसरिया | भाग्यशाली अंक: 1
तुला राशि वालों, आज सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और किसी मित्र की सहायता करके आपको विशेष संतोष मिलेगा. बच्चों की समस्याओं को नजरअंदाज न करें और उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें. आर्थिक लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें. ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल माध्यमों से जुड़े लोगों के लिए समय लाभदायक है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें.
• पॉजिटिव: सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा. किसी मित्र की मदद करके खुशी मिलेगी.
• नेगेटिव: बच्चों की समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाने में सहयोग करें. लेन-देन में सावधानी रखें.
• व्यवसाय: ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय अच्छा लाभ कमा सकते हैं. नौकरी में पब्लिक डीलिंग के दौरान सतर्क रहें.
• लव: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में कुछ दूरी या गलतफहमी आ सकती है.
• स्वास्थ्य: एसिडिटी और जलन की समस्या बढ़ सकती है.
• उपाय: मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें.
• भाग्यशाली रंग: बादामी | भाग्यशाली अंक: 2
वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक स्तर पर चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन उपलब्धियों वाला रह सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वरिष्ठ लोगों के सम्मान में कोई कमी न आने दें. व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे और नौकरीपेशा लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. हालांकि गुस्सा और आवेश आपके संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ समय आत्मचिंतन में अवश्य बिताएं.
• पॉजिटिव: पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं.
• नेगेटिव: अभद्र भाषा का प्रयोग न करें. वरिष्ठ लोगों का सम्मान बनाए रखें.
• व्यवसाय: कारोबारी महिलाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में भी लक्ष्य पूरा होने की संभावना है.
• लव: गुस्से और आवेश की वजह से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है.
• स्वास्थ्य: व्यवस्थित और संयमित दिनचर्या रखें.
• उपाय: कुछ समय एकांत में बैठकर मनन-चिंतन करें.
• भाग्यशाली रंग: हरा | भाग्यशाली अंक: 5
धनु राशि वालों, निवेश संबंधी योजनाओं में सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिल सकता है. आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. लेकिन निर्णय लेने में देरी या आलस्य आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. नए व्यवसाय की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. किसी प्रिय मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त विश्राम लेना आवश्यक है. शिवजी का अभिषेक आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.
• पॉजिटिव: किसी पॉलिसी या निवेश योजना में धन लगाना लाभदायक रहेगा. कार्य क्षमता में वृद्धि होगी.
• नेगेटिव: सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है. आलस्य अवसर छीन सकता है.
• व्यवसाय: किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट क्षेत्र में मंदी रह सकती है.
• लव: किसी खास मित्र से मुलाकात होगी. मन प्रसन्न रहेगा.
• स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है.
• उपाय: शिवालय जाकर केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें.
• भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 7
मकर राशि वालों, आज जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा. हालांकि आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचें. व्यवसाय में सुधार होगा तथा कोई महत्वपूर्ण डील भी फाइनल हो सकती है. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. कुछ समय आत्ममंथन में बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: किसी भी जिम्मेदारी को आसानी से निभा लेंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.
• नेगेटिव: आज किसी भी प्रकार के लेन-देन से बचें. ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकता है.
• व्यवसाय: कार्य प्रणाली में सुधार आएगा. किसी बड़ी डील के बनने की संभावना है.
• लव: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में कुछ दूरी आ सकती है.
• स्वास्थ्य: महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता है.
• उपाय: किसी धर्मस्थल में जाकर आत्मचिंतन करें.
• भाग्यशाली रंग: पीला | भाग्यशाली अंक: 9
कुंभ राशि वालों, अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी निजी समस्या का समाधान भी सामने आ सकता है. युवाओं को जल्दबाजी और लापरवाही से बचना होगा. व्यवसाय में साझेदारी संबंधी मामलों में धैर्य रखें. नौकरीपेशा लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
• पॉजिटिव: अपने विचारों को कार्यरूप देने का उत्तम समय है. व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान मिलेगा.
• नेगेटिव: युवा वर्ग लापरवाही से नुकसान उठा सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
• व्यवसाय: पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं. नौकरी में यात्रा के योग बन रहे हैं.
• लव: पति-पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है.
• स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा.
• उपाय: श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ करें या सुनें.
• भाग्यशाली रंग: लाल | भाग्यशाली अंक: 1
मीन राशि वालों, लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से राहत मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. अपनी निजी बातों को अधिक लोगों के साथ साझा करने से बचें. व्यवसाय में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और नौकरी में अधिकारियों के साथ विवाद से दूर रहें. परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा. पर्याप्त आराम और नींद लेना आवश्यक होगा. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
• पॉजिटिव: किसी पुरानी समस्या से राहत मिलेगी. वित्तीय मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
• नेगेटिव: आपकी कोई निजी बात सार्वजनिक हो सकती है. गलत मित्रों से दूरी बनाए रखें.
• व्यवसाय: काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. अधिकारियों के साथ टकराव से बचें.
• लव: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. अनावश्यक प्रेम संबंधों से दूरी रखें.
• स्वास्थ्य: अत्यधिक थकान और अनिद्रा परेशान कर सकती है.
• उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें.
• भाग्यशाली रंग: गुलाबी | भाग्यशाली अंक: 3
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)