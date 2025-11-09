Aaj Ka Rashifal 9 November 2025: वृषभ वाले आर्थिक रूप से होंगे मजबूत, सिंह के जातकों बढ़ेगा सम्मान! पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 9 November 2025, Horoscope Today: 9 नवंबर 2025, रविवार यानी आज चंद्रमा मिथुन राशि में, शुक्र तुला राशि में और सूर्य तुला राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है तो कुछ राशि के जातकों के लिए दिन चैलेंज भरा होगा. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

मेष (तारीख 9 नवंबर 2025)

आज चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा, जिससे साहस, ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों में पूरी लगन और उत्साह से जुटेंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी। जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे। लेखन, मीडिया और संचार कार्यों में लाभ होगा।

वृषभ (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। वाणी में मिठास बनी रहेगी, जिससे आपके संबंध सुधरेंगे। नए निवेश से लाभ की संभावना है। हालांकि, खान-पान में अनियमितता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

मिथुन (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। व्यापार में लाभ, प्रेम में मधुरता और आत्मबल में वृद्धि होगी। शुक्र पंचम भाव में है, जिससे प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कर्क (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा, जिससे अनावश्यक व्यय और मानसिक चिंता संभव है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ध्यान या योग से मन को स्थिर रखें।

सिंह (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा लाभ भाव में है - मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा।

कन्या (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा दशम भाव में है, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में लाभ होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक करेंगे। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, सफलता निश्चित है।

तुला (तारीख 9 नवंबर 2025)

आपके लिए दिन भाग्यवृद्धिकारी रहेगा। चंद्रमा नवम भाव में और शुक्र आपकी ही राशि में है - जिससे भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी, विदेश से समाचार या अवसर मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

वृश्चिक (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, जिससे मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकता है। गुप्त कार्यों या अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। अचानक लाभ संभव है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जीवनसाथी का सहयोग राहत देगा।

धनु (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा सप्तम भाव में है, जिससे दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। सार्वजनिक कार्यों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी नई योजना की शुरुआत करने के लिए उत्तम समय है।

मकर (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा षष्ठ भाव में है, इसलिए मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपने खानपान और दिनचर्या में नियमितता रखें।

कुंभ (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा पंचम भाव में है - संतान सुख, प्रेम और रचनात्मकता के लिए दिन शुभ है। विद्यार्थी सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी नई योजना या सट्टे में लाभ हो सकता है। घर में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा।

मीन (तारीख 9 नवंबर 2025)

चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घरेलू वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। वाहन या संपत्ति से संबंधित निर्णय लाभदायक रहेंगे। घर की साज-सज्जा में रुचि लेंगे। मन में शांति और संतोष रहेगा।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

