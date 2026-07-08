Aaj Ka Rashifal 8 July: अशुभ योग में हो रही दिन की शुरुआत, दोपहर बाद करें जरूरी काम, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 8 July 2026 : आज शनि-चंद्र की युति से बना विष योग सक्रिय रहेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार 8 जुलाई 2026, बुधवार की शाम 4 बजे पंचक और विष योग समाप्त हो जाएंगे. लिहाजा कोई भी शुभ या महत्वपूर्ण काम आज इस समय के बाद ही करें. वहीं आज का समय कुछ राशि वालों के लिए तनाव, बीमारी, धन हानि के योग बन रहे हैं. पढ़ें 8 जुलाई का राशिफल.
आज किसी विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने में आपके अनुभव काम आएंगे. लेकिन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम अभी नहीं मिलेंगे. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में ज्यादा पैसा ना फंसाए. पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग के भावना रखें. आपकी स्वयं की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
आज अचानक ही कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कार्य स्वतः ही बनते जाएंगे. इस समय किसी से भी कोई वादा ना करें, वरना उसे पूरा करने में समस्या रहेगी. इस समय मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय फायदे में रहेंगे. प्रेम प्रसंगों के मामलों से दूर ही रहे तो अच्छा है. पित्त प्रकृति के लोग मौसम के अनुसार अपना खान-पान और दिनचर्या रखें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और सिमरन करें.
कई तरह के गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे. दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने ही निर्णय प्राथमिकता पर रखें. कार्यस्थल पर किसी प्रतिद्वंद्वी की वजह से कर्मचारियों में आपस में कोई फूट पड़ सकती हैं. सावधान रहे, विवाहेतर संबंध आपके लिए मान-हानि का कारण बनेंगे. अपनी दिनचर्या और विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.
उपाय - चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दे.
अगर कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आएगा. किसी भी अनुचित कार्य में रुचि लेना अपमानजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है. किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. पति-पत्नी के बीच चल रहे आपसी मतभेदों का असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. वर्तमान मौसम से बचाव रखना जरूरी है, दिनचर्या सुव्यवस्थित रखें.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बना लेने से आपके कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न हो जाएंगे. कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन अवश्य लें. व्यवसाय में रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य में अधिक ध्यान लगाएं. परिवार में उचित सामंजस्य और प्रेम प्यार बना रहेगा. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखने के लिए प्राणायाम जरूर करें.
उपाय - सूर्य देवता को केसर मिश्रित जल से अर्क दें.
लक्ष्य को हासिल करने का शुभ समय है. आपकी योग्यता खुलकर लोगों के सामने आएगी. आज कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी. व्यवसायिक गतिविधियां कुछ मंद रहेगी, अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं. घर के किसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी में नोकझोंक रह सकती हैं. व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा. वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा खर्चा भी होने की आशंका है. अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा. पारिवारिक व्यवस्था सुखद और व्यवस्थित रहेगी. किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है.
उपाय - पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
अपनी योजनाओं और कार्य प्रणाली को गति देने के लिए स्वतः ही संभावनाएं बनेगी. दूसरों के मामलों में उलझनें और हस्तक्षेप करने से आपका मान-सम्मान प्रभावित हो सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में सोच-समझकर ही निवेश करें, वरना पैसा फंस सकता है. प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. मौसम के अनुकूल दिनचर्या और खान-पान रखने से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करें.
सकारात्मक दृष्टिकोण रखने तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करने से उचित सफलता मिलेगी. बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश ना लगाएं तथा उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखें. व्यापार में मीडिया और एडवर्टाइजमेंट संबंधी कार्य में ज्यादा ध्यान दें. परिजनों के सहयोग से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी. नकारात्मक विचार आपकी मनोस्थिति को विचलित कर सकते हैं.
उपाय - अपने आसपास पेड़-पौधों को जल से सींचे तथा वहां की साफ-सफाई करें.
कोई भी कार्य करने से पहले उसका प्रारूप बनाना आपको किसी भी तरह की गलती होने से बचाएगा. युवा वर्ग सोशल मीडिया और फालतू बातों में ध्यान ना दें. कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत अनुरूप परिणाम पाने के लिए बहुत ही सूझबूझ व दूरदर्शिता रखने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियों की वजह से मानसिक तनाव रहेगा. कमजोरी और थकान जैसी स्थिति से बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनकी सेवा सुश्रुषा में भी कुछ समय अवश्य लगाएं.
किसी विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय का उचित प्रतिबंधन करें. अपने बजट को आवश्यकता अनुसार सीमित करना बहुत जरूरी है. कमीशन, शेयर्स आदि से संबंधित व्यवसाय लाभ की स्थिति में रहेंगे. दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय - योगा, मेडिटेशन के लिए भी समय निकालें. गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी. योजनाओं को क्रियान्वित करने में ज्यादा सोच-विचार ना करें. शेयर बाजार तथा तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधानी बरतें. दांपत्य संबंधों में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाले. अधिक गरिष्ठ व तले-भुने खानपान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा.
उपाय - देवी उपासना करें तथा कन्याओं को कुछ मीठी वस्तुएं खिलाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)