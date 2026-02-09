Advertisement
Aaj ka Rashifal: वृष-कर्क और मकर राशि के लिए तरक्‍की देगा आज का दिन, लव लाइफ भी होगी बेहतर, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 9 February 2026: हफ्ते की शुरुआत वृषभ-कर्क और मकर राशि वालों के लिए अच्‍छी रहने वाली है. तरक्‍की मिलेगी, वहीं प्रेम जीवन भी अच्‍छा रहेगा. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.  

 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:53 AM IST
Today Rashifal: 9 फरवरी 2026 को फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि है. इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है. आज वृद्धि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है. चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. वहीं विशाखा नक्षत्र रहेगा. जानिए इन योग-संयोग का मेष से मीन राशि पर कैसा असर पड़ेगा. पढ़ें 9 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल. 

आज का राशिफल 9 फरवरी 2026

मेष 
आज आप नए अवसरों की खोज में सक्रिय रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजना और ऊर्जा सराहनीय रहेगी. परिवार में किसी की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय आसानी से होंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत रिश्ते को ताजगी देगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम रखें. स्वास्थ्य के लिए हल्की वॉक या योग लाभकारी रहेगा.
वृष
आज आप धैर्य और समझदारी से काम करेंगे. कार्यस्थल पर आपका संयम और संतुलित दृष्टिकोण आपको सम्मान दिलाएगा. परिवार में किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. प्रेम जीवन में खुले दिल से संवाद करें. खर्च नियंत्रित रखें और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का शनि की राशि में गोचर, शुरू होगा 4 राशि वालों का गोल्‍डन टाइम, 13 फरवरी से मिलेगा बेशुमार पैसा-सक्‍सेस

मिथुन
आज नए संपर्क और छोटे नेटवर्किंग अवसर आपके लिए लाभकारी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क पर ध्यान दें, इससे काम में आसानी होगी. परिवार में किसी वरिष्ठ की राय मददगार साबित होगी. प्रेम जीवन में थोड़ी सहजता और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
कर्क
आज आपकी संवेदनशीलता और समझदारी काम आएगी. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामले स्थिर रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद और आराम आवश्यक है. सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने से मन प्रसन्न रहेगा.
सिंह
आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रमुख रहेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम को संभालने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और सम्मान बना रहेगा. आर्थिक मामलों में छोटी बचत लाभदायक होगी.

यह भी पढ़ें: मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

कन्या
आज व्यावहारिक सोच और सूझबूझ का दिन है. कार्यक्षेत्र में बारीकियों पर ध्यान दें. परिवार में किसी की मदद करना मन को संतोष देगा. प्रेम जीवन में अपेक्षाओं को संतुलित रखें. अचानक खर्च से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
तुला
आज संतुलन और समझ बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में दो विकल्पों में निर्णय सोच-समझकर लें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखना लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में खुला संवाद रिश्ते मजबूत करेगा. आर्थिक मामलों में संयम रखें. मानसिक तनाव कम करने के लिए हल्की सैर करें.
वृश्चिक
आज आत्मविश्लेषण और योजना बनाने का दिन है. कार्यक्षेत्र में किसी जटिल समस्या का समाधान निकलेगा. परिवार में पुराने अनुभव लाभ देंगे. प्रेम जीवन में भावनाओं को स्पष्ट करना जरूरी रहेगा. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. अकेले समय बिताने से मानसिक स्पष्टता मिलेगी.

यह भी पढ़ें: लक्ष्‍मी नारायण राजयोग में मनेगी महाशिवरात्रि, अचानक गुप्‍त तरीके से मिलेगा ढेर सारा पैसा, 4 राशि वालों की होगी मौज

धनु
आज आपका मन सकारात्मक और उत्साही रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचारों पर ध्यान दें और उन्हें लागू करने की योजना बनाएं. परिवार में सहयोग और अपनापन मिलेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. मित्रों से हुई बातचीत नई दिशा दे सकती है.
मकर
आज जिम्मेदारी और मेहनत आपके दिन की मुख्य विशेषता रहेगी. कार्यक्षेत्र में परिणाम धीरे नजर आएंगे, लेकिन निरंतर प्रयास रंग लाएंगे. परिवार में वरिष्ठों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
कुंभ
आज आप नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यों में सूझबूझ दिखाएं. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और समझ का संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.
मीन
आज आपकी संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता अधिक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से जटिल काम सुलझेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. खर्च नियंत्रित रखें. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

Rashifal

