Aaj Ka Rashifal 1 March 2026: मेष वालों का प्रेम संबंध होगा मधुर, सिंह के जातकों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 1 मार्च 2026: आज का दिन यानी 1 मार्च 2026, रविवार को चंद्रमा का संचरण कर्क राशि में पूरा दिन रात होने वाला है. सूर्य कुंभ राशि में गोचररत हैं. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ होने वाला है. वहीं कुछ जातकों का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. आइए 1 मार्च 2026 का दैनिक राशिफल जानें.

1 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन आप अपने कार्यों को लेकर व्यस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अचानक निर्णय लेने की स्थिति बनेगी. इसलिए धैर्य और विवेक से काम लेना होगा. स्वास्थ्य के संदर्भ में सिर में दर्द या थकान जैसी परेशानी हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है. प्रेम संबंध मधुर होगा, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. धन के मामले में दिन संतुलित ही रहेगा, अनावश्यक खर्च से बचें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है.

वृष राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना होगी. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक संवाद होगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है ऐसे जातकों को प्रस्ताव मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुका हुआ धन मिलने की संभावना दिख रही है. आज की यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, जिससे थकान हो सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, विशेषकर पेट संबंधी समस्या हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, पर मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर होंगे. धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. कार्य संबंधी यात्रा संभव है.

कर्क राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा, मानसिक सुकून मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द संभव है. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं. प्रेम जीवन में अहंकार से बचें. धन के मामले में खर्च बढ़ सकता है. अतः खर्च सोच-समझकर करें. लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है.

कन्या राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज के दिन कुछ नया करने की इच्छा प्रबल होगी. नौकरी या व्यवसाय में नई योजना पर कार्य शुरू हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर त्वचा संबंधी समस्या से सतर्क रहें. शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही फल मिलेगा जितना आप कर रहे हैं. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

तुला राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शुगर या ब्लड प्रेशर के रोगी सतर्क रहें. शिक्षा में रचनात्मकता बढ़ेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुखद समय रहेगा. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. ऑफिस से जुड़ी यात्रा हो सकती है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभकारी रहेगा. कार्य में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है. शिक्षा में शोध और गहन अध्ययन के लिए समय अनुकूल है. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. धन निवेश में जोखिम न लें. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है. बशर्ते आप अपने कार्यों को ईमानदारी से करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर सर्दी-जुकाम जैसी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में विदेश संबंधी अवसर मिलने के योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी. यात्रा से लाभ होने की संभावना है.

मकर राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ जनों से तनाव हो सकता है. स्वास्थ्य में कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए. दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन जब भी बोलें सोच-समझकर बोलें नहीं तो पत्नी की तरफ से बात बिगड़ सकती है. ज्यादा धन के मामले में निवेश लाभकारी रहेगा. कार्य संबंधी यात्रा संभव है.

कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए हुए कार्य की प्रशंसा होगी. स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विषयों में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में स्पष्टता जरूरी है. अचानक धन लाभ होने के संयोग बन रहे हैं. मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च 2026 का दिन

आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कुछ नया करने को प्रोत्साहित करेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो पैरों या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है. अतः खर्च पर नियंत्रण रखें. कहीं मांगलिक कार्यक्रमों में जाने का योग बन सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- प्रदोष व्रत पर करें भोलेनाथ के इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, भय और बाधाओं से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता