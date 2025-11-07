Advertisement
Horoscope 7 November 2025: वृष राशि वालों का बढ़ेगा आकर्षण, खिंचे चले आएंगे लोग, पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Rashifal 7 November 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज 7 नवंबर 2025 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्‍या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. जानें आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:20 AM IST
Today Horoscope 7 November 2025, दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 : 7 नवंबर 2025 को पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे. आज का दिन स्थिरता, आत्मविश्वास और भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि का सूचक है. लोग आर्थिक सुरक्षा और जीवन में स्थायित्व की ओर ध्यान देंगे. यह समय मेहनत के साथ-साथ धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का है. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल. 

मेष राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा. आप किसी नए कार्य या योजना की शुरुआत करेंगे. छोटी यात्राएं फलदायी सिद्ध होंगी. चंद्रमा के द्वितीय भाव में गोचर से आर्थिक दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं कृ वाणी में मधुरता बनाए रखें. वाहन संबंधी कार्य आज टालें. शाम तक तनाव कम होगा.

वृषभ राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज चंद्रमा आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मबल, आकर्षण और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता के अवसर मिलेंगे. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. दिन भर प्रसन्नता और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर के कारण आज आपको व्यर्थ के खर्च परेशान कर सकते हैं. घरेलू मामलों में तनाव बढ़ सकता है. वाणी और व्यवहार में संयम रखें. जीवनसाथी से संबंधों में कुछ मतभेद की संभावना है. किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा. स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न करें.

कर्क राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज आपकी आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. चंद्रमा के लाभ भाव में गोचर से आर्थिक प्रगति के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में सुधार होगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. विद्यार्थियों को मित्रों का सहयोग मिलेगा. लंबी यात्रा स्थगित हो सकती है. संपत्ति निवेश से पहले विचार करें. शाम का समय परिवार के साथ आनंद में व्यतीत होगा.

सिंह राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज चंद्रमा के दशम भाव में गोचर से कार्यक्षेत्र में उन्नति और मान-सम्मान मिलेगा. अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यवसाय में विस्तार की संभावना है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. किसी भूमि या संपत्ति संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें.

कन्या राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा. विद्यार्थी उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. प्रेम संबंधों में हल्का तनाव संभव है, लेकिन संवाद से स्थिति सामान्य होगी. चंद्रमा के नवम भाव में गोचर से धार्मिक कार्यों और यात्राओं के योग बनेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में संतोष रहेगा.

तुला राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण वाहन चलाते समय सावधानी रखें. निवेश से बचें, क्योंकि अचानक हानि की संभावना है. किसी पारिवारिक तनाव से मन व्यथित रह सकता है. धैर्य बनाए रखें, स्थितियाँ धीरे-धीरे सुधरेंगी. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा. आत्मसंयम और धैर्य से काम लें.

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज का दिन साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए अनुबंध बन सकते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. चंद्रमा के सप्तम भाव में गोचर से दूसरों की सहायता से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खान-पान में लापरवाही से बचें. दिन के अंत तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

धनु राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज का दिन कार्यक्षेत्र और शिक्षा दोनों में प्रगति के संकेत दे रहा है. चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थी अपने प्रयासों से उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे. समाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने के योग हैं.

मकर राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर से प्रेम, शिक्षा और सृजनशीलता में वृद्धि होगी. संतान से सुखद समाचार मिलेगा. व्यापारी वर्ग को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. मनोरंजन और सृजन से मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर से घर-परिवार में शांति और संतुलन रहेगा. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. भूमि या वाहन से संबंधित लाभ के योग हैं. मित्रों से सहायता प्राप्त होगी. मानसिक संतुलन बनाए रखें - यह दिन घरेलू कार्यों के समाधान के लिए शुभ है.

मीन राशि दैनिक राशिफल 7 नवंबर 2025 

आज चंद्रमा के तृतीय भाव में गोचर से पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. कोई नया कार्य शुरू करने का यह उत्तम समय है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रेमी युगलों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. छोटे लाभ बड़े अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

Rashifal

