Horoscope Today 8 June 2026 : आज ज्येष्ठ अधिकमास की अष्टमी तिथि है. कर्क राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है. वहीं आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे. सूर्य वृषभ राशि में मौजूद हैं. इन सभी ग्रह दशाओं का कुछ राशि वालों को करियर में बड़ा लाभ हो सकता है. वहीं कुछ राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है. पढ़ें 8 जून 2026 का दैनिक राशिफल.
शुभ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी. अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा. किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा ना करें. युवा वर्ग अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी. नौकरी में अपने लंबित कार्य उच्च अधिकारियों की मदद से पूर्ण हो जायेंगे. पति-पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे. आमोद-प्रमोद में समय व्यतीत होगा. थकान की वजह से शरीर में शिथिलता महसूस होगी. कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- शुभ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी. अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा.
नेगेटिव- किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा ना करें. युवा वर्ग अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करें.
व्यवसाय- कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी. नौकरी में अपने लंबित कार्य उच्च अधिकारियों की मदद से पूर्ण हो जायेंगे.
लव- पति-पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे. आमोद-प्रमोद में समय व्यतीत होगा.
स्वास्थ्य- थकान की वजह से शरीर में शिथिलता महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
अटका हुआ कोई सरकारी कार्य पूर्ण होगा. मीडिया अथवा मार्केटिंग से संबंधित गतिविधियां भी रहेगी. विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को करियर संबंधी कोई परेशानी आ सकती है. दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी. नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे. ऑफिशियल कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी. जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में आपसी भावनाओं की कद्र करें. परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है. जीव-जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
पॉजिटिव- अटका हुआ कोई सरकारी कार्य पूर्ण होगा. मीडिया अथवा मार्केटिंग से संबंधित गतिविधियां भी रहेगी.
नेगेटिव- विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को करियर संबंधी कोई परेशानी आ सकती है. दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी.
व्यवसाय- नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे. ऑफिशियल कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी.
लव- जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में आपसी भावनाओं की कद्र करें.
स्वास्थ्य- परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - जीव-जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
संपर्क के दायरे का विस्तार होगा. किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है. अपने पेपर वर्क में सावधानी बरतें. युवाओं को मेहनत का उचित परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी. कारोबार में चल रही परेशानियां दूर होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. खांसी, जुकाम तथा गले संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही में ना लें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
पॉजिटिव- संपर्क के दायरे का विस्तार होगा. किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है.
नेगेटिव- अपने पेपर वर्क में सावधानी बरतें. युवाओं को मेहनत का उचित परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी.
व्यवसाय- कारोबार में चल रही परेशानियां दूर होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी.
लव- प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी
स्वास्थ्य- खांसी, जुकाम तथा गले संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही में ना लें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
आज आपका कोई विशेष प्रयास सफल होने वाला है. संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिलेगी. गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें तथा कहीं भी आज निवेश न करें. कारोबार में स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें. युवाओं को नौकरी प्राप्ति संबंधी खुशखबरी मिलेगी. परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी. कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन करें तथा प्राणायाम अवश्य करें.
पॉजिटिव - आज आपका कोई विशेष प्रयास सफल होने वाला है. संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिलेगी.
नेगेटिव- गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें तथा कहीं भी आज निवेश न करें.
व्यवसाय- कारोबार में स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें. युवाओं को नौकरी प्राप्ति संबंधी खुशखबरी मिलेगी.
लव- परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.
स्वास्थ्य- कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन करें तथा प्राणायाम अवश्य करें.
किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिलने वाला है. विदेश जाने के लिए आ रहे व्यवधान दूर होंगे. अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें. कारोबार में निश्चित रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है. नौकरी में कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी. घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा. गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
पॉजिटिव- किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिलने वाला है. विदेश जाने के लिए आ रहे व्यवधान दूर होंगे.
नेगेटिव- अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय- कारोबार में निश्चित रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है. नौकरी में कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी.
लव- घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य- गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए व्यवस्थित दिनचर्या रखें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
किसी शुभचिंतक की मदद से कोई रुका हुआ कार्य हल हो जाएगा. फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. समय अनुसार स्वभाव में परिवर्तन लाएं. खर्चों की भी अधिकता रहेगी. कारोबार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी. नौकरी में भी अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा. परिवार में खुशहाली रहेगी. मनोरंजक प्रोग्राम भी बन सकता है. गर्मी की वजह से इंफेक्शन एलर्जी जैसी समस्या रहेगी. जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
पॉजिटिव- किसी शुभचिंतक की मदद से कोई रुका हुआ कार्य हल हो जाएगा. फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा.
नेगेटिव- समय अनुसार स्वभाव में परिवर्तन लाएं. खर्चों की भी अधिकता रहेगी.
व्यवसाय- कारोबार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी. नौकरी में भी अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा.
लव- परिवार में खुशहाली रहेगी. मनोरंजक प्रोग्राम भी बन सकता है.
स्वास्थ्य- गर्मी की वजह से इंफेक्शन एलर्जी जैसी समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
रुके हुए कार्यों में गति आएगी. युवा अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे. विपरीत परिस्थिति बनने पर शांति से समाधान निकालें. आज कहीं निवेश न करें. कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती हैं. नौकरी में क्लाइंट के साथ वाद-विवाद में ना पड़े. आज किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें. ध्यान रखें गुस्से और तनाव का आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.
पॉजिटिव- रुके हुए कार्यों में गति आएगी. युवा अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे.
नेगेटिव- विपरीत परिस्थिति बनने पर शांति से समाधान निकाले. आज कहीं निवेश न करें.
व्यवसाय- कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती हैं. नौकरी में क्लाइंट के साथ वाद-विवाद में ना पड़े.
लव- आज किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें.
स्वास्थ्य- ध्यान रखें गुस्से और तनाव का आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.
मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं. किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा. अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें तथा व्यक्तिगत मामले खुद ही सुलझाएं. मार्केटिंग के कार्यों को आज स्थगित रखें. पार्टनरशिप में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. घर में सुख-शांति रहेगी अविवाहितों के लिए कोई रिश्ता आएगा. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें. सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
पॉजिटिव- मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं. किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव- अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें तथा व्यक्तिगत मामले खुद ही सुलझाएं.
व्यवसाय- मार्केटिंग के कार्यों को आज स्थगित रखें. पार्टनरशिप में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी अविवाहितों के लिए कोई रिश्ता आएगा.
स्वास्थ्य- वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. संपर्कों से भी फायदा होगा. वार्तालाप करते समय असभ्य वाणी का प्रयोग ना करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहे. कारोबार में स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहेगा. नौकरी में प्रमोशन संभव है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें. पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
पॉजिटिव- आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. संपर्कों से भी फायदा होगा.
नेगेटिव- वार्तालाप करते समय असभ्य वाणी का प्रयोग ना करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहे.
व्यवसाय- कारोबार में स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहेगा. नौकरी में प्रमोशन संभव है.
लव- पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी.
स्वास्थ्य- वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक-1
उपाय - पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
किसी भी चुनौती का आप समाधान निकाल लेंगे. रुके हुए व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न हो जाएंगे. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेगी. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. मार्केट में फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा. वरिष्ठ लोगों के मान-सम्मान का ध्यान रखें. किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात होगी. आप दिन भर स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
पॉजिटिव- किसी भी चुनौती का आप समाधान निकाल लेंगे. रुके हुए व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न हो जाएंगे.
नेगेटिव- दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेगी. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.
व्यवसाय- मार्केट में फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा.
लव- वरिष्ठ लोगों के मान-सम्मान का ध्यान रखें. किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- आप दिन भर स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
नए लाभदायक संपर्क बनेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. बच्चों की समस्याओं को सुने और सुलझाएं. कारोबार में लाभदायक अनुबंध हासिल होंगे. नौकरी में कुछ परेशानियां बनी रहेगी. घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल भरा माहौल बना रहेगा. थकान और नींद ना आने जैसी समस्या रहेगी. शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
पॉजिटिव- नए लाभदायक संपर्क बनेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा.
नेगेटिव- अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. बच्चों की समस्याओं को सुने और सुलझाएं.
व्यवसाय- कारोबार में लाभदायक अनुबंध हासिल होंगे. नौकरी में कुछ परेशानियां बनी रहेगी.
लव- घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल भरा माहौल बना रहेगा.
स्वास्थ्य- थकान और नींद ना आने जैसी समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
आज आपका कोई लक्ष्य हासिल हो जाएगा. फाइनेंस के मामले में भी दिन फायदेमंद रहेगा. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है. व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिलेगा. नौकरी में कोई खास प्रोजेक्ट मिल सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बनेगी. छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेगी. कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
पॉजिटिव- आज आपका कोई लक्ष्य हासिल हो जाएगा. फाइनेंस के मामले में भी दिन फायदेमंद रहेगा.
नेगेटिव- बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है.
व्यवसाय- व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिलेगा. नौकरी में कोई खास प्रोजेक्ट मिल सकता है.
लव- किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बनेगी.
स्वास्थ्य- छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)